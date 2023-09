Otvoren natječaj za najbolje međunarodne komunikacijske projekte – the! 2023.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) pozvala je kolege iz Hrvatske, ali i regije da svoje radove prijave na treće izdanje međunarodne dodjele nagrada the! Na natječaj koji je otvoren do 2. listopada u 18 sati, mogu se prijaviti kampanje realizirane tijekom kalendarske godine, a dobrodošle su one lokalne kao i međudržavne.

Najbolje komunikacijske projekte u devet natjecateljskih kategorija birat će stručni žiri sastavljen od po tri predstavnika država sudionica, odnosno iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Razvoj struke

Kako navode iz HUOJ-a, nagrada the! osmišljena je kako bi nagradili najistaknutije komunikacijske projekte i promovirali cjelokupnu komunikacijsku industriju.

– Nagrada predstavlja priznanje struke za izvrsne projekte u odnosima s javnošću u jugoistočnoj Europi te ima za cilj podizanje ugleda struke u javnosti, promicanje izvrsnosti u komunikaciji, kontinuirano preispitivanje i unapređenje načela dobrog poslovanja i temeljnih vrijednosti odnosa s javnošću. Prvobitna ideja i želja bila je mogućnost otvaranja nacionalne nagrade međunarodnom tržištu, davanje prilike svima iz regije da se pohvale svojim najboljim ostvarenjima – poručuju u svom pozivu iz HUOJ-a.

Najbolji međunarodni PR projekti bit će nagrađeni na dodjeli 30. studenog u dvorani Hotela Ambasador, Split u sklopu ovogodišnje KOMferencije.