Predviđanja hrvatskih liderica: Zaposlenici preuzimaju tron i to suverenije nego ikad

Trendove u liderstvu za 2025. godinu ekskluzivno za Lider komentirale su članice Upravljačkog odbora Udruge hrvatskih liderica LeadYou

Liderstvo je u 2025. godini na prekretnici. S jedne strane, svjedočimo brzim tehnološkim inovacijama koje oblikuju korporativnu kulturu i općenito tržište rada, a s druge strane su tu globalni izazovi poput klimatskih promjena, društvene nejednakosti i mentalnog zdravlja pojedinca, a samim time i zaposlenika, koji zahtijevaju dublji fokus na empatiju i održivost.

Moderni lideri više nisu samo donositelji odluka već vodiči kroz neizvjesnost, motivatori u kriznim vremenima i vizionari koji prepoznaju prilike u kompleksnosti. Zato lideri i liderice moraju imati na umu koje trendove očekivati u 2025. godini pa su trendove u liderstvu za 2025. godinu ekskluzivno za Lider komentirale su članice Upravljačkog odbora Udruge hrvatskih liderica LeadYou, koje svojim iskustvom i vizijom donose uvid u liderstvo u vremenu pred nama.

– Poslovni svijet je već ušao u novu eru, gdje tehnologija, a posebno umjetna inteligencija, postaje važan faktor organizacijskih strategija. No, ako me pitate najvažniji su i dalje ljudi. Zaposlenici preuzimaju tron, i to suverenije nego ikad. Lideri koji prepoznaju temeljne ljudske vještine, kao što su kreativnost, empatija i emocionalna inteligencija, bit će oni koji će predvoditi timove i organizacije prema konkurentskoj prednosti – kaže nam direktorica i suosnivačica udruge LeadYou te izvršna direktorica tvrtke Marsh McLennan Croatia Jasminka Horvat Martinović.

Horvat Martinović napominje da sposobnost inoviranja postaje imperativ, a inovacije nova mjera uspjeha stoga je zadaća lidera stvaranje poticajnog radnog okruženja u kojem će kreativnost timova doći do izražaja i posljedično osigurati drugačiji, inovativniji pristup rješavanju problema i najbolja rješenja za korisnike.

– I upravo u ovoj transformaciji, predviđam i veći broj žena na vodećim pozicijama Ovo je naš trenutak, i to nije samo trend, već ključna promjena koja donosi nove perspektive i dugoročni uspjeh. Tek kada stvorimo ravnotežu u liderstvu, moći ćemo ostvariti naš cilj, a to je društvo u kojem o liderstvu govorimo bez predznaka, u kojem su znanje, sposobnost i vizija jedini kriteriji uspjeha – govori Horvat Martinović.

Članica Upravljačkog odbora i suosnivačica LeadYoua te predsjednica Uprave Triglav osiguranja Vilma Učeta Duzlevska napominje da će brza prilagodba biti ključ uspjeha lidera u budućnosti.

– Kao lideri nećemo samo upravljati organizacijama, bit ćemo arhitekti agilnih timova spremnih da s lakoćom odgovore na izazove sve dinamičnijeg okruženja – tvrdi Učeta Duzlevska dodajući da će digitalizacija procesa i digitalna interakcija s klijentima obilježiti godine koje dolaze, a u doba kada tehnologija postaje neizbježna, najveću snagu imaju lideri koji tehnologiju uspješno usmjeravaju da služi ljudskim vrijednostima.

– Uz pojednostavljenje i ubrzanje procesa i održivo poslovanje, ključna je sposobnost u balansiranju odlučnosti i empatije, posebice u složenim i neizvjesnim okolnostima. Liderstvo nije samo pitanje položaja već i odgovornosti prema drugima, a sposobnost lidera da motivira svoje timove i potakne ih na izvrsnost postat će presudna za ostvarenje konkurentskih prednosti. Oni koji su tu dinamiku već prepoznali, imaju priliku izaći kao pobjednici u bilo kojoj tržišnoj utakmici – navodi Učeta Duzlevska.

Članica Upravljačkog odbora i suosnivačica LeadYoua te financijska stručnjakinja Nadja Schaps Horvat potvrdila je da današnji lideri moraju voditi računa o ekološkim i društvenim pitanjima te ulagati u dugoročne inicijative koje odgovaraju na izazove modernog svijeta.

– To je način na koji privlačimo investitore, zadržavamo talente i izgrađujemo brend koji će biti prepoznat kao odgovoran, etičan i orijentiran na budućnost. Također, s obzirom na rastući pritisak na lidera, uz važnost mentalnog zdravlja zaposlenika moramo govoriti o jednako važnoj temi; podršci samim liderima. Na liderskim pozicijama suočeni smo s usamljenostima i stresom i moramo imati prostor za oporavak. Uostalom, u ranjivosti se krije ogroman potencijal za razvoj – tvrdi Schaps Horvat.

S novom generacijom lidera postaje samorazumljivo da smo svi ako ne vrhunski, onda barem dobro educirani, kaže ova financijska stručnjakinja dodajući da joj je drago što emocionalna inteligencija ima daleko veći utjecaj na poslovni uspjeh u odnosu na tehnička znanja, čak 66 prema 33 posto, što je potvrdilo i istraživanje Daniela Golemana.

– Bez obzira na trendove smatram da lider uvijek treba upravljati najprije svojim primjerom i poticati zaposlenike da budu dio rješenja, a ne problema – zaključuje Schaps Horvat.