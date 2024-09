Networking, predavanja, paneli i zabava u jednom – Weekend.17

Četiri festivala u jednom, nevjerojatna doza zabave i ono najvažnije – networking, sve je to Weekend.17.

Rovinj od 19. do 22. rujna postaje mjesto povezivanja stručnjaka iz svijeta komunikacija i medija s HR, AI, IT i financijskim stručnjacima. Pregršt inspirativnih panela, brojna svjetska i domaća imena u fokusu su najvećeg regionalnog festivala., koji se po 17. put odvija u prekrasnom Rovinju pod pokroviteljstvom Adris grupe.

Nikad dosta predavanja, panela i – zabave!

Prije nego što se bacite na slušanje inspirativnih predavanja, četvrtak, 19. rujna, rezerviran je za Weekend Fun program ispunjen vrhunskom glazbom i sjajnom atmosferom. Nakon prošlogodišnjeg nezaboravnog nastupa hrvatskog repera Grše, ove godine popularni Sinjanin stiže s pojačanjem stoga se pridružite partyju Grše i prijatelji powered by Bumbu Rum Co. Brojni gosti iznenađenja zasigurno će vas pozitivno oduševiti i razveseliti, a Grše, poznat po svojim hitovima Mamma Mia, Mangio Pasta, SIP, Forza podići će atmosferu na razinu više! Iznenađenjima nije kraj, u subotu, 22. rujna stiže nam i Miach sa svojim hitovima Tempo, Trnci, SMS, Navike. Hrvatska pjevačica iz dana u dan se vrtoglavo penje po ljestvicama slušanosti, a vjerujemo da ni vas neće ostaviti ravnodušnima. Da petak, 20. rujna bude još spektakularniji, pobrinut će se CineStar Channels koji slavi svoj 15. rođendan i dovodi svjetski poznatog nizozemskog DJ-a i glazbenog producenta Fedde Le Granda, zaduženog za najbolji provod. Jedan je od najvećih DJ-eva na svijetu, a proslavio se 2006. godine legendarnim hitom „Put Your Hands Up For Detroit“ i nema šanse da ga niste čuli.

Četiri festivala u jednom donose najbogatiji program do sad

Ove godine očekuje vas čak devet pozornica i više od 220 predavača i panelista iz cijelog svijeta.

Sigurni smo da ste čuli za popularna imena koja stižu na ovogodišnji Weekend, a tom bogatom popisu dodajemo i Paulu Hancock sa CNNa, koja dolazi na obljetnicu 10 godina N1 u regiji, kao i zlatnu olimpjiku Barbaru Matić koja će sudjelovati na panelu „Što kad si najbolji i nije dovoljno?“ zajedno sa srebrnim izbornikom vaterpolo reprezentacije, Ivicom Tuckom i predsjednikom uprave Telemacha, Adrianom Ježinom.

Plaćanjem Mastercard karticama ostvarite 10% popusta

Weekend je i ove godine cards only festival pa pripremite svoje platne kartice jer je plaćanje na ugostiteljskim objektima moguće isključivo beskontaktno. Mastercard kartice preferirano su sredstvo plaćanja na ovogodišnjem Weekendu i donose vam 10% popusta na cijeli iznos kupnje na svim šankovima u sklopu festivala.

Kako ne biste morali ići nigdje izvan stare Tvornice duhana, na Weekend Food Marketu powered by Aircash, pripremili smo razne delicije pa se ne bojimo da ćete ostati gladni.

Ne propustite biti dio Weekenda.17 jer jedna ulaznica omogućava pristup svim festivalima. Više informacija o programu, kotizacijama i smještaju potražite na službenim stranicama, a za lakše snalaženje na Festivalu skinite aplikaciju.