Park Ghibli: Zavirite u spektakularni tematski park ‘japanskog Disneya‘

Posjetitelji će od 1. studenog moći obići lokacije i uživati u arhitekturi inspiriranoj najvećim hitovima Ghiblija

Još od najave 2020., obožavatelji briljantnog japanskog studija - Studio Ghibli, s nestrpljenjem iščekuju otvaranje prvog tematskog parka u Nagoyi, u Japanu. Studio kojem tepaju da je japanski Disney, vrata u svijet mašte planira otvoriti 1. studenog, a posjetitelji će odmah moći obići pet odjeljaka ili, bolje reći, svjetova koji su izgrađeni po uzoru na najpoznatije naslove kultnog umjetnika i redatelja, Hayao Miyazakija.

Ako je sudit prema fotografijama koje su objavili na društvenim mrežama, posjetitelji će se obići lokacije i uživati u arhitekturi inspiriranoj hitovima Howl’s Moving Castle, Kiki’s Delivery Service, Spirted Away, Princess Mononoke and Earwig and the Witch.

Održiva izgradnja

U temeljnom objektu – The Grand Warehouse, moći će uživati u društvu No Facea, voziti se Cat Busom, družiti s Totorom, ali i šetati brdom mladosti (Hill of Youth) na kojem se nalazi Earth Shop iz animiranog filma Whisper of the Park. No, to nije sve.

Iz Studija su najavili da će dodatne lokacije, točnije Dolina vještica s motivima iz Howl‘s Moving Castlea i Kiki‘s Delivery Servicea, biti otvorena u proljeće 2024.

Također, naglasili su da je čitav park izgrađen s minimalnim utjecajem na okoliš – dio parka je napravljen od recikliranih materijala, a sva stabla koja su posječena tijekom izgradnje, posađena su na drugim lokacijama. Ulaznice će isprva biti ponuđene po sistemu lutrije, a kako izgleda magičan svijet Ghiblija pogledajte u videu.