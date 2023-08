New York zabranio TikTok na službenim uređajima u vlasništvu grada

Unatoč nedostatku dokaza da je TikTok špijunski alat, neke države poput Montane žele u potpunosti zabraniti aplikaciju do 2024.

Grad New York zabranio je korištenje TikToka na svim službenim uređajima u vlasništvu vlade i to nakon što je Cyber Command NYC procijenio da je aplikacija prijetnja za američku sigurnost. Takva je zabrana ranije stupila na snagu u New Jerseyu, Ohiju, Teksasu i Georgiji, a zaposlenici imaju 30 dana da uklone aplikaciju sa službenih uređaja.

Također, država New York i Zastupnički dom SAD-a aplikaciju su zabranili na vladinim uređajima još 2020., ali je ovo korak dalje, jer se odnosi na sve uređaje koji su pod jurisdikcijom države i grada. Kako prenosi HypeBeast, Bidenova administracija posljednjih godina vrši pritisak na TikTok, poziva vodstvo da se odvoji od kineskog vlasništva. No, izvršni direktor platforme Shou Zi Chew takve zahtjeve odbija, a u svom svjedočenju u Kongresu izjavio je da ByteDance djeluje potpuno neovisno od kineske vlade.

Ulje na vatru

Budući da nije prezentirano ništa što dokazuje da je TikTok doista špijunski alat, ove odluke demonstriraju paranoju američkih vlasti i mogu našteti odnosu s kompanijama koje posluju u SAD-u, a dijelom su ili u potpunosti povezane s Kinezima. No, unatoč nedostatku dokaza, neke države poput Montane žele u potpunosti zabraniti aplikaciju do 2024. i to ne samo na vladinim uređajima već za čitavu javnost. TikTok i njegovo vodstvo uporno rade na popravljanju odnosa s javnošću i vlastima u SAD-u, a dodatnu bi napetost mogao pojačati nedavni incident. Naime, četiri odmetnuta zaposlenika ByteDancea uhvaćena su u praćenju IP adresa novinara te tako ovu bitku za popularnu aplikaciju učinili još težom.