Po prvi put u 20 godina porasla prodaja glazbe u fizičkom formatu

Prošle su godine rasli prihodi streaming platformi, glazbenih prava, broj preslušavanja i pretplatnika

Iz glazbene industrije stigle su dobre vijesti – ne samo da su korisnici diljem svijeta prošle godine putem streaming platformi slušali više glazbe nego ikad već je i po prvi put u dvadeset godina porasla prodaja glazbe u fizičkom formatu. Kako je u svom Global Music Reportu navela organizacija IFPI, prihodi od fizičke prodaje narasli za 16,1 posto na pet milijardi dolara. Prihod od pretplate na streaming platforme povećao se za 21,9 posto na 12,3 milijarde dolara, a do kraja prošle godine, zabilježeno je ukupno 523 milijuna pretplatnika.

Procvat lokanih glazbenika

Kako je izjavio izvršni direktor IFPI-ija, Frances Moore, diljem svijeta vidi se veći angažman izdavačkih kuća oko lokalnih glazbenih umjetnika što doprinosu rastu čitavog glazbenog ekosistema – domaći se glazbenici usavršavaju te kreiraju mogućnosti dopiranja do globalne publike koja glazbu konzumira na različite načine.

Ukupan streaming prošle je godine narastao za 24,3 posto, a povećali su se i prihodi od prava na korištenje glazbe u reklamama, filmu, na televiziji i u igricama. Preuzimanja, odnosno downloadi i slični digitalni formati jedini su doživjeli pad prihoda (10,7 posto), jer korisnici više vole slušati glazbu (streamati) nego je posjedovati u digitalnom formatu.

Glazbeni su prihodi rasli u svakoj regiji, a najviše na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi (35 posto), dok je Europa zabilježila rast od 15,4 posto. Britanska glazbenica Adele proslavila se s albumom '30' koji je bio najprodavaniji u prošloj godini, dok je singl 'Save Your Tears' kanadskog pjevača The Weeknda 'streaman' najviše puta i to 2,15 milijardi.