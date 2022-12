Ne zapisujte novogodišnje ciljeve prije nego odradite ovu praksu

Učiteljica mindfulnessa Zee Clarke podijelila je praksu „Top Five“ koja pomaže u ostvarivanju novogodišnjih ciljeva

Kad ste posljednji put zastali i razmišljali o tome kako je prošla vaša godina? Pritom, ne misli se na reviziju financijskih rezultata ili poslovnih uspjeha. Misli se na vas. Na vašu godinu. Tim je riječima autorica, učiteljica mindfulness tehnika i upravljanja stresom, Zee Clarke uvela čitatelje u tajne novogodišnjih želja ili, bolje reći, željenja. Tradicionalni novogodišnji popis želja i ciljeva, kako je Clarke navela u svojoj kolumni na portalu Fast Company, rijetki rade kako treba. Upravo zbog toga do ožujka ciljevi većine padaju u zaborav. No, postoji rješenje, a prema Clarke je to praksa koju je nazvala ‘Top Five‘. Naime, da bi se s voljom krenulo u ostvarivanje ciljeva u narednoj godini, valja pogledati unazad i potapšati se po ramenu zbog stvari koje su dosad ostvarene. Stoga, uzmite komad papira u ruke i zapišite odgovore na sljedeća pitanja:

1. Na kojih ste pet stvari najviše ponosni ove godine?

Dok smišljate odgovor, razmislite o različitim aspektima svog života – karijeri, financijama, zdravlju, osobnim odnosima, obitelji i zajednici. Analizirajte zašto ste odabrali upravo te stvari, a potom smislite način da proslavite vlastiti uspjeh. Također, pronađite mirno mjesto, zatvorite oči i prizovite osjećaj zahvalnosti za vlastita postignuća.

2. Kojih je pet najvrjednijih lekcija ove godine?

U ovu vježbu uključite stvari koje su prošle dobro, ali i one koje nisu, jer se upravo u neuspjesima kriju najveće lekcije. Razmislite kako ta učenja možete primijeniti u različitim područjima vaših života te koje konkretne poteze možete povući da ne biste morali ponavljati iste pogreške ili pak mogli poboljšati vaš uspjeh. Zahvalite se i lekcijama.

3. Kojih bi pet stvari sljedeću godinu učinilo uspješnom za vas?

Ovo se pitanje ne odnosi na, primjerice, osvajanje milijun dolara na lotu ili dobivanje grandioznog promaknuća već na vaš osobni život, ispunjenje i emocionalno blagostanje. Razmislite o akcijama koje možete poduzeti da bi se uspjeh dogodio, a potom i o potpori koju trebate, izazovima koji vam se potencijalno mogu naći na putu te kako ih možete savladati.

4. Vizualizirajte pet stvari koje će sljedeću godinu učiniti uspješnom

Vizualizacija je izvrsna tehnika koja vam ne pomaže samo u tome da vidite uspjehe već ih i osjetite. Ovu vježbu često koriste uspješni menadžeri, pa čak i vrhunski sportaši koji uz pomoć vizualizacije aktiviraju dijelove mozga koji su aktivni i tijekom samog natjecanja. Sportski psiholozi tvrde da je upravo ta potpuna predaja, uranjanje kroz sva osjetila, pomaže sportašima da se mentalno pripreme za događaj, ubace u pobjednički „mode“. Zatvorite oči i uronite u vaša buduća ostvarenja, a onda odgovorite na pitanja poput kakav je točno osjećaj i tko je uz vas, s kim slavite pobjednički trenutak. Sretno u 2023.!