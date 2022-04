Novim rasporedom zimskih praznika skijaši će plaćati 40 posto skuplje aranžmane

Na platformi e-savjetovanje u tijeku je dinamična rasprava o Odluci o početku i završetku nastavne godine koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno o promijeni rasporeda školskih praznika. Rasprava traje do 21. travnja. Najveća promjena tiče se rasporeda zimskih praznika koji se, umjesto dosadašnja tri tjedna u siječnju, 'cijepaju' na dva dijela, od 27. prosinca do 05. siječnja i 20. veljače do 24. veljače. Među komentarima postoje različita mišljenja o tome treba li djeci prekidati stečeni kontinuitet u učenju ili je dobro da imaju više kraćih odmora. Međutim, na noge su se ovim promjenama digle i putničke agencije kojima je ovo veliki udarac na skijašku sezonu. Ukidanjem trećeg tjedna nestaje popularni 'hrvatski tjedan', tijekom kojeg su Hrvati mogli skijati po povoljnijim cijenama.

- Hrvati koji putuju na skijanje navikli su godinama svoj skijaški/zimski odmor rezervirati u terminu niske sezone tj. najnižih cijena. Ovakvim rasporedom zimskog odmora mnogima će biti to onemogućeno. Oba termina zimskih praznika (i prvi i drugi dio) su u sklopu najviših sezona, tj. najviših cijena koje su u usporedbi sa niskom sezonom do 40 posto više, a u nekim objektima i više od toga. Mi u turizmu želimo čim većem broju građana omogućiti odlazak na zimovanje, a to je moguće jedino ukoliko se zimski školski praznici „vrate na staro“ tj. da se ne cjepkaju na dva djela već da se siječanjski dio produži za tjedan dana, a ukine tjedan u veljači – istaknula je Nevenka Belančić, ski menadžerica iz agencije Ban Tours.

Nakon razgovora s mnogobrojnim partnerima iz Slovenije, Austrije, Francuske i Italije, zaključila je da ovakvi školski praznici onemogućuju dobivanje slobodnih smještajnih kapaciteta jer prema odavno uvriježenom pravilu, svaka sezona ima svoje goste. – Hrvati već godinama bukiraju dva tjedna u siječnju i po njima je taj tjedan prozvan „hrvatskim tjednom“ dok platežno jača tržišta Europe bukiraju termine visoke sezone i to dok još odlaze iz smještajnih objekata. Ovakvim rasporedom zimskih praznika, svrstani smo u termin zimskih praznika platežno najmoćnijih zemalja poput Njemačke, Austrije, Italije, Francuske, Nizozemske itd. Zbog ovakvog prijedloga termina zimskih školskih praznika, mnoga djeca će djeca biti zakinuta za zimski obiteljski odmor. Zemlje poput Austrije i Slovenije posebnu pažnju posvećuju upravo bavljenju zimskim sportovima, u tim se zemljama razmišlja o zdravlju koje se postiže sportovima na otvorenom tijekom zimskog perioda i gleda se na raspored praznika tijekom kojih se djeca organizirano upućuju na bavljenje zimskim sportovima. Kada već nemamo takve programe onda bi barem roditeljima koji izdvajaju sredstva za takav odmor trebalo olakšati kroz zimske školske praznike kakve smo imali unazad nekoliko godina – zaključuje Belančić.

U Udruzi hrvatskih putničkih agencija su nam najavili i svoje službeno očitovanje na ovu Odluku, s kojom se ne slažu upravo iz spomenutih razloga. Istaknuli su da su se agencije teškom mukom izborile za 'hrvatski tjedan' kojeg ranije nije bilo te da će na njemu inzistirati i ovog puta.