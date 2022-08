Osigurati možete sve što vam je važno – od psa Flokija do bicikla

U vremenima koja je teško svrstati u kategoriju stabilnih ljudi sve više traže način kako osigurati sve ono što smatraju dragocjenim. No, dok ste sigurno čuli za zdravstveno ili životno osiguranje, osiguranje automobila ili nekretnina, možda ste manje upoznati s nekim manje uobičajenim policama osiguranja poput onih za kućne ljubimce.

A dok u stranim zemljama postoje razni neobični primjeri osiguranja, manje uobičajene, ali i korisne, police osiguranja kojima možete zaštiti stvari koje smatrate vrijednima možete pronaći i u Hrvatskoj. I to zapravo ne bi trebalo biti neobično jer se vremena mijenjanju pa se tako mijenja i percepcija toga što nam je važno i što, brzo i jednostavno, želimo zaštiti.

- Kako bi uspješno poslovali na tržištu, potrebno je imati jednostavne i transparentne proizvode koji su jednostavni za korištenje, kako bi klijenti mogli odabrati pokriće koje odgovara njihovim potrebama - navode iz Wiener osiguranja te dodaju da su, u vremenima kada je svaki segment osiguranju zdravstva bitan, jedni od rijetkih koji nude osiguranje kohlearnih implantata (koji služe kao rješenje problema sa sluhom kod djece i odraslih) te koji nude mogućnost ugrađivanja videokonzultacija s liječnikom kao dio osiguranja.

Ovo su još neka zanimljiva, ali i potencijalno korisna, osiguranja za koja možda niste znali da postoje.

1. Sigurnost za psa Flokija i mačku Katty

Sve je više ljudi koji svoje kućne ljubimce smatraju članovima obitelji pa nije neobični niti da im žele pružiti sigurnost i zaštitu. To sada i mogu jer, baš kao što svaka osoba unutar kućanstva može biti osigurana, u Hrvatskoj možete osigurati i kućne ljubimce.

Osiguranje kućnih ljubimaca, kako je navedeno na stranici Croatia osiguranja, pokriva troškove liječenja i odgovornosti za materijalnu štetu koju drugima naprave osigurani pas ili mačka. Osim toga, ukoliko vlasnik zbog bolesti ili nezgode izgubi osiguranog ljubimca, osiguranje pokriva nabavu novog iste pasmine i spola.

2. Ako mogu automobili mogu i bicikli

S obzirom na to da sve više ljudi posleduje 'ljubimce na dva kotača' te da je biciklizam sve popularniji, nije čudo što da su osiguravajuće kuće prepoznate važnost osiguranja za bicikliste. Prema informacijama na mrežnoj stranici Grawea, koji je prvi prepoznao važnost ovog osiguranja, postoje tri jednostavna paketa koji su usmjereni na sigurnost biciklista u prometu.

Ovo osiguranje može uključivati osiguranje od odgovornosti, osiguranje od nezgoda, no ono što je mnogima i najvažnije ovim osiguranjem možete se osigurati od krađe bicikla (koje su u porastu u Zagrebu). Ovo osiguranje garantira odštetu u slučaju krađe bicikla, a polica vrijedi vrijedi na teritorijalnom području Europe.

3. Za sve nespretne - osigurati možete i mobitel

Od poruka, društvenih mreža, bankarstva, sve do poslovnih mailova - sve su to stvari za koje danas sve više koristimo mobitele. Pa kako nam svima ovi uređaji postali izuzetno važni nije neobično to što i za njih postoji osiguranje. Tako u UNIQA osiguranje možete otvoriti osiguranje za svoj mobitel, a njegova cijena ovisi o modelu i starosti mobitela.

Prema informacijama sa stranice UNIQA osiguranja, mobitel možete osigurati od loma i puknuća ekrana, a osiguranje pokriva štetu, odnosno cijenu popravka.

4. Osiguranje glazbenih instrumenata i elektroakustičnih aparata

Ovo neobično osiguranje čiju je važnost prepoznalo Wiener osiguranje uključuje osiguranje glazbenih instrumenata, njihovih kovčega, elektroakustični aparata sa pripadajućom opremom i druge stvari slične namjene.

Kako navode iz Wienera, osiguranje je moguće ugovoriti za osiguranje glazbala članova muzičkih sastava, koji svoje instrumete pretežito upotrebljavaju na različitim javnim ili privatnim priredbama poput svadbi, zabava, u ugostiteljskim lokalima ili na estradnim događajima).

5. Osiguranje od krađe podataka na internetu

Kategoriji korisnih osiguranja za koje možda niste znali pridružuju se i ona koja vas štite na internetu. Danas mnogi koriste sve blagodati interneta i digitalizacije, često i bez puno razmišljanja, pa nije ni čudo da zbog toga često dolazi do krađe podataka. Od online kupovine, do raznih aplikacija za naručivanje na kojima ostavljamo podatke kartica, učitavanja osobnih podataka zbog registracije u kino ili na koncert – sve redom radnje za koje nismo niti svijeni da nas, odnosno naše podatke, dovode u opasnost.

Upravo zato Croatijino 'osiguranje platnih kartica' pokriva trošak nastao krađom, prijevarom putem interneta ili gubitkom kartica i drugih osobnih stvari, poput ključeva i novčanika, a izuzetno je važno to što pokriva zloupotrebu podataka.

Druga dimenzija osiguranja

Inače, u državama poput SAD-a ili Velike Britanije osiguranja dobivaju potpuno novu dimenziju jer, sudeći po nekim primjerima, tamo se možete osigurati od gotovo svega. No, dok bi spomenute primjere mogli staviti u kategoriju korisnih osiguranja, neki primjeri iz stranih država mogli bi se nazvati ekstremnima.

Priča da je David Beckham osigurao svoje noge jedan je od poznatijih primjera osiguranja koji su izazvali čuđenje, no izgleda da on ipak ne pripada na listu najčudnijih osiguranja. Tako u pojedinim državama u Europi i SAD-u nije ništa neobično osigurati se od otmice izvanzemaljaca, lova na duhove, ali i ono od izgubljenih čarapa.