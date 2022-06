Od 14. lipnja Disney+ i na hrvatskom tržištu

Na popularnom streaming servisu, pretplatnicima će biti dostupan sadržaj Disney, Marvel, Star Wars, National Geographica i Stara

Popularni streaming servis Disney+ konačno stiže u Hrvatsku! Od 14. lipnja, domaćim će korisnicima biti dostupni najpoznatiji naslovi produkcijskih divova Disney, Marvel, Star Wars, National Geographica i Stara. Kako su iz Disneya objasnili na današnjoj konferenciji za medije, u ponudi tog streaming servisa naći će se više od 900 filmova, 600 serija i 180 ekskluzivnih originala, dok će cijena pretplate iznositi 7,99 eura mjesečno, odnosno 79,90 eura godišnje.

Korisnici će imati pristup visokokvalitetnom sadržaju sa do četiri istodobna streama, neograničenim preuzimanjima koja uključuju do deset uređaja te mogućnost postavljanja do sedam različitih profila. Roditelji će moći postaviti dječje profile s prilagođenim sučeljem kako bi imali pristup sadržaju primjerenom za dječju dob.

Popularan sadržaj

Kako su izdvojili iz Disneya, korisnici će imati pristup sadržaju Star Wars 'The Book of Boba Fett' i 'The Mandalorian' izvršnog producenta i pisca Jona Favreaua. Zatim, seriji 'Moon Knight' iz Marvelovog studija u kojoj glavnu ulogu ima Oscar Isaac kao Steven Grant, zaposlenik u trgovini suvenira koji postane opsjednut sjećanjima iz nekog drugog života i gubitkom pamćenja, te Oscarom nominiran film 'Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings' ('Shang-Chi i legenda o deset prstenova') sa Simu Liu i Awkwafinom u glavnim ulogama.

Također, pretplatnici će moći gledati Disneyev i Pixarov animirani film nominiran za nagradu Oscar 'Luca' ('Luka'), Oscarom nagrađen Walt Disneyev film 'Encanto' ('Encanto: Naš čarobni svijet') o izvanrednoj obitelji Madrigal, te Oscarom nagrađen film 'Cruella', s Emmom Stone u ulozi legendarne Cruelle de Vil.

Od ostalih zabavnih sadržaja, istaknuli su komediju nominiranu za nagradu Oscar 'Free Guy' s Ryanom Reynoldsom, 'The Simpsons' ('Simpsoni') i 'Grey’s Anatomy' ('Uvod u anatomiju').

National Geographic donosi prvu sezonu serijala od 12 epizoda 'The World According To Jeff Goldblum' gdje nas Jeff vodi kroz zabavnu, pronicljivu i humorističnu pustolovinu, a moći će se pogledati i epizode popularnog serijala The Kardashians. Osim na hrvatsko tržište, Disney+ je svoju uslugu proširio na 42 zemlje i 11 novih teritorija.