Ovo je 10 najpreplaćenijih izvršnih direktora na svijetu

Izvršni direktor Warner Bros. Discoveryija najviše je profitirao od lanjskog spajanja kompanija i zaradio nevjerojatnih 246 milijuna dolara

Iako su milijuni ulagača godinu koja je bila najgora od Velike recesije, zaključili s gubicima na računima, jedna je skupina ostala praktički neokrznuta. Izvršni direktori 500 najvećih američkih javnih kompanija zabilježili su prosječnu zaradu od 18,8 milijuna dolara što je porast od oko 21 posto u odnosu na 2021.

Iako je indeks S&P 500 lani pao za 20 posto uprave kompanija su, kako prenosi magazin Time, nagradile menadžere jer su, koliko toliko, uspijevali držati glavu iznad vode te upravljali kompanijama tijekom rasta stopa inflacije, kontinuiranih problema u opskrbnom lancu i brojnih drugih ekonomsko-političkih izazova. No, kao i svake godine dosad, neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem društvene odgovornosti kompanija, As You Sow sastavila je listu najviše preplaćenih CEO-a čija godišnja zarada, pojednostavljeno rečeno, nije u skladu s uspjehom kompanije kojom upravljaju.

Preplaćeni Zaslav

Organizacija je listu sastavila analizirajući tri čimbenika: zaradu dioničara, udjel dioničara koji su na godišnjoj sjednici glasali protiv predviđene zarade CEO-a te omjerom zarade CEO-a i prosječne plaće zaposlenika. Tako se na prvom mjestu ‘najpreplaćenijih‘ CEO-a 500 najboljih kompanija našao izvršni direktor Warner Bros. Discoveryija, David Zaslav koji je lani ostvario ukupnu zaradu (plaća, bonusi, naknade) od 246 milijuna dolara iako je cijena dionica kompanije pala za 60 posto.

Zaslav je najviše profitirao od spajanja Discoveryija i Warner Bros. te je za upravljanje i organizaciju biznisa dobio od uprave ekstra bonuse. Na drugom mjestu je Fabrizio Freda, izvršni direktor Estee Laudera, koji je zaradio 66 milijuna dolara dok je cijena dionica pala za 33 posto. CEO Penn National Gaminga, Jay Snowden, stekao je 65,9 milijuna dolara te tako dospio na treće mjesto, dok kompanija nije bila tako uspješna – dionice su pale za 42,7 posto.

Preplaćenost CEO sve više žulja investitore koji od visoko plaćenih menadžera očekuju i visoke performanse. Ili, kako nastavlja Time, ranije su dioničari govorili da izvršni direktor nije nužno kriv za pad dionica, ali nakon nekoliko godina sve većeg nesrazmjera između plaća i učinka, počinju postavljati pitanja.

Top 10 najpreplaćenijih CEO-a