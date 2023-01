Organizatori Zlatnih globusa na ovogodišnjoj dodjeli „peglali“ loš imidž

Trijumfirali Steven Spielberg, The Banshees of Inisherin, White Lotus i Abbott Elementary, a dodjela prošla bez skandala

Organizatori prestižnih nagrada za najbolja filmska i televizijska ostvarenja, Zlatni globus, na održanoj su se dodjeli svim silama trudili pokazati svijetu da su lekcije proizašle iz prošlogodišnjeg skandala uspješno savladane. Naime, lani su selebritiji i televizijska kuća NBC bojkotirali dodjelu, jer se pokazalo da grupacija koja dodjeljuje priznanja, Hollywood Foreign Press Association (HFPA), u svom timu nema ni jednog tamnoputog novinara.

Osim toga, neki su članovi optuženi za favoriziranje pojedinih studija i slavnih imena, ali i niza seksističkih i rasističkih komentara. Stoga je ove godine nagrade dodjeljivao žiri sastavljen od 200 novinara i stručnjaka iz međunarodne filmske industrije, a udjel rasne i etične raznolikosti iznosio je 52 posto, dok je predstavnika afro-američke rase bilo deset posto.

Također, nakon što je skandal izbio, smijenjen je dugogodišnji predsjednik HFPA, Philip Berk koji još uvijek nije odgovarao zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Njega je za to optužio glumac Brendan Fraser koji nije došao na ovogodišnju dodjelu, jer, kako je izjavio, „majka nije odgojila licemjera“.

Dobitnici nagrada

Kako bi ispeglali imidž, organizatori su ove godine pazili na svaki detalj, a ako je suditi prema komentarima publike, nagradili su ostvarenja koja su to doista i zaslužila. Tako je nagradu za najbolju dramu i najboljeg redatelja dobio Steven Spielberg za film „The Fabelmans“ inspiriran njegovim tinejdžerskim godinama, a „The Banshees of Inisherin“ osvojio je kipić u kategoriji najbolje komedije/mjuzikla.

Malezijska glumica Michelle Yeoh otišla je kući s priznanjem za najbolju glavnu glumicu u kategoriji mjuzikl/komedija i to za ulogu u filmu „Everything Everywhere All at Once“, dok je u istoj kategoriji najboljim glumcem proglašen Colin Farrell za film „The Banshees of Inisherin“.

Austin Butler najbolje je odigrao ulogu Elvisa u istoimenoj drami Buza Luhrmanna, a najboljom glumicom u drami proglašena je Cate Blanchett, za ulogu dirigentice Lydie Tar. Među nagrađenim ističu se i Angela Bassett koja je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu (Black Panther) te Ke Huy Quan, najbolji sporedni glumac (Everything Everywhere All at Once). Najbolji scenarist je Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), a najbolji animiran film je „Pinokio“ Guillerma del Torra.

U televizijskoj kategoriji, trijumfirale su serije „Abbot Elementary“, „House of Dragon“ i „White Lotus“. Quinta Brunson (Abbot Elementary) je najbolja glumica u kategoriji mjuzikl ili komedija, dok u muškoj kategoriji pobjedu odnosi Jeremy Allen White ("The Bear").