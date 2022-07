Poduzetnici čitaju: Profesor Predrag Pale preporučuje Tanenbaumove knjige o tehnologiji

Tanenbaumove knjige zapravo su udžbenici koji na vrlo jednostavan način objašnjavaju zašto su potrebni neka tehnologija, metoda ili rješenje te kako oni zapravo funkcioniraju

Za vrijeme studija dr. sc. Predrag Pale, izv. prof. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, bio je fasciniran udžbenikom ljudske fiziologije Arthura C. Guytona 'Medicinska fiziologija' jer mu je sličio na upute za uporabu ili servisni priručnik za ljudsko tijelo. Bio je pitak i uživao ga je čitati, no tvrdi da su na njega vjerojatno najviše utjecale dvije knjige jednog autora. Riječ je o Andrewu Stuartu Tanenbaumu, profesoru računalnih znanosti na Sveučilištu Vrije u Nizozemskoj i knjigama 'Operating Systems' i 'Computer Networks'. Kad je pripremao svoje predmete koji su uključivali te teme, Pale nije mogao smisliti jasnije načine objašnjavanja od Tanenbaumovih o tome zašto su uopće potrebni neka tehnologija, metoda ili rješenje te kako oni zapravo funkcioniraju.

Što je dobra knjiga

Na kraju, smatra, to su bili udžbenici koji bi svakomu i trebali biti jasni te bez pretenciozne matematike. Budući da je Pale oduvijek htio i čitati i pisati jasne, jednostavne knjige, bio je pomalo obeshrabren i u dvojbi nije li u krivu s takvim svojim stajalištima i stremljenjima, jer nijedna knjiga nije odgovarala njegovim predodžbama o dobroj knjizi.

Linearni su udžbenici 'out'

– To su, napokon, bile takve knjige. One nisu ništa promijenile kod mene, već su me ohrabrile, ojačale, dale mi samopouzdanje da slijedim svoju intuiciju i da poučavam druge, ne samo onako kako to radi Tanenbaum već na svaki način koji osjetim da je ispravan. Nakon toga više nikada nisam sumnjao u svoju intuiciju i nezaustavljivo radim intervencije, promjene, unaprjeđenja i eksperimente u nastavi. Sve što radim u nastavi naglašeno je pojednostavnjenje da gotovo svatko može sve razumjeti. Čvrsto sam uvjeren da ako nešto ne mogu jednostavno objasniti, onda to i ne razumijem dubinski. Pogotovo danas, uz internet, smatram da nije posao nastavnika da objašnjava detalje, već smisao i glavna svojstva; da to što poučava stavi u kontekst i provocira učenika na razmišljanje. I da ga motivira da dalje i sâm istražuje – rekao je Pale.

Pale voli čitati sve iz čega će nešto naučiti, pa je tako u mladosti gutao znanstvenu fantastiku jer mu je provocirala um. Beletristiku zapravo i ne čita jer ne stigne pročitati ni sve ono što ga inače jako intrigira, a svakodnevno čita online sadržaje.

– Rijetko kad pročitam neku knjigu od korica do korica. Ne stignem, previše je posla i previše je mojih interesa. A i knjige treba danas drugačije pisati. Potpuno zanemarujemo hipertekstualnost koju smo dobili s internetom. Linearno izlaganje rijetko je kad učinkovito i zanimljivo, osim možda kad čitam roman. Ali svi drugi tekstovi trebaju biti u duhu hipertekstualnosti, čak i kad su otisnuti na papir. Nemam volje čitati nekoliko stranica uvjeravanja ili objašnjavanja, nakon što mi je autor objasnio (svoju) ideju, ako se s njom slažem i razumijem je. Nestrpljiv sam da idem dalje. Linearni udžbenici i stručna literatura više nemaju smisla – uvjeren je Pale.