Nova studija: Ispijanje dvije ili više šalica crnog čaja produžuje život

Istraživanje objavljeno u Annals of Internal Medicine pokazalo je da svakodnevno ispijanje čaja smanjuje rizik smrtnosti za devet do 13 posto

Iako je Europljanima (s izuzetkom Britanaca) i Amerikancima kava preferirani topli napitak, većina svijeta najviše voli piti - čaj. U tom napitku uživa 1,4 milijarde Kineza koji uglavnom piju zeleni i fermentirani pu’er čaj, ali i isto toliko Indijaca koji najčešće biraju Assam i Darjeling.

Ispijanje čaja u azijskoj kulturi je tisuće godina star ritual, a njegovi ljubitelji upoznati su s blagodatima napitka za zdravlje (ayurveda, kineska medicina). Nedavno istraživanje objavljeno u Annals of Internal Medicine potvrdio je navode ljubitelja da je čaj zdraviji od kave te zaključio da crni čaj može i produžiti život.

Optimistični rezulati

Kako prenosi Fast Company, američki su istraživači do tih spoznaja došli nakon što su analizirali podatke iz europske prijestolnice čaja – Ujedinjenog Kraljevstva. Naime, Biobanka na raspolaganje im je stavila uzorke prikupljene od pola milijuna muškaraca i žena između 40 i 69 godina i to u periodu od 2006. i 2010. Podaci su pokazali da ispitanici koji su svakodnevno pili dvije ili više šalica crnog čaja imali niži rizik smrtnosti. Točnije, šanse da će umrijeti od različitih uzroka poput raka, srčanih bolesti ili moždanog udara bile devet do 13 posto niže.

Također, dokazali su da se rizik smanjuje bez obzira jesu li čaj pili s mlijekom, šećerom ili pak uz čaj još konzumirali i kavu te da na rezultate nije utjecala genetika. Zbog navedenih spoznaja, istraživači su pozvali javnost da u svoju svakodnevicu svakako uvrste koju šalicu crnog čaja, jer – živjet će duže!