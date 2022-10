Partus akademija predstavila novi terapeutski program – „Snaga žene“

Online program će trajati deset tjedana, a temelji se na New Code Leadership metodologiji te koristi tehnike i alate iz područja psihologije, osobnog rasta i razvoja, psihoterapije i NLP-a

Želja za promjenom, osobni razvoj, upravljanje stresom, postavljanje granica u međuljudskim odnosima, osnaživanje samopoštovanja, financijska neovisnost samo su neke od tema kojima će se baviti polaznice programa – „Snaga žene“. Taj online program s ciljem osnaživanja žena organizira Partus akademija, a temelji se na New Code Leadership metodologiji te koristi tehnike i alate iz područja psihologije, osobnog rasta i razvoja, psihoterapije i NLP-a. „Snaga žene“ traje 10 tjedana, od 9.11.2022. do 18.1.2023., jer je to idealan rok za promjenu navika, obrazaca i pokretanje promjena. Program će voditi iskusne trenerice i terapeutkinje Mirta Fraisman Čobanov i Nataša Jeličić, a svaki susret sastojat će se od edukacijskog i praktičnog djela kako bi polaznice trenutačno mogle implementirati naučene tehnike i alate u konkretnim situacijama.

Podrška ženama

- U proteklih 10 godina više od tisuću žena prošlo je programe osnaživanja u Partus akademiji. Potaknute iskustvima i osobnim promjenama kreirale smo program koji nudi alate za osobnu transformaciju ka ispunjenijem životu. Cilj nam je osnažiti žene i pružiti im podršku na putu promjene i postizanja punog potencijala. Veselimo se okupiti zajednicu snažnih žena koje će vlastitim primjerom pokazati majkama, sestrama, prijateljicama, kolegicama da je moguće imati ispunjen, sretan život i dobro se osjećati u svojoj koži – istaknula je Nataša Jeličić, jedna od trenerica.

Inače, Partus akademija se od 2010. bavi uslugama edukacije, grupnih i individualnih treninga izvrsnosti, motivacijskih predavanja i organizacijama konferencija za lidere. U okviru centra održano je više od dvije tisuće individualnih treninga, preko 890 grupnih treninga i edukacija iz područja osobnog i poslovnog rasta i razvoja, a treneri akademije održali su preko 750 otvorenih treninga i edukacija u tvrtkama. Na temelju dugogodišnjeg iskustva rada s velikim brojem klijenata i organizacija kreirana je New Code Leadership metodologija TM, koja koristi najbolje tehnike, modele i alate rada iz područja kognitivne neuroznanosti, leadershipa, psihologije, psihoterapije, coachinga i humanističko-neurolingvističke psihologije.