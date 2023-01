Oda ženama: Miley Cyrus sa singlom Flowers oborila rekord Spotifyija

Himna ženskog osnaživanja ušla je u povijest kao pjesma koja je najbrže prešla čarobnu brojku od 100 milijuna streamova na Spotifyiju

Točno tjedan dana od izlaska, posve je jasno da je novi hit singl Flowers postao najveći uspjeh u karijeri američke pjevačice Miley Cyrus. Himna ‘samoosnaživanja‘, kako je numeru nazvala publika (posebno njen ženski dio), ušla je u povijest kao pjesma koja je najbrže prešla čarobnu brojku od 100 milijuna streamova na Spotifyiju te prva pjesma koja je to postigla u manje od sedam dana. Očekuje se i da će debitirati na prvom mjestu Billboard Hot 100 i UK Singles Chart, što Flowers čini prvim singlom kojemu je to uspjelo na oba teritorija u posljednjih deset godina.

Svi traže čipku

Kako prenose svjetski mediji, Flowers je dobio ‘palac gore‘ i od autorice kultne ženske himne ‘I Will Survive‘, Glorije Gaynor, koja je izjavila da singl potiče svakoga da pronađe vlastitu snagu i moć, ustraje i raste. Flowers je prvi singl s nadolazećeg albuma ‘Endless Summer Vacation‘ koji je Miley opisala kao najmoćniji dosad, odraz snage koju je pronašla nakon što se usredotočila na vlastitu mentalnu i fizičku dobrobit.

Osim Miley i milijuna žena koje su se pronašle (i osnažile) u njenim stihovima poput ‘I can love me better than you can‘, neočekivani dobitnik je i kompanija Lounge Underwear koja je zabilježila 413 posto veću potražnju za crnim, čipkanim setovima, jer upravo takvo donje rublje Miley u nosi spotu. Također, od lansiranja 13. siječnja, Flowers je dospio na prvo mjesto Trendinga u kategoriji glazbe, a spot na službenom YouTube kanalu broji 64 milijuna pregleda.