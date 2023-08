Pet-friendly barovi: Najbolji barovi za poslovično vjerne goste

Psima je – gotovo jednako kao i ljudima – dostupan niz mogućnosti tijekom godišnjih odmora, od smještajnih i ugostiteljskih objekata u koje su dobrodošli do uvelike rasprostranjenih pasjih plaža po hrvatskoj obali. Dobili su i barove. A navodno su bolji gosti od, primjerice, mačaka i papiga

Trend ‘kućni ljubimci dobrodošli‘ (engl. pet friendly) već je godinama, ako ne i više od desetljeća, jedan od najvažnijih u turističkom smještaju, hotelijerstvu, zrakoplovima, kafićima, restoranima, na plažama, pa i u uredima. S obzirom na to da su se naviknuli živjeti sa psima, ali i mačkama i drugim malim životinjama, vlasnici se od njih ne žele razdvajati ni za radnog vremena, a ni godišnjeg odmora. A zašto i bi?

Zahvaljujući širokoj rasprostranjenosti pet-friendly usluga više ne moraju birati hoće li svoje ljubimce ostavljati nekomu na brigu (obitelji, prijateljima, susjedima ili pak, u slučaju pasa, u hotelima za pse) ili ostati s njima kod kuće. Doduše, nije baš tipično vidjeti da netko sa sobom na put vuče zeca ili zamorca.

Kad govorimo o kućnim ljubimcima, najčešće su to psi, a onda mačke. Stoga je danas psima (gotovo jednako kao i ljudima) dostupan niz mogućnosti, od već spomenutih pet-friendly smještajnih i ugostiteljskih objekata do uvelike rasprostranjenih pasjih plaža po hrvatskoj obali. Primjerice, neke su od najljepših takvih u Hrvatskoj u Baški na Krku i Zaraću na Hvaru, a jedna je od ljepših uvala na našim otocima i Saplunara na Mljetu.

Posvećeni psima

Godine 2016. prvi je put u Hrvatskoj predstavljen i otvoren poseban, ne dog-friendly bar na plaži, nego, bolje rečeno, dog-dedicated. Riječ je o Monty‘s Dog Beach & Bar na plaži Podvorska u Crikvenici, pasjem kafiću koji psima nudi osvježenje i slasne zalogaje tik uz plažu. Isti koncept bara otvoren je godinu dana poslije na Rabu, a iduće sezone, 2024., još će se jedan bar uskoro otvoriti na Pagu, što je dokaz da zainteresiranih četveronožnih gostiju ima sve više.

Za razliku od mnogih pet-friendly barova, Monty‘s Dog Beach & Bar namijenjen je isključivo psima, čovjekovim najboljim prijateljima. Tu je, naravno, i ponuda za ljude.Psima je prilagođen jelovnik, kao i cijeli minijaturni ambijent: malene ležaljke, jastučići, zdjelice za piće i hranu, rekviziti za igru, ljuljačka... Sve je u tome pješčanom raju osmišljeno do posljednjeg detalja kako bi se i psi uza svoje velike gazde opustili i osvježili tijekom nemilosrdnih ljetnih vrućina. A da je pogodio biznis-nišu, jer s godinama raste potražnja za pasjim kafićima u Hrvatskoj, potvrđuje vlasnik barova Monty‘s Dog Beach Igor Montanari-Knez.

Međutim, u početku nije bilo baš tako.

– Monty‘s Dog Beach je kao pionir u toj grani postavio neke nove standarde koji su prije osam godina bili dočekani s velikom skepsom i podsmijehom. Sada vidim da gradovi u Hrvatskoj posvećuju puno veću pozornost dog-friendly segmentu. Mnogo uslužnih djelatnosti sve se više odlučuje za taj pristup kod nas, od plaža, restorana, kafića do gradskih službi. Drago mi je što je tako jer se time približavamo zapadnim standardima – komentira Montanari-Knez, koji se Zapadu približava i doslovno.

Prekratke hrvatske sezone

Naime, ovoga ljeta planira otvoriti još jedan bar, i to u američkom Long Beachu, nedaleko od Los Angelesa i Hollywooda. I taj je potez, kako se čini, pun pogodak kao i otvaranje pasjeg bara u Hrvatskoj. Ipak, hrvatsko i američko tržište nisu usporedivi, zato je pred Montanari-Knezom izazovan zadatak.

– Za američko tržište pokušavam se što bolje pripremiti, moram biti što spremniji jer taj koncept ​dočekan je s golemim oduševljenjem, od gradske vlasti do cijeloga losanđeleskog okruga. Da budem iskren, sada me više nije strah hoćemo li dobro raditi u Americi, nego hoćemo li biti spremni kad počnu cijela ta ludnica i širenje – kaže Montanari-Knez, koji trenutačno živi i posluje na relaciji Hrvatska – SAD.

A na pitanje zašto baš Long Beach, a ne neka druga lokacija u SAD-u ili negdje bliže, u Europi, odgovara:

– Long Beach ima pet dana kiše na godinu i petnaestak oblačnih dana, a prosječna je temperatura cijelu godinu 24 stupnja. Općenito sam ljubitelj cijele energije u Kaliforniji, to je nekako mjesto na kojem želim provesti dio života. Radit ćemo cijelu godinu i to me iznimno veseli jer me lovi depresija u Hrvatskoj zbog rada samo tri mjeseca, i to ako su sunčana. Ljeta u Hrvatskoj jesu predivna, ali sezone su nam vrlo, vrlo kratke. I to je razlog zbog kojeg se otvara Monty‘s u Long Beachu.

Sve zbog sporta

O prvome pasjem baru na plaži u Hrvatskoj još je 2017. godine pisao Business Insider navevši tada da je postao poznat nakon prve plivačke utrke pasa s njihovim vlasnicima održane u Crikvenici pod nazivom ‘Monty‘s Underdog Marathon‘.

– Jedno od najvećih životnih zadovoljstava jest opuštanje na plaži uz hladno pivo. A postoji jedan bar u Hrvatskoj koji smatra da ljudi ne bi trebali biti jedini koji uživaju u tom iskustvu – zaključili su u Business Insideru, a o tome su izvještavali i New York Times, Washington Post te mnogi drugi američki mediji.

Iako je ideja bara do sada dobro prihvaćena u Hrvatskoj, a sve upućuje na to da bi i vlasnici pasa u SAD-u mogli biti zadovoljni novim mjestom za druženje njihovih četveronožnih ljubimaca, Montanari-Knezu poduzetništvo i vođenje biznisa nije prvo zanimanje. Na taj se korak, naime, odlučio nakon rukometne karijere. Doduše, pozadinu u sektoru ugostiteljstva i kućnih ljubimaca prije Monty‘sa imao je zahvaljujući tomu što je sa suprugom sedam godina vodio hotel za pse u svome rodnome mjestu Križišću blizu Kraljevice.

– Ideja o baru za pse nastavak je naše inicijalne priče, hotela Monty‘s Dog, što je bila Rubyna ideja jer nije imala gdje ostaviti psa na čuvanje pa je inicirala i osmislila koncept Monty‘sa – otkriva tajnu svoje poslovne ideje.

Biznis s dva igrača

Nažalost, kaže Montanari-Knez, rukometna karijera nije mu vraćala proporcionalno koliko je u nju ulagao truda i rada. K tome, biti dio velikog tima nije toliko motivirajuće ako svi nemate iste ciljeve, bilo rezultatske bilo financijske, a ljudi ih često nemaju.

– Biznis​ s Monty‘som počeo je s dva igrača, suprugom Ruby i sa mnom. Imamo iste ciljeve, želju za radom, žar i cilj. U Monty‘su smo sve prošli zajedno, od čistača, brisača parketa, igrača, kondicijskog trenera, izbornika do vlasnika kluba, da se izrazim sportskim žargonom, jer sport mi je u životu dao gotovo sve vještine koje danas uspješno integriram u svijet biznisa – dodaje Montanari-Knez.

Poslovnim rezultatima svojih barova u Hrvatskoj, ali i smjerom u kojem ih vode budući planovi Montanari-Knez jako je zadovoljan. Ističe da im prihodi svake godine rastu, ali osim financijskih rezultata posebno ih vesele povratne informacija njihovih gostiju (dvonožnih), koje su, kako i sâm kaže, fantastične.

– Samo 15 posto gostiju na našim plažama dolazi iz Hrvatske, ali mogu reći da su zadovoljni. Imamo goste koji su naši vjerni klijenti od prve sezone, kad je Monty‘s bio samo drvena kućica na zemlji i kamenju. Drago mi je vidjeti da su s nama sve ove godine i da prate naš rast. Drago mi je čuti i da su u Crikvenici i na Rabu upravo zbog Monty‘sa popunjene pet-friendly smještajne jedinice, i domaći su iznajmljivači zadovoljni. Jako je lijepo kad tvoj biznis ne donosi korist samo tebi nego i ostalima – govori Montanari-Knez.

Jednako dobre rezultate očekuje u Americi, gdje je u otvaranje pasjeg bara za sada uložio pola milijuna eura.

– Nakon tri godine straha i panike, kad sam upoznao okrug Los Angelesa, mogu reći da će se Monty‘s uklopiti savršeno. Cijela mediteranska ‘vibra‘ bit će idealna za Los Angeles, zato očekujem jako dobre rezultate – siguran je Montanari-Knez.

Lojalno lajanje

Zanimljivo, mnogi poduzetnici s godinama svoju ponudu šire i obogaćuju, no ne i Monty‘s Dog Beach Bar. Tako su vlasnici pasa svoje ljubimce u Crikvenici prijašnjih godina mogli počastiti specijalitetima brze hrane – pizzom, prženim krumpirićima, tortama, sve u pasjoj verziji. U međuvremenu su se odlučili držati onoga što ‘najbolje ide‘, a to su pivo i sladoled za pse.

– Prije smo nudili svašta, čak i da testiramo goste, ali kako volimo kad su u restoranima male karte, tako smo i mi smanjili ponudu na već legendarno pivo i domaći sladoled za pse – kaže Montanari-Knez za namirnice čije su cijene otprilike jednake kao da je riječ o ljudskima: pasji sladoled stoji dva i pol eura, a pivo pet eura.

Na pitanje jesu li osim pasa u njegove barove dobrodošli drugi ljubimci, primjerice mačke, Montanari-Knez nije siguran kako bi to izgledalo, no kaže da im ulaz svakako nije zabranjen.

– Kad je u jednom trenutku na plaži stotinjak pasa… Mačke mogu doći u izvansezonskom razdoblju. Mislim da i ne bi bile neki klijenti jer se ne vole kupati, a i nisu baš pivopije – u šali zaključuje Montanari-Knez.