Osam trendova u industriji pića: Svijet i dalje pije, ne srami se toga, ali pije trijezno i zdravo

Tijekom globalne zdravstvene krize izazvane bolešću COVID-19 svijet se tješio pokojom čašicom u svoja četiri zida, ali tek nakon što su lockdowni otišli u prošlost, alkohol je počeo teći u potocima. Međutim, nakon što je izgubljeno vrijeme pokušao nadoknaditi okupljanjima, druženjima i zabavama te nazdravljao postpandemiji, potrošnja alkohola krenula je silaznom putanjom. Dakako, svijet i dalje pije, ne srami se toga, ali ove je godine izbor pića sofisticiraniji, zdraviji, čišći, a pijenje odgovornije.

Potrošači biraju kvalitetu umjesto kvantitete pa su ove godine sve popularniji pokreti poput mindful pijenja ili NOLO-a (pića s manjim udjelom alkohola ili bezalkoholna). Ti su trendovi posebno aktualni među mlađim generacijama koje postaju sve zainteresiranije za holistički pristup zdravlju i dobrobiti. Zbog toga raste prodaja funkcionalnih i zdravih pića, niču novi alkoholnih brendovi s inovativnom ponudom, a granica između bezalkoholne kategorije i kategorije pića s malim udjelom alkohola (engl. low-alcoholic) postaje sve nejasnija.

Zdravlje prije svega

Tim zanimljivim kretanjima u industriji pozabavila se švicarska kompanija specijalizirana za turizam i ugostiteljstvo EHL pa je izdvojila osam trendova koji će obilježiti industriju pića ove godine, ali i idućih. Tako su, primjerice, pića na bazi CBD-a postala popularna prošle godine, a ove i idućih postat će dio mainstreama i u alkoholnoj i u bezalkoholnoj industriji.

Pića s dodatkom CBD-a ne mogu omamiti kupce, ali, kako proizvođači tvrde, dobro utječu na zdravlje, imaju protuupalno djelovanje, uravnotežuju raspoloženje i poboljšavaju memoriju. Ove su godine dobru prodaju zabilježili Vita Cola, koja je ponudila svoju verziju Cole s CBD-om, Aqua Sativa, koja nudi džin s okusom jagode i CBD-om, te Trip, koji prodaje vodu s okusom i, dakako, CBD-om. U svijetu, ali i Lijepoj Našoj, potrošači luduju za čajem s mjehurićima (engl. bubble tea), napitkom na bazi čaja i dodatkom voćnih ili tapiokinih perli. Piće potječe iz Tajlanda, a iako je prvi put kreirano u osamdesetim godinama prošloga stoljeća, predstavnici generacije Z otkrili su ga tek sada. Istraživanja pokazuju da će to tržište do 2027. narasti na čak 4,3 milijarde dolara, a posebno će popularne biti zdravije verzije, one s organskim biljnim mlijekom, zelenim čajem, voćem i niskim udjelom šećera.

Pića na bazi CBD-a tj. kanabidiola, ekstrakta dobivena iz industrijske konoplje, ove će godine, a i idućih, postati dio mainstreama i u alkoholnoj i u bezalkoholnoj industriji

Prema EHL-u, rast svijesti o zdravoj prehrani pozitivno će utjecati i na tržište fermentiranih pića, koja sa sve većim udjelom sudjeluju u cijeloj industriji bezalkoholnih pića. Recentna zdravstvena istraživanja potvrđuju važnost crijevnog mikrobioma za zdravlje cjelokupnog organizma, a fermentirana pića jedan su od načina kako ga održati u dobroj formi. Globalna industrija fermentirane hrane i pića lani je vrijedila 575,6 milijardi dolara i procjenjuje se da će do 2032. porasti na 989,2 milijarde. Najviše će rasti upravo kategorija fermentiranih pića, kojom trenutačno caruju ​napitci od kambuche. Ipak, i oni dobivaju konkurenciju. Kupci tako otkrivaju vodeni kefir, koji pomaže u jačanju imunosnog sustava i poboljšava probavu, ali i meksičku sodu tepache.

Nove/stare kategorije

Osim zdravih pića, raste i takozvana selebriti-kategorija. Kompanije i dalje angažiraju slavne kao zaštitna lica svojih brendova (Jennifer Aniston i Smart Water, George Clooney i Nespresso), a oni sve češće i sami ulaze u alkoholni ili bezalkoholni biznis. Zvijezde poput Johna Legenda, Kylie Minogue, Brada Pitta i Cameron Diaz uložile su u vinarstvo i sad nude čista ili clean vina koja su istodobno dio tradicije uživanja u vinima, ali i kulture wellnessa. Slavni na tržište uglavnom ulaze sklapanjem partnerstva s već uhodanim brendovima te im tako pomažu da, primjerice, vina i pjenušce predstave potrošačima koja su uronjena u kulturu selebritija i njeguju instagramsku estetiku. Pića zahvaljujući angažmanu poznatih postaju viralna. Tako su, primjerice, YouTubeove zvijezde KSI i Logan Paul kreirali brend energetskih pića Prime Hydration, pun vitamina, elektrolita i antioksidansa, koji je pomeo društvene platforme. Potrošači, posebno mlađi, vole pića koja im serviraju slavni, a posebno im je drago ako su pakiranja održiva. Naime, i to je jedan trend koji će, prema EHL-u, jačati sljedećih godina, a posebno će biti zanimljivo pratiti kako se njemu prilagođava vinarska industrija.

Kokteli u limenci, vina u kutiji

Osviješteni vinski brendovi počeli su vino nuditi u kutijama (engl. bag in box) jer se to pokazalo održivijom opcijom, a tako ga je i lakše skladištiti, posebno restoraterima. Svaka kutija u kojoj su tri litre vina, piše EHL, emitira upola manje ugljikova dioksida u odnosu na staklenu bocu. O toj ekološkoj prihvatljivosti počeli su razmišljati i vrhunske vinske kuće. Poznavatelji vina uvjereni su pak da takav način pohrane utječe na kvalitetu, ali poznavatelji industrije smatraju da će se i to promijeniti jer se ulaže u razvoj inovativnih pakiranja.

Osim pakiranja bag in box, u trendu su boce izrađene od recikliranog papira ili drva iz održivih izvora sa znatno nižim ugljikovim otiskom od klasičnih pakiranja. U posljednje vrijeme mijenjaju se i pakiranja koktela, sad se kupuju i u limenkama. Mnogi brendovi alkoholnih pića, ali i hotelski lanci poput Marriotta, omogućili su svojim kupcima da slasne koktele piju i kod kuće kao ready-to-drink, iz limenke. Prema Nielsen Premium Panelu, ta je kategorija rasla nevjerojatnom stopom od 171 posto 2020., a vrijednost joj se 2021. popela na 782,8 milijuna dolara i ne pokazuje znakove usporavanja. Točnije, predviđa se da će rasti prosječnom godišnjom stopom od 13,4 posto od 2022. do 2030. Zbog sve veće gužve na tom tržištu kompanije poboljšavaju kvalitetu koktela, stoga potrošači mogu očekivati sve bolju ponudu i ekskluzivnije kombinacije.

Nudit će se i mocktails, odnosno bezalkoholni kokteli, jer je zabilježen povećan interes za pokret NOLO. Njega slijede kupci koji ne ljube ‘cugu‘ (barem ne stalno) i biraju pića s manje ili nimalo alkohola, ali umjesto klasičnih bezalkoholnih sokova biraju kvalitetna piva bez alkohola, ekskluzivne bezalkoholne koktele ili pak hard seltzere.

Minimiziranje grizodušja

Iako se tih sedam trendova koje je nabrojio EHL zasniva na inovaciji, bilo da je riječ o pakiranjima bilo o okusima, posljednji, osmi trend svojevrsna je posveta minulim vremenima. Naime, u posljednje se vrijeme na scenu vraćaju dobri stari kokteli poput Sex on the Beach, White Russiane ili pak Pornstar Martinija, koji je zabilježio dvjesto posto više pretraživanja na Googleu. U svakom slučaju, kako zaključuje EHL, iako je globalna makroekonomska situacija prilično neizvjesna, potrošači će, sigurno, nastaviti uživati u pićima, ali ovoga puta nastojat će minimizirati bilo kakvo grizodušje, kvalitetu će staviti ispred kvantitete. Trend brige o zdravlju i dobrobiti prelit će se tako na industriju pića koja će pokušati utažiti žeđ za holističkom ravnotežom. Nudit će se bezalkoholne opcije koje su jednako ukusne, pjenušave i autentične kao i one alkoholne (kokteli, vina, pivo), ali i pića koja imaju niži udjel alkohola, tako da se u njima može uživati bez da se pretjera.

Također, mnoge će se kompanije vratiti jednostavnosti uz svoje prirodne i čiste proizvode. Ako je vjerovati EHL-u, industrija pića u skoroj budućnosti bit će znatno kvalitetnija nego što je bila. Tomu valja nazdraviti.