Prihodi na europskom nogometnom tržištu narasli za 16 posto na 35,3 milijarde eura

Prema 33. godišnjem Deloitteovom izvješću o nogometnim financijama, prihodi na europskom klupskom nogometnom tržištu u sezoni 2022./2023. narasli su za 16 posto na 35,3 milijarde eura (usporedivo sa 30,4 milijarde eura u sezoni 2021./2022.). Pri tome ističemo da se u sezoni 2022./2023. održalo zimsko Svjetsko klupsko prvenstvo koje organizira FIFA, prvo nakon sezone 2018./2019. tijekom kojeg se nisu primjenjivale mjere za suzbijanje širenja bolesti COVID-19.

Prihodi u ‘velikih pet‘ europskih liga koje čine Premier Liga, Bundesliga, La Liga, Serie A i Liga 1 narasli su za 14 posto na ukupno 19,6 milijardi eura, kao rezultat porasta prihoda na dan utakmice, novih i boljih sponzorskih ugovora te iskorištavanja stadiona za događaje koji nisu utakmice.

Oboreni rekordi u svih ‘velikih pet‘ europskih liga u nogometnoj sezoni 2022./2023.

Premier liga ponovno je europski predvodnik u financijama. Konkretno, engleski klubovi Premier Lige ostvarili su sveukupni prihod od 6,1 milijardu funti, što je povećanje od 11 posto u odnosu na prethodnu godinu (5,5 milijardi funti). Naime, u ovoj su rekordnoj sezoni prihodi Premier lige prvi put premašili iznos od 6 milijardi funti, zahvaljujući primarno porastu prihoda na dan utakmice od 14 posto (867 milijuna funti). Osim toga, ostvaren je novi rekord kad je riječ o posjećenosti utakmica Premier lige, što je rezultiralo povećanjem komercijalnih prihoda od 221 milijuna funti (na 2 milijarde funti), kao i porastom prihoda od televizijskih prijenosa od 9 posto (na 3,2 milijarde funti) u odnosu na prethodnu godinu.

U isto vrijeme, ukupni troškovi plaća u Premier ligi porasli su za 10 posto i prvi put premašili iznos od 4 milijarde funti. Međutim, unatoč tomu što su prihodi (603 milijuna funti) rasli više nego plaće (377 milijuna funti), sveukupna (agregirana) je operativna dobit klubova u Premier ligi (ne uključujući trgovinu igračima) pala za 18 posto na 393 milijuna funti, a razlog tome je rast drugih poslovnih rashoda na 1,6 milijardi funti, djelomično zbog inflacije.

Nadalje, unatoč agregiranoj operativnoj dobiti, klubovi Premier lige izvijestili su o ukupnom gubitku prije oporezivanja petu uzastopnu godinu, u visini of 685 milijuna funti, što je povećanje od 14 posto u odnosu na prethodnu godinu. Taj financijski rezultat proizlazi od 1,8 milijardi funti troškova amortizacije transfera uvezenih igrača (porast od 17%), 192 milijuna funti financijskih troškova u odnosu na neto dug, 697 milijuna funti dobiti od transfera izvezenih igrača i 191 milijun funti izvanrednih kredita.

Rast Bundeslige i Serie A

Premda su prihodi klubova u Premier ligi dosegnuli nove razine po svim financijskim pokazateljima, klubovi u Bundesligi i Serie A zabilježili su najveći prosječni postotni rast u protekloj sezoni (22 %), djelomično zbog povratka navijača na stadione u Njemačkoj i Italiji.

Klubovi u Bundesligi zabilježili su najvišu prosječnu posjećenost među ligama petice, a čime su se prihodi na dan utakmice skoro udvostručili na 0,5 milijardi eura, doprinjevši ostvarenju ukupnih prihoda od 3,8 milijardi eura u sezoni 2022./2023. (3,1 milijardu eura u sezoni 2021./2022.). Istodobno su sveukupni prihodi od televizijskog prijenosa za klubove u Bundesligi porasli za 10 posto na 1,5 milijardi eura, uglavnom zbog velikog uspjeha njemačkih klubova u UEFA-inoj Ligi prvaka.

La Liga je također oborila financijske rekorde u sezoni 2022./2023. Njezini su klubovi ostvarili sveukupne prihode od 3,5 milijardi eura. Pad sveukupnih prihoda od televizijskog prijenosa od 8 posto, uslijed lošijeg uspjeha na europskim natjecanjima, nadoknadili su povećani prihodi na dan utakmice (32 %, odnosno 131 milijun eura) i komercijalni prihodi (29 %, odnosno 274 milijuna eura).

Prihod klubova iz Serie A ukupno je iznosio 2,9 milijardi eura u sezoni 2022./2023., što je rekord u toj ligi i ujedno porast od 22 posto u odnosu na prethodnu sezonu. Prihodi na dan utakmice porasli su za 88 posto (na 434 milijuna eura), prihodi od televizijskog prijenosa za 15 posto (na 1,5 milijardi eura), a komercijalni prihodi za 14 posto (na 0,9 milijardi eura).

Unatoč malom padu sveukupnih prihoda od televizijskog prijenosa (od 3 %, na 0,7 milijardi eura) i neznatnom rastu prihoda na dan utakmice i komercijalnih prihoda, sveukupni prihodi klubova iz Lige 1 porasli su za 17 posto, na 2,4 milijarde eura.

Klubovi iz ‘velikih pet‘ europskih liga ostvarili su sveukupnu operativnu dobit (0,5 milijardi eura) prvi put nakon sezone 2018./2019. Međutim, prosječni je omjer plaća/prihoda pao u svim ligama zbog znatnog porasta sveukupnih prihoda (2,3 milijarde eura) koji premašuju povećane troškove plaća klubova (za 0,7 milijardi eura).

- Svjetsko klupsko prvenstvo 2022. koje organizira FIFA, ukidanje svih preostalih mjera za suzbijanje širenja bolesti COVID-19 i žar nogometnih navijača rezultirali su snažnim rastom europskog nogometnog tržišta u sezoni 2022./2023. S obzirom na to da se u svim europskim ligama izrađuju planovi i vode razgovori o dodatnim propisima i ulaganjima, europski se nogomet nalazi na prekretnici. Nogomet postaje sve globalno povezaniji, što sa sobom nosi nove izazove u pogledu održavanja uravnoteženog natjecanja, snažnog upravljanja i propisa. Svi predvodnici moraju slijediti načela dobrog upravljanja kako bi europskom nogometu osigurali budućnost koja će zadovoljiti navijače, igrače i partnere u svim ligama - rekao je Tim Bridge, vodeći partner u Deloitteovom odjelu sportskih djelatnosti,.

Prihodi klubova u engleskoj ligi EFL Championship narasli za 10 posto i premašili troškove plaća prvi put nakon sezone 2016./2017.

Klubovi u engleskoj Championship ligi (engl. English Football League Championship) ostvarili su ukupne prihode od 749 milijuna funti u sezoni 2022./2023., 10 posto više nego u sezoni 2021./2022. (kada su prihodi iznosili 678 milijuna funti), uglavnom zbog sastava lige, odnosno pet klubova koji uživaju pravo na isplate Premijer lige i koji su ukupni prihod lige povećali za 200 milijuna funti (27 %).

Prihodi klubova u ligi Championship premašili su troškove plaća (706 milijuna funti) prvi put nakon sezone 2016./2017., a prosječan je omjer plaća i prihoda iznosio 94 posto. Međutim, drugoligaški su klubovi nastavili ostvarivati gubitke. Konkretno, njihovi su gubitci u poslovanju iznosili 316 milijuna funti i nijedan klub nije ostvario poslovnu dobit (prije trgovine igračima).

Sveukupan rast prihoda u ligi Championship rezultat je porasta komercijalnih prihoda za 21 posto, na 199 milijuna funti, te porasta prihoda na dan utakmice za 17 posto, na 152 milijuna funti. Sveukupno je više od 10 milijuna navijača prisustvovalo utakmicama lige Championship u sezoni 2022./2023., čime je ona zauzela peto mjesto na ljestvici posjećenosti utakmica u Europi, nakon Premier lige, Bundeslige, La Lige i Serie A.

Klubovi iz League One i League Two zabilježili su porast prihoda u sezoni 2022./2023. Prosječni prihod klubova iz League One narastao je za 9 posto na 9,8 milijuna funti, djelomično zbog porasta prihoda najuspješnijih klubova u ligi. Istodobno su prosječni prihodi klubova iz League Two neznatno porasli za 1 posto na 5,4 milijuna funti, zahvaljujući većem broju navijača na utakmicama.

Sveukupno je 19,8 milijuna navijača prisustvovalo utakmicama u ligama Championship, League One i League Two tijekom sezone 2022./2023., odnosno najviše navijača u skoro 70 proteklih sezona (počevši od sezone 1953./1954.).

- Prihodi klubova u engleskoj nogometnoj ligi su porasli u sezoni 2022./2023., no ti se klubovi još uvijek bore s pokrivanjem svojih potreba za gotovinom. Brojnim klubovima u promidžbi pomaže financiranje vlasnika, ali ispadanje iz lige klub izlaže nestabilnosti. Zbog toga je ključno definiranje strategije za dugoročnu stabilnost, utemeljene na odgovarajućoj podršci upravljačkih tijela - zaključuje Bridge.

Uzlet ženskog nogometa

Uzlet engleskog ženskog nogometa: Klubovi u ženskoj nogometnoj ligi Women’s Super League ostvarili rast prihoda od 50 % u sezoni 2022./2023.

Prema Deloitteovoj analizi, klubovi u ženskoj nogometnoj ligi Women’s Super League (WSL) ostvarili su sveukupne prihode od 48 milijuna funti u sezoni 2022./2023., odnosno u prvoj sezoni nakon trijumfa engleske ženske nogometne reprezentacije na Europskom nogometnom prvenstvu 2022., što je 50 posto više nego u sezoni 2021./2022. (32 milijuna funti).

Prema nalazima analize, prihodi klubova u ženskoj nogometnoj ligi WSL su se i više nego udvostručili tijekom protekle dvije sezone, a njihovi su sveukupni prihodi iznosili 20 milijuna funti u sezoni 2020./2021. Predviđa se i daljnji rast prihoda, na 52 milijuna funti u sezoni 2023./2024. i na 68 milijuna funti u sezoni 2024./2025.

- U sezoni 2022./2023. prioriteti klubova u ligi WSL bili su uspostaviti bazu odanih navijača, povećati gledanost utakmica i sklopiti komercijalna partnerstva. Strelovit porast njihovih prihoda dokazuje da je učinjeno mnogo kako bi se to i ostvarilo. Međutim, rast prihoda od ženskog nogometa tek je na začetku. NewCo je usredotočen na rast popularnosti, unaprjeđenje standarda i povećanje vidljivosti ženskog nogometa u Engleskoj, a suradnja s klubovima i ostalim dionicima bit će važna za privlačenje pažnje komercijalnih partnera, ulagača i, što je najvažnije, navijača - komentirala je Jenny Haskel, voditeljica analitike u Deloitteovom odjelu sportskih djelatnosti.