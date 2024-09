PISAK proslavio deset godina djelovanja

Poduzetnički inkubator PISAK iz Siska danas je proslavio 10 godina djelovanja. Osnovao ga je 2014. hrvatsko-američki poduzetnik Matt Darko Sertić, vlasnik kompanije Applied Ceramics, koja posluje u Americi i u Hrvatskoj.

Radi se o prvom privatnom poduzetničkom inkubatoru u Hrvatskoj i prvom poduzetničkom inkubatoru u Sisku kao i na području Sisačko-moslavačke županije koji je znatno pridonio razvoju poduzetništva u ovome gradu. PISAK je osnovan s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva te startupova, a stvaranjem optimalnog poslovnog okruženja i umrežavanjem znanja, inovativnih ideja i kvalitete rezultirao je uspješnim poduzetničkim ostvarenjima. Ovaj je poduzetnički inkubator otvoren u bivšem Razvojnom institutu Željezare Sisak, a prošao je kroz dvije faze razvoja. Prva je bila pilot projekt u kojoj je poduzetnicima bila osigurana infrastruktura, poslovna podrška, mentorstvo, edukacija i savjetodavne usluge s ciljem podupiranje rasta i razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva u najkritičnijim fazama razvoja tvrtki.

U rujnu 2019. godine PISAK je realizirao drugu fazu razvoja kroz EU projekt ‘Startaj s PISKOM!‘ tijekom koje je adaptirano, opremljeno i stavljeno u funkciju poduzetnicima još 1700 metara četvornih tako da sada imaju na raspolaganju 3000 metara četvornih. Ciljane skupine poduzetnika u PISAK-u su poduzetnici početnici (do tri godine starosti tvrtke), mladi poduzetnici, žene poduzetnice, inovatori, dizajneri, IT sektor... Tijekom deset godina djelovanja PISAK-a u njemu je poslovanje razvijalo više od 150 poduzetnika kroz program ionkubacije i akceleracije. Zadnjih godina 85-100 posto PISAK -ovih kapaciteta stalno je popunjeno s pedeset poduzetnika koji zapošljavaju 250 zaposlenih.

Voditeljica projekta PISAK Krunoslava Kosina-Milutinović, otvarajući proslavu izjavila je kako inkubirani poduzetnici čine sada već veliku poslovnu obitelj PISAK-a. Na proslavi su se okupili predstavnici državnih i lokalnih institucija, županije i Grada Siska, a zvijezda događanja bio je Sertić čija je ideja o osnivanju poduzetničkog inkubatora prije deset godina pala na plodno tlo.

– U to doba govorilo se da su Siščani navikli na stalna radna mjesta, željezaru i rafineriju, da su tulavi za poduzetništvo... To te malo bocne i potjera da vidiš tko što može napraviti. U razgovoru s Krunoslavom došli smo do toga da napravimo poduzetnički inkubator. Najvažnije je bilo da stvorimo odlične uvjete za naše ljude u Sisku kako bismo pokazali što mogu i što znaju. Kasnije je to preraslo u nešto što nisam očekivao, a u čemu je mnogo pomoglo postojanje Applied Ceramicsa. Mladi poduzetnici su ovdje dolazili i još uvijek dolaze s osjećajem straha, kao što sam i ja došao u Sisak sa strahom od neuspjeha. Ali naišao sam na okruženje koje sve probleme rješava razgovorom. Jako sam sretan da imamo toliko poduzetnika u PISAK-u danas i vjerujem da ćemo ih imati još i više. Nadam se da će Sisak postati najveći poduzetnički centar u Hrvatskoj. Naš PISAK jest najveći inkubator, ali mislim da Sisak tek očekuju veliki uspjesi u poduzetništvu i da će PISAK u tomu imati potpornu ulogu – rekao je Sertić.

Prednosti poduzetničkog života i rada u PISAK-u kreativno su okruženje i sinergija, poslovna podrška, savjetovanje i umrežavanje, minimalizirani fiksni troškovi, kontinuirana poslovna edukacija, mentoriranje i veća vjerojatnost opstanka poduzetnika. Krilatica PISAK-a je – znanje je jedini faktor koji se množi dijeljenjem!