Nakon medicine, Hrvatsko katoličko sveučilište pokreće pravni studij

Nakon katoličke psihologije, katoličke sociologije, katoličke povijesti, te najnovije katoličke medicine, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS) razmišljaju o osnivanju katoličkog Pravnog studija.

Najavio je to jedan od profesora toga fakulteta Tomislav Sokol, koji je trenutno na privremenom radu kao zastupnik u Europskom parlamentu. Sokol je na nedavnom druženju s novinarima u Bruxellesu na novinarski upit hoće li biti kandidat HDZ-a na izborima za tu instituciju rekao da ne zna, no da se on sam ima gdje vratiti raditi i to na svoje matično sveučilište. I ovlaš je spomenuo da se i tamo planira osnovati Pravni studij.

- Pokrećemo Pravni studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, pa vidite li na što liči postojeći Pravni fakultet na Sveučilištu u Zagrebu - zapitao se, pomalo retorički, zastupnik Sokol.

Proučavamo mogućnosti

Potvrda je stigla i iz institucije Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Suzana Obrovac Lipar, profesorica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i njihova voditeljica Ureda za odnose s javnošću, na Liderov je novinarski upit kratko odgovorila da je istina da njihovo sveučilište već neko vrijeme doista proučava mogućnost pokretanja novog studijskog programa odnosno studija prava.

- Još nisu pokrenuti za to predviđeni formalni postupci pri nadležnim tijelima države da bi se doista moglo govoriti o pokrenutoj inicijativi - poručila je Obrovac Lipar.

Medicina prema poslanju

Podsjetimo, Hrvatsko katoličko sveučilište je 2020. pokrenulo i studij medicine, a nastava je na tom studiju počela godinu dana kasnije.

- Ideja o osnivanju studija rodila se zbog našeg poslanja, odnosno onog poslanja koje imaju sva katolička sveučilišta diljem svijeta. Naš je cilj dobrobit zajednice i služenje čovjeku, a medicina je grana znanosti koja tome ponajviše pridonosi - istaknuo je tada Dalibor Karlović, dekan novoosnovanog Medicinskog fakulteta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Osnivanje novog studija nije jednostavan proces. Prije dopusnice, HKS mora ispuniti strogu zakonsku i podzakonsku regulativu i ispuniti niz stručnih uvjeta te udovoljiti svim akademskim standardima. Prije svega potrebno je dobiti pozitivnu preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje o opravdanosti osnivanja sveučilišta u skladu sa strateškim dokumentom mreže visokih učilišta, elaborat o osnivanju koji sadrži studiju o opravdanosti osnivanja i izvođenja predloženih studijskih programa, a u izradi kojeg su sudjelovali i nastavnici iz sustava visokog obrazovanja u kojem će se izvoditi studijski program.

Naučavanje u skladu s Crkvom

Također je potrebna i analiza minimalnih institucionalnih pretpostavki za usporedivost predloženih studijskih programa s kvalitetom srodnih akreditiranih studijskih programa u Hrvatskoj i u zemljama Europske unije. Naravno, potrebno je dostaviti i dokaze o osiguranim potrebnim sredstvima za obavljanje djelatnosti. Ako i kada Agencija dostavi pozitivno mišljenje odnosno da akreditaciju, nakon čega Ministarstvo obrazovanja daje suglasnost za osnivanje studija.

Inače, prema njihovom Statutu, djelovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, između ostalog, temelji se na: načelima katoličkog nauka s visokim i posebnim zahtjevima slobode i odgovornosti; vrednovanju, čuvanju, promicanju i zaštiti hrvatske tradicije i nacionalne baštine te cjelokupne kulture; poštivanju i afirmaciji ljudskih prava u skladu s naučavanjem Crkve; promicanju razumijevanja katoličke vjere te katoličke i hrvatske kulture i misli.

Kakvo je mišljenje Ministarstva obrazovanja o osnivanju novog pravnog studija ne znamo, jer još nije stigao odgovor te institucije, koju smo pitali i hoće li biti proveden test potreba tržišta rada za budućim pravnicima.