Poduzetnici čitaju: dr.sc. Kristina Šorić preporučuje Barnettove i Zieglerove knjige o ekonomiji i biznisu

Za svakog menadžera Barnettova i Zieglerova knjiga o primjeni matematike i matematičkih metoda u poslovnim i društvenim procesima morala bi biti nezaobilazna literatura

Još u matematičkoj srednjoj školi dr. sc. Kristina Šorić, nastavnica i predavačica na RIT-u Croatia, zaljubila se u programiranje jer joj je velik izazov bio izrađivati algoritme za rješavanje realnih problema. Budući da u vrijeme kad je upisivala fakultet nije postojao studij računalstva, upisala je inženjerski smjer matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. I jedva je, kaže, dočekala treću godinu studija kad su počela predavanja iz raznih informatičkih predmeta.

Cijelo ju je vrijeme držala pomisao da će se baviti izradom algoritama za optimizaciju poslovnih procesa, a nakon završetka studija zaposlila se na Ekonomskom fakultetu i doslovno zaljubila u primijenjenu matematiku u ekonomiji, točnije primijenjenu u menadžmentu. Na tom putu usmjeravale su je i pratile knjige ‘Applied Mathematics for Business, Economics, Life Sciences, and Social Sciences‘ Raymonda A. Barnetta i Michaela R. Zieglera te ‘Introduction to Operations Research‘ Fredericka S. Hilliera i Geralda J. Liebermana.

Važnost komunikacije

Na doktorskom je studiju pak istraživala probleme rasporeda u proizvodnji u sklopu kombinatorijske optimizacije i glavna joj je vodilja bila knjiga Alexandera H. G. Rinnooya Kana ‘Machine Scheduling Problems, Classification, Complexity and Computations‘. Međutim, kako joj je karijera napredovala, uvidjela je da strastveno vjeruje u svoje znanstveno područje, ali i da teško dopire do svojih studenata i klijenata u poslovnoj praksi.

– Ispočetka sam bila zbunjena što oni ne dijele moj entuzijazam i ne vide korisnost primjene matematičkih metoda za optimizaciju poslovnih procesa. Iz raznih sam uspona i padova uvidjela da je komunikacija iznimno važna. Pa su mi pod ruke došle knjige ‘Celestinsko proročanstvo‘ Jamesa Redfielda, ‘Emocionalna inteligencija‘ Daniela Golemana i ‘Poriv‘ Daniela H. Pinka. Otada intenzivno radim na svojim komunikacijskim vještinama, unutarnjoj ravnoteži i smirivanju ega – rekla je Šorić.

Zaljubljena u opskrbne lance

U posljednjih se deset godina bavi problemima upravljanja opskrbnim lancem i u tome su je usmjerile knjige ‘Designing and Managing the Supply Chain‘ Davida Simchi-Levija, ‘Matching Supply with Demand: An Introduction to Operations Management‘ Gerarda Cachona i Christiana Terwiescha te ‘Operations and Supply Chain Management‘ F. Roberta Jacobsa i Richarda B. Chasea.

Kao što se vidi iz navedenoga, mnogo je knjiga Šorić znanstveno pratilo, ali danas uglavnom čita članke o upravljanju opskrbnim lancem. Cilj joj je popularizirati temu u koju je zaljubljena još iz srednjoškolskih dana. Ta ljubav, očito, do danas nije nestala.