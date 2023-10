Podbacilo poslovanje Goldman Sachsa jer im je izvršni direktor – DJ

Izvršni direktor diva s Wall Streeta, David Solomon prestao je s DJ-iranjem, jer mu je ta zanimacija počela negativno utjecati na primarni posao

Iako sve više zaposlenika nalaze posao sa strane motivirani idejom da će zaraditi koji cent prije nego daju otkaz na poslu koji ne vole, mnogi stručnjaci smatraju da takvi poslovi i zanimacije zapravo podižu kvalitetu rada na ‘primarnom‘ radnom mjestu. Naime, poslovi sa strane ili side hustles nerijetko su strast, zanimacija koja donosi honorar, a uči i nekim novim vještinama koje mogu biti od koristi na primarnom poslu. Upravo su takav stav imali su dionici financijske kompanije Goldman Sachs koji su dopustili side hustle izvršnog direktora Davida Solomona koji je u slobodno vrijeme DJ-irao na događajima, kako ih zovu, visokog profila. No, ta zabavna priča o financijašu koji je preko dana direktor, a navečer DJ na elitnim zabavama, nema tako sretan kraj jer se Solomon odlučio povući s DJ pulta, jer je njegova strast počela utjecati na posao šefa jedne od najvećih kompanija s Wall Streeta.

Upitne vještine

Kako prenosi Financial Times, DJ-iranje je u početku popravilo Solomonov javni imidž, a onda postalo izvor nezadovoljstva zaposlenika i uprave Goldman Sachsa, jer je kompanija počela bilježiti pad prihoda, ali i plaća. DJ-iranje je izazivalo negativnu medijsku pozornost pa se Solomon povukao i zadnji put glazbu puštao na Lollapaloozi 2022., četverodnevnom glazbenom festivalu u Chicagu. Kako je glasnogovornik Tony Fratto kazao novinarima Financial Timesa, Solomonu nije distrakcija bila glazba već medijska pozornost. Naime, 2019. mediji su prenijeli vijest da je upravni odbor Goldmana bio nezadovoljan njegovom odlukom da nastupi na belgijskom festivalu Tomorrowland koji je poznat po zloupotrebi droge, a zbog kršenja epidemioloških mjera na nastupu u luksuznom Hamptonsu (New York) morao se ispričati šefovima, a i publici. Inače, David Solomon je od svog imenovanja izvršnim direktorom Goldmana nastojao diverzificirati poslovanje te s investicijskog bankarstva i trgovanja biznis proširiti i na upravljanje bogatstvom (wealth management) i imovinom, jer se te industrije smatra stabilnijim. No, prošla je godina bila najlošija otkad je izvršni direktor, a osim što su je obilježili pad prihoda i odlasci visoko-pozicioniranih menadžera, mnogi su u pitanje doveli njegove vještine vođenja korporacije.

Popularna DJ persona

Njegovo zanimanje za DJ-iranje, prilično nesvakidašnji hobi za igrača s Wall Streeta počeo je prije deset godina kad je sklapao financijski ugovor za jedan kazino u Las Vegasu, a honorar koji je zaradio puštajući glazbu dao je u dobrotvorne svrhe za borbu protiv ovisnosti. Nastupao je pod umjetničkim imenom DJ D Sol, a kasnije je i njegovo umjetničko ime bilo David Solomon. Neke njegove kolege, piše Financial Times, branile su Solomona rekavši da je to bio njegov hobi prije nego je postao izvršni direktor, a odluka da nastavi s njim, smatrali su drugi, izaziva nepoželjnu pozornost jer publika prati njegove nastupe, preslušava liste na Spotifyiju i prati postove na Instagramu. U svakom slučaju, ako je pitati Goldman Sachs, „business and pleasure“ nikako ne idu zajedno.