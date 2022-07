Netflix preuzima animacijski studio Animal Logic

Novom akvizicijom streaming plaforma planira ojačati produkciju animiranog sadržaja

Streaming platforma Netflix i službeno je objavila da preuzima australski animacijski studio Animal Logic. Netflix je sa studiom dosad surađivao na projektima The Magician's Elephant i The Shrinking of the Treehorns, a nakon najave o akviziciji (iznos još uvijek nije poznat) jasno je da žele produbiti partnerstvo i ojačati svoju poziciju u svijetu animacije.

Vijest o akviziciji studija došla je nakon objave kvartalnih rezultata prema kojima su izgubili 970 tisuća pretplatnika (a očekivali gubitak od dva milijuna) te ostvarili osam milijardi dolara prihoda što je rast od 8,6 posto u odnosu na isti period lani.

Uspješne produkcije

S novim asom u rukavu, animacijskim studiom Animal Logic, Netflix planira, kako su izjavili u priopćenju, osnažiti postojeći biznis te, na duže staze, poboljšati kapacitete produkcije animiranog sadržaja. Inače, Animal Logic osnovan je 1991. te iza sebe ima blocbustere poput Happy Feeta, The Lego Movieja i Petra Zecimira (Peter Rabbit), a radili su, među ostalim, i na vizualnim efektima Matrixa i Velikog Gatsbyja.

Studio će zadržati svoju nezavisnost te nastaviti surađivati s partnerskim kompanijama i filmskim produkcijama, a, kako je planirano, akvizicija će biti zaključena sljedeće godine.