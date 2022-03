Netflix za sada ne planira uvođenje opcije oglašavanja, ali kaže ‘nikad ne reci nikad‘

Iako je Disney+ na američkom tržištu predstavio opciju oglašavanja, a o tome razmišljaju HBO Max, Hulu i Paramount Plus, Netflix planira povećavati broj pretplatnika

Iako su izvršni direktori Netflixa dosad govorili da nema nikakve šanse da platforma uvede opciju zakupa medijskog prostora, na konferenciji Morgan Stanely, Technology, Media and Telecom, CFO Spencer Neumann izjavio je da im uvođenje modela oglašavanja trenutno nije u planu, ali – nikad ne reci nikad. Kako prenosi magazin Variety, na konferenciji su Neumanna pitali da komentira odluku Disney Plusa u vezi uvođenja Advertising-Based Video on Demand (AVOD) modela na američkom tržištu, a on je izjavio da im je teško ignorirati što čini konkurencija, ali njima to trenutno nema nikakvog smisla.

Povećanje cijena

Kako je kazao Neumann konkurencija koja razmatra opciju oglašavanja (Hulu, HBO Max, Paramount Plus) igra na kartu niske cijene pretplate, ali vjerojatno gubi golem novac. Netflix se, kako tvrdi, usredotočio na to da ima pozitivan cash-flow te rast na tržištima van Kanade i SAD-a. Više od 90 posto novih pretplatnika došlo je širenjem na druge zemlje, a u posljednjem su kvartalu povećali broj pretplatnika za 1,2 milijuna. Povećanje cijena pretplate na kanadskom i američkom tržištu usporit će taj rast, ali, uvjeren je Neumann, viša cijena odgovara vrijednosti koju nude. Netflix trenutno broji 221,8 milijuna pretplatnika diljem svijeta. Nedavno su, poput mnogih drugih svjetskih brendova, ukinuli poslovanje u Rusiji koja je predstavljala jedan posto ukupnih prihoda platforme.