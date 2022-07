Preporuke: Pet najboljih knjiga za dugo, toplo ljeto 2022.

Donosimo pet književnih naslova uz koje ćete se opustiti tijekom godišnjeg odmora

Iako bi bilo najbolje čitalačke navike graditi tijekom cijele godine, ljetni su mjeseci dušu dali za uranjanje u književni svijet. Domaći su izdavači tijekom 2022. marljivo izbacivali nove, izvrsne naslove iz kategorije fikcije i publicistike tako da je priličan izazov odabrati najbolje za godišnji odbor. No, mi smo vam pokušali suziti izbor. Uživajte i… čitajte.

1. Zabranjena bilježnica, Alba de Céspedes, OceanMore, prijevod Antonija Radić

2. Pačinko, Min Jin Lee, Hena, prijevod Mirna Čubranić

3. Iznad svega, Richard Powers, Fraktura, prijevod Lara Hölbling Matković

4. Novi kraj, Đurđica Čilić, Disput

5. Možda da porazgovaraš s nekim: Priče s terapije

Kad je 1952. objavljena Zabranjena bilježnica, njezin treći i najpopularniji roman, de Céspedes se zlatnim slovima upisuje u povijest talijanske književnosti na čijim će temeljima izrasti recentna talijanska proza. Napisan u dnevničkoj formi, roman je intimna ispovijest Valerije, supruge, majke i službenice koja živi u Rimu urednim i skromnim građanskim životom. Kada svoje misli i osjećaje počne zapisivati u malu crnu bilježnicu, Valerija ne sluti kako će to postati dnevnik rasapa njezinih iluzija koje je gajila o braku, djeci i krhkom komforu građanskog života. Majstorski i nevjerojatno moderno ispisan ženski unutarnji monolog polako nam otkriva stvarnu pozadinu ljubavničkih, majčinskih i prijateljskih odnosa iza brižno izgrađene fasade.Poput bajke o siromašnoj ribarevoj kćeri i naočitom strancu započinje ovaj roman epskog opsega o korejskoj obitelji, koju će prilike prisiliti da se trajno naseli u Japanu. Na ribljoj tržnici u Busanu 1932. bogati mešetar Koh Hansu zagleda se u mladu i neiskvarenu Sunju, i među njima plane ljubav. Ali Sunja uskoro otkriva da je trudna, a Hansu oženjen i otac triju kćeri. Razočarana, prihvaća bračnu ponudu boležljivog pastora s kojim ubrzo otputuje u Osaku. Njezin odlazak iz rodne Koreje, koju više nikada neće vidjeti, pokrenut će lavinu događaja što će odjekivati desetljećima i utjecati na sudbinu sljedećih naraštaja. Pačinko je nagrađivana povijesna, višegeneracijska saga o korejskoj dijaspori u Japanu – zainichi Korejcima, koja se proteže od japanske okupacije Koreje 1910. do kasnih osamdesetih godina prošlog stoljeća. U zanosan obiteljski narativ upletene su potresne sudbine brojnih likova, njihove ljubavi i gubici, ambicije i razočaranja, njihove pobjede i porazi.Devetero neznanaca nevidljivim je i dubokim korijenima, poput korijenja šume, povezano ulogom drveća u svojim životima. Njihove se priče granaju iz obiteljskog svijeta i vremena, od ranog doba New Yorka do kraja 20. stoljeća kada se na Pacifičkom sjeverozapadu vode upravo Šumski ratovi. Nicholas Hoel potomak je pionira iz Iowe, nasljednik albuma posljednjeg američkog kestena kojeg su njegovi preci naraštajima svakog mjeseca fotografirali. Mimi Ma mlada je poslovna žena čiji je otac doplovio iz Šanghaija u San Francisco te zasadio murvu, stablo svile na kojoj se gradilo bogatstvo obitelji Ma. Douglas Pavlicek vijetnamski je veteran kojega je pri padu iz ratnog aviona spasila smokva stara tristo godina, a Patricia Westerford znanstvenica je koja je otkrila možda jedan od posljednjih svjetskih misterija: razgovor drveća. Njih se četvero, kao i preostalih petero protagonista bori za spas “stare šume”, u čijem je središtu drevna sekvoja. U monumentalnom romanu, nagrađenom Pulitzerovom nagradom, Powers uranja u temu veliku poput svemira: o prirodi i povezanosti naše civilizacije s njom.U romanu, koji bismo uvjetno mogli nazvati autofikcijskim, premrežavanjem melankolije i vitalnosti kreirana je mreža jednog života i svijeta kakav znamo iz stvarnosti, svoje i one koju žive naši bližnji. 'Novi kraj' je priča o konačnostima koje odgađamo sve dok za to imamo snage i razloga i o počecima koje izmišljamo kako bismo neumitnost krajeva lakše podnijeli. Pisan jednostavnim, slikovitim jezikom u nostalgičnom, ali i energičnom, poletnom tonu, roman govori o ljudima i njihovom trajanju, svemu onome što se smjesti između prvog kraja i zadnjeg početka. Roman u tematskom, motivskom i stilskom pogledu svojevrsni je nastavak autoričina knjižnog prvenca, zbirke priča 'Fafarikul', jedino što je ovdje dominantno izdvojena jedna od mnoštva pripovjednih linija, a to je davno započet i nikad dovršen razgovor pripovjedačice s majkom, njen oproštaj s njom kao pripremna inačica onoga konačnoga.U jednom trenutku Lori Gottlieb je psihoterapeutkinja koja pomaže pacijentima u svojoj ordinaciji u Los Angelesu, no već u idućem trenutku svijet joj se u potpunosti uruši i odjednom se i sama nađe kao pacijent na psihoterapiji. Isprva se čini da je njezin terapeut Wendell pristigao iz nekih davno proteklih vremena, no vremenom će njegove terapijske metode izroditi sasvim drugačije ishode. 'Možda da porazgovaraš s nekim' djelo je koje na vrlo mudar i humorističan način suprotstavlja dvije naizgled oprečne pozicije – onu pacijenta i onu psihoterapeuta – te među njima povlači paralele, dublje zadirući u narative koje pripovijedamo sebi i drugima dok nespretno koračamo po tankoj granici između ljubavi i žudnje, smisla i moralnosti, krivnje i iskupljenja, straha i hrabrosti te nade i promjene. Gottlieb pritom vješto iscrtava konture onoga što znači biti čovjekom, popunjavajući praznine crticama iz naših misterioznih života te ističući našu moć da ih mijenjamo.