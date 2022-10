Oglašavanje će Netflixu donijeti milijarde dolara, ali neće povećati broj pretplatnika

Iako će dio publike zainteresirati pretplata po nižoj cijeni, vjerojatnije je da će veći udjel zauzeti postojeći korisnici koji će mjesečne pretplate po punoj cijeni zamijeniti jeftinijim modelima s reklamama

Dok Netflix priprema lansiranje pretplatničkih modela po nižim cijenama, ali s reklamama, Wall Street predviđa da će se iz te nove (oglašivačke) pipe u blagajnu platforme uliti milijarde dolara.

Kako prenosi Business Insider, analitičar Michael Nathason iz kompanije MoffetNathansona naveo je da bi uvođenje reklama već u prvoj godini (2023.) Netflixu moglo donijeti oko 700 milijuna dolara s tržišta SAD-a i Kanade te oko 300 milijuna dolara s desetak svjetskih tržišta poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Brazila i Japana.

Lošije prognoze

Također, procjenjuje da će se do 2025. taj iznos udvostručiti na 2,1 milijardu dolara, dok bi se do 2027. mogao popeti i na oko 3,5 milijardi dolara od čega će 60 posto dolaziti iz SAD-a i Kanade. No, kad je riječ o povećanju broja pretplatnika, znalci nisu toliko optimistični.

Naime, iako je povod za uvođenje reklama (unatoč početnim tvrdnjama šefova da se to neće dogoditi) pad broja pretplatnika, pa tako i strah od loših poslovnih rezultata, Nathanson tvrdi da niže cijene neće značajno povećati ukupan broj korisnika (trenutno 221 milijun kućanstava).

Iako će dio publike zainteresirati pretplata po nižoj cijeni, vjerojatnije je da će veći udjel zauzeti postojeći korisnici koji će mjesečne pretplate po punoj cijeni zamijeniti jeftinijim modelima s oglasima. Točnije, očekuje se da će takvih do kraja godine biti 17,4 milijuna od procijenjenih 21,5 milijuna pretplatnika novih ‘oglasnih‘ modela.