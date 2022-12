Predsjednik FIFA-e želi da se Svjetsko nogometno prvenstvo održava svake tri godine

Svjetsko prvenstvo u Kataru donijelo je 7,5 milijardi dolara prihoda ili milijardu više nego natjecanje u Rusiji

Nakon što su nogometni fanovi i igrači pokopali ideju o održavanju Svjetskog nogometnog prvenstva svake dvije godine, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino želi skratiti ciklus s četiri na tri godine. Iako su nogometne zvijezde poput Mbappéa inzistirale na tome da stvari ostanu kakve jesu, jer najveća je čar prvenstva u tome što se održava toliko rijetko, a igrači svega par puta u karijeri imaju priliku na njemu nastupiti, Infantino ne odustaje, a dodatan mu poticaj daje činjenica što je najkontroverznije prvenstvo dosad bilo financijski izuzetno uspješno.

Pozivanju na bojkot unatoč, katarsko je natjecanje donijelo 7,5 milijardi dolara prihoda ili čak milijardu više nego Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. S obzirom na to da Infantinov mandat traje do 2031., to mu ostavlja dovoljno vremena za lobiranje, pa ne treba čuditi ako mu plan upali i Svjetsko prvenstvo postane ‘manje poseban događaj‘ kako je kazao Mbappé.