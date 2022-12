Oglas Croatia osiguranja - Brigometar osvojio dvije nagrade britanskog The Druma

Brigometru je ovo 13. nagrada ove godine, a o kampanji je izvijestilo preko 300 medija diljem svijeta

Na globalnom natjecanju za vanjsko oglašavanje The Drum Out of Home Awards, u organizaciji ‘vodećeg svjetskog izdavača specijaliziranog za marketinšku i medijsku industriju‘ The Drum, pobjedu je, u čak dvije kategorije, odnio domaći Brigometar.

Digitalni vanjski oglas Croatia osiguranja, agencije Bruketa&Žinić&Grey i Go2Digitala, proglašen je najboljim u kategorijama najučinkovitija upotreba podataka (Most Effective Use of Dana) i interaktivni vanjski oglas (Interactive). Brigometar je interaktivni vanjski oglas koji uz pomoć umjetne inteligencije mjeri zabrinutost prolaznika.

Kako stoji u objavi agencije Bruketa&Žinić&Grey, cilj oglasa bio je osvijestiti važnost brige za mentalno zdravlje uslijed porasta uz to vezanih problema kao posljedice pandemije i potresa. Prolaznici bi stali ispred oglasa i dali svoj pristanak čekajući pet sekundi nakon čega bi započelo skeniranje lica, a oni najzabrinutiji dobili su besplatan preventivni zdravstveni pregled u Croatia poliklinici u Zagrebu.

Nagrađivani oglas

Brigometru je ovo 13. nagrada ove godine. Na natjecanju MIXX Awards Europe proglašen je najboljim digitalnim vanjskim oglasom u Europi gdje je nagrađen zlatom i srebrom u dvije kategorije, na natjecanju Cannes Lions našao se u finalu kategorije Creative Data, a prošlog je mjeseca nagrađen zlatom uglednog njujorškog izdavača Graphis.

Oglas se našao i u finalu natjecanja Cresta koje se smatra globalnim mjerilom kreativnih standarda te u finalu natjecanja Epica u čijem su žiriju strukovni novinari. O Brigometru je izvijestilo preko 300 medija diljem svijeta među kojima su Insider, Associated Press, CBS, Market Watch, pa i organizacije kao što su Merrill – a Bank of America Company i udruženje Washington Psychiatric Society. Ugledni strukovni magazin Contagious uvrstio ga je među najbolju svjetsku kreativu.