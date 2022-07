S djecom na plažu: Nekada su bili dovoljni ručnik i knjiga, a sada je malo drugačije

Napuhanci, šatori, suncobrani, ručnici, šlape za u more, šlape za pijesak, bazeni, igračke za plažu, igračke za uspavljivanje, pelene, boce, hrana, voće, povrće, kreme za sunčanje, kape… I uvijek se može dogoditi da ste umjesto plave uzeli žutu majicu. Ipak, s djecom na plaži može biti i ugodno i veselo

Ako ste u godinama kad se od vas očekuje da nastavite vrstu ili ste već postali roditelj, algoritmi društvenih mreža pobrinut će se da vam prikažu, htjeli katkad ili ne, videosadržaj koji stvaraju pomalo frustrirani roditelji koji se sprdaju sa svojom roditeljskom sudbinom. Ima stvarno svakakva sadržaja, a svakog su ljeta jako popularni kratki videouraci o tome kako se išlo na plažu prije djece, a kako nakon djece. Pa se tako roditelji influenceri diljem svijeta sa sjetom prisjećaju kako su nekada uzeli ručnik i kakvu knjigu i bocu vode i otplahutali na plažu laganim korakom, a već u sljedećoj sekundi simuliraju kako sada, kao roditelji, idu na plažu kad im za takvu avanturu treba omanje teretno vozilo.

Može biti dramatično

Napuhanci, šatori, suncobrani, ručnici, šlape za u more, šlape za pijesak, bazeni, igračke za plažu, igračke za uspavljivanje, pelene, boce, hrana, voće, povrće, kreme za sunčanje, kape... Apsolutno sve ikada treba vam ako idete s djecom na plažu, ako želite barem neki privid da ste na godišnjem i da ste sami tu da malo uživate, a ne da ste tu u funkciji dvorske lude za vlastito dijete. Ili više njih. Čak i kad sve spakirate i ponesete, nešto ćete sigurno zaboraviti, nešto od iznimne važnosti, pogotovo ako imate manje dijete, i tantrum će biti gotovo nemoguće izbjeći.

Nekad je dovoljno da ponesete majicu za dijete žute boje, a ne plavu, i eto eksplozije suza i vrištanja od kojih se ne možete spasiti ni u najdubljem hladu plaže. Zato je jedna od najvažnijih stvari koje morate ponijeti na plažu kada idete s djecom – gard. Nije vas briga što drugi misle o vama i o ponašanju vašega klinca i toga se držite! Apsolutno je nevažno što je dijete neke Janje iz Gudinaca, u dobi kad je bilo kao vaše, bilo nobelovac u nastajanju s manirama engleskog butlera. Janja da gleda svoja posla! I svoje musavo dijete.

Ne treba vam na plaži najveći bager ikad ili električni auto za djecu. Cilj nije pobuditi interes sve prisutne djece i prizvati ih u svoju blizinu, već zadržati interes i pažnju vlastitoga klinca

Par jednostavnih savjeta

No, šalu na stranu. Odlazak s djetetom na plažu može biti ugodan ako se pridržavate nekih vrlo jednostavnih uputa. A osnovna je da vrijeme i boravak uz more ili bazen, sada kad ste roditelj, morate prilagoditi djetetu, a ne samo sebi. Drugim riječima, nema višesatnog izležavanja na suncu po najvećem suncu i cjelodnevnog hvatanja boje. Ne želite biti onaj roditelj koji će s plaže otići navečer kući s klincem koji je u najranijoj dobi već posve izgorio na suncu i riskirati njegovo ili njezino zdravlje. Opekline od sunca kao i sunčanica ozbiljna su stvar, a ako već ne mislite paziti na sebe, pazite na dijete.

Da, to znači da se za odlazak na plažu treba pripremiti ranije ujutro i otići dok sunce nije u zenitu. Možda nikada prije niste ni bili na plaži u rano jutro, ali, bili roditelj ili ne, tada je more mirno kao ulje, čisto, a nema gužve ni u moru ni na plaži. Slično je i oko 17 sati, kad se svi cjelodnevni kupači počinju pakirati za odlazak s plaže. Sunce više ne prži, a more je toplo i primamljivo, idealno za brčkanje s najmlađima.

Kreme za sunčanje neizostavan su dio prtljage za plažu. Nikakva ulja i pekmeze za brže tamnjenje dječja koža ne voli i ne treba. Djeci treba kvalitetna UV zaštita i visoki faktor, ma koliko izbjegavali sunce u najgore vrijeme kad najjače prži. Osim kreme, trgovine sportskom opremom danas su doista na svakom koraku, a u njima je pregršt ponude odjeće za najmanje s UV zaštitom, od majica za kupanje do kapa. Sve je to i šareno i slatko, pa nema brige da se malcima takve morske uniformice neće svidjeti. Budući da ionako teglite sve što treba i što ne treba, u tim trgovinama nabavite i ručnike za plažu od mikrofibre, koji su lagani i zauzimaju stvarno malo mjesta.

Kad postanete roditelj, nije važno da imate najveći i najmekši ručnik za plažu s kojeg vrišti ime nekog brenda, već da je ono što nosite sa sobom funkcionalno. Jedini kvalitetniji upijajući ručnik koji vam treba je onaj za umatanje djeteta nakon kupanja, a i tu je ponuda doista raznovrsna, od likova na ručnicima do ručnika koji se mogu odjenuti, s kapuljačama i rukavima, u kojima klinci izgledaju kao monasi pristigli netom iz kakva samostana.

Ne pretjerujte!

Igračke za plažu su poželjne, ali ne treba pretjerivati. Ne treba vam na plaži najveći bager ikad ili električni auto za djecu. Cilj nije na plaži pobuditi interes sve prisutne djece i prizvati ih u svoju blizinu, već zadržati interes i pažnju vlastitoga klinca, pogotovo dok postoji opasnost da se u onoj milisekundi dok ste skrenuli pogled najede do sita kamenčića i opušaka. Ako je dijete još u fazi da sve trpa u usta ili da je nezasitno pa se pitate gdje mu sva ta hrana stane, radije mu ponudite voće i povrće nego slatkiše pune rafiniranog šećera. Uostalom, ne želite da vam se slatkiši na suncu i vrućine dezintegriraju po torbi i zaprljaju onu knjigu koju nosite sa sobom, koju ionako nećete pročitati.

U trgovinama ima posebnih, anatomskih pojaseva za najmanju djecu koji ih postojano drže iznad razine vode da je ne mogu piti, što je samo još jedna stvar na koju treba posebno obratiti pozornost

Svakako ponesite leptiriće ili pojas za kupanje ako je dijete neplivač, lijepo je s malcem plutati dok je u rukama, ali još je ljepše, a i sigurnije, kad su vam ruke slobodne. U trgovinama ima posebnih, anatomskih pojaseva za najmanju djecu koji ih postojano drže iznad razine vode da je ne mogu piti, što je samo još jedna stvar na koju treba posebno obratiti pozornost. Nije to bitno samo u moru, napije li se dijete vode iz bazena u stvarnoj je opasnosti od kojekakvih boleština, a odlaske na hitnu na godišnjem treba izbjegavati ako ne želite doživotan PTSP.

Za vas – naočale za sunce

Na plaži nikako ne treba zaboraviti ni sunčane naočale. Što tamnije, to bolje. Prvo, zato da potpuno slobodno gledate tijela žena koje nisu rodile dok se sa sjetom prisjećate svog tijela prije djece. Da, smijete to raditi, znamo da hoćete i u tome, iskreno, nema baš ništa loše. Uostalom, niti su tijela tih nerotkinja toliko dobra, niti je vaše toliko loše nakon trudnoće, no znamo da ćete se uspoređivati, pa se barem potrudite da vas nitko ne uhvati dok to radite.

Naravno, nesvjesno ćete pratiti i korake onog mladog para koji se nježno ljubaka u plićaku. To ste mogli biti vaš partner i vi, ali ste odlučili imati djecu, pomislit ćete. Kad ste se zadnji put tako nježno gledali? Vjerojatno večer prije nego što ste prvi put ostali u drugom stanju, ali dobro, što sad?! Sad ste roditelji i vrijede neka potpuno nova pravila, no to ne znači da se ne možete dobro zabavljati.