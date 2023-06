Objavljena lista 50 najboljih restorana na svijetu

Najbolji restoran je Central u Limi koji goste vodi na gastro-putovanje kroz 15 peruanskih ekosistema kategoriziranih prema nadmorskoj visini

Restoran Central u Limi, Peru proglašen je najboljim restoranom na svijetu prema izboru 1080 kulinarskih stručnjaka okupljenih pod brendom World‘s 50 Best Restaurants. Na listu 50 najboljih dospjela su još tri restorana smještena u Limi što je potvrda kvalitete peruanske kuhinje. Kuhinju i biznis Centrala vodi bračni par Virgilio Martinez i Pia Leon koji svoje goste vode na putovanje kroz Peru – 15 peruanskih ekosistema kategoriziranih po nadmorskoj visini.

Na jelovniku se tako mogu naći jela nadahnuta amazonskim prašumama, pacifičkim oceanom ili planinskim vrhovima Anda, ali i domorodačkim i kulturama osvajača.

Hiša Franko na 32. mjestu

Ove su godine briljirali španjolski restorani kojih je čak šest među top 50, a od toga tri na visokom drugom (Disfrutar, Barcelona), trećem (DiverXO, Madrid), odnosno četvrtom mjestu (Asador Extebarri, Bizkaia). Na peto je mjesto dospio danski Alechmist, dok je na šestom još jedan restoran iz Perua (Lime) – Maido. Među prvih deset našli su se i Lido 84 iz talijanske Gardone Riviera, Atomix iz New Yorka, Quintonil iz Mexico Cityija te pariški Table. Ni jedan se hrvatski restoran nije plasirao na popis, ali bi valjalo čestitati susjedima Slovencima - Hiši Franko koja se našla na 32. mjestu. Stručna komisija ocjenjivala je restorane u kojima su jeli u prethodnih 19 mjeseci, a nisu smjeli dati glas onima s kojima su interesno povezani. Prema pravilima, na prvom se mjestu ne mogu naći dosadašnji pobjednici već se oni sele na listu Best of the Best.

50. The Chairman, Hong Kong

49.Rosetta, Mexico City, Mexico

48. La Grenouillère, Montreuil-sur-Mer, France

47. Mayta, Lima, Peru

46. Orfali Bros Bistro, Dubai, UAE

45. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Germany

44. Le Bernardin, New York, USA

43. Leo, Bogata, Colombia

42. Piazza Duomo, Alba, Italy

41. Le Calandre, Rubano, Italy

40. Restaurant Tim Raue, Berlin, Germany

39. The Jane, Antwerp, Belgium

38. The Clove Club, London, UK

37. Sezanne, Tokyo, Japan

36. Plenitude, Paris, France

35. Ikoyi, London, UK

34. Uliassi, Senigallia, Italy

33. El Chato, Bogota, Colombia

32. Hiša Franko, Kobarid, Slovenia

31. Mugaritz, San Sebastian, Spain

30. Frantzen, Stockholm, Sweden

29. Boragó, Santiago, Chile

28. Kjolle, Lima, Peru

27. Florilege, Tokyo, Japan

26. Schloss Schanuenstein, Fürstenau, Switzerland

25. Belcanto, Lisbon, Portugal

24. Septime, Paris, France

23. Kol, London, UK

22. Elkano, Getaria, Spain

21. Den, Tokyo, Japan

20. Restaurante Quique Dacosta, Alicante, Spain

19. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

18. Steirereck, Vienna, Austria

17. Gaggan Anand, Bangkok, Thailand

16. Reale, Castel del Sangro, Italy

15. Le Du, Bangkok, Thailand

14. Odette, Singapore

13. Pujol, Mexico City, Mexico

12. A Casa do Porco, São Paulo, Brazil

11. Tresind Studio, Dubai, UAE

10. Table, Paris, France

9. Quintonil, Mexico City, Mexico

8. Atomix, New York

7. Lido 84, Gardone Riviera, Italy

6. Maido, Lima, Peru

5. Alechmist, Copenhagen, Denmark

4. Asador Extebarri, Bizkaia, Spain

3. DiverXO, Madrid, Spain

2. Disfrutar, Barcelona, Spain

1. Central, Lima, Peru