Prometne avanture: Egzotično je putovati Hrvatskom

Mantra o odmoru u zemlji koja je idealno automobilsko odredište mogla bi zamijeniti onu o zemlji mora i sunca. Tko se ipak odluči za upoznavanje Hrvatske i nekim drugim prometnim sredstvom, a ne samo vlastitim, može očekivati autentičan doživljaj

Kad se govori o uspjehu hrvatskog turizma, posebice u odnosu na neke konkurentne zemlje istočnog Mediterana, često se spominje naš zemljopisni položaj. Hrvatska je zemlja čije je more najdublje zagazilo u europski kontinent i jedno od najbližih odredišta za turiste iz zapadne i srednje Europe. Velik je dio naše obale tzv. automobilsko odredište. Od Beča do, primjerice, Poreča treba samo nekoliko sati pa je i u prvoj pandemijskoj godini cijeli sjeverni Jadran ostvario mnogo dolazaka. Južni Jadran, koji je mahom zrakoplovna destinacija, nije ni izbliza ostvario jednake rezultate. Izostanak turista koji stižu zrakoplovima utjecao je i na rezultate povremenih prijevoznika, kao i na tržište rent a cara.

Skromna očekivanja

Kako navodi Vesna Lukić, vlasnica agencije Unique Collection iz Dubrovnika, povremeni prijevoz putnika sve do početka pandemije bio je jedna od najstabilnijih gospodarskih grana. Rasli su prihodi, rastao je broj vozila, vozni se park iz godine u godinu obnavljao i mnogo se ulagalo u poslovanje. Nije tu riječ samo o autobusima nego i o luksuznim vozilima i kombijima.

Dobri su prvi signali za ovu sezonu, bar što se tiče tvrtki za 'rent a car'. Svi dionici tog tržišta očekuju vrlo dobre rezultate



– U toj je gospodarskoj grani radilo 20.000 ljudi i svi su oni 2020. bili bez posla, a u prošloj godini samo su neznatno više radili. I stoga smo nešto odlučili promijeniti. Unique Collection lani je napravio velik zaokret u poslovanju i uložio mnogo novca u internetsko poslovanje, tj. online rezervacije prema principu B2C (business to customer, nap. a.). Zbog porasta svih cijena i sadašnje prilično teške situacije na tržištu u kojoj se svatko bori za svoga gosta, upravo je ulaganje u online poslovanje – rekla je Lukić i istaknula da su unatoč svemu očekivanja od ove godine skromna.

Što se cijena tiče, kaže, morali su ih uskladiti s rastom inflacije i troškova, a bile bi i niže da je PDV niži.

'Party' bez pilota

No treba još malo stisnuti zube, pogotovo na jugu, i pričekati kakva će biti sezona što se tiče čartera i organiziranih dolazaka zrakoplovima. Diljem svijeta, pa i Europe, linije se otkazuju ne zbog straha od korone, ne zbog nedostatka putnika, čak ni zbog visokih cijena goriva koje utječe na cijenu karata, odnosno puta samog po sebi, već zbog nedostatka osoblja u zračnim lukama. Njega u lukama, a ni pilota i stjuardesa, jednostavno nema. Turisti koji ne dolaze na Jadran svojim vozilom ili zrakoplovom mogu pak doći vlakom. Ne samo što će im HŽ Putnički prijevoz zajamčiti avanturu tek na odredištu – ona će biti moguća i na samom putovanju. Ne govorimo o Party-vlaku koji je prije nekoliko sezona bio prilično popularna opcija odlaska u Split iz Zagreba i obratno, nego o tome da je vožnja hrvatskim prugama nepredvidljiva. Brzine su manje nego ikad, treba biti pripravan na mogućnost kvara ili presjedanja u autobuse, a nije neuobičajeno ni da se u jeku paklenih vrućina pokvari i klima. Fun, fun, fun! Tko kaže da tim prijevoznim sredstvom autentičan doživljaj Hrvatske nije zajamčen?!

Izostanak turista koji dolaze zrakoplovima u pandemiji utjecao je i na rezultate povremenih autobusnih prijevoznika te na tržište 'rent a cara'. Sada se zrakoplovne linije diljem svijeta otkazuju zbog nedostatka osoblja u zračnim lukama



Ovoga će ljeta i HŽ Putnički promet organizirati 'turistički vlak', odnosno uvesti izravnu željezničku liniju od Osijeka do Splita koja će voziti jednom dnevno na relaciji Osijek – Virovitica – Bjelovar – Zagreb –​ Split. Međutim, nije HŽ jedini koji će na domaćim prugama imati svoj vlak. I ove godine turisti iz Praga, Brna, Bratislave, pa čak i Beča, moći će na Jadran, točnije u Rijeku i Split, dolaziti vlakom RegioJeta, češkoga privatnoga željezničkog prijevoznika koji je u protekle dvije godine u Hrvatsku doveo više od 150.000 putnika. Putnika koji su se možda naviknuli na drukčiju infrastrukturu i brzinu putovanja, no i to je dio našega turističkog šarma...

Dio globalnog pokreta

Što se pak tiče mobilnosti turista kad već dođu na naš Jadran ili u unutrašnjost Hrvatske, prvi su signali za ovu sezonu dobri, barem što se tiče tvrtki za rent a car. Svi dionici tog tržišta ove sezone očekuju vrlo dobre rezultate. Čak i uz rast cijena energenata i usluga te manjak vozila zbog čipova i neisporuke novih vozila. Nema veze, bit će i automobili iz 2019. sasvim okej! No mnogo turista ne želi na odmoru više paliti auto, ali žele biti mobilan. Jednostavno je to imate li, na primjer, bicikl, no što ako ga nemate kako dovesti na more? Zato je tu Nextbike.

– Danas je sustav javnih bicikala Nextbike dostupan u više od trideset gradova u Hrvatskoj i zasad je ovdje više od sto tisuća registriranih korisnika. Od ovoga ljeta proširujemo poslovanje i na električne romobile koji će biti dostupni putem aplikacije TIER najvećega globalnog operatora multimodalne mikromobilnosti. Sada je na raspolaganju više od 1500 bicikala, od toga više od 600 električnih, i 400 romobila, po tome smo lider zelenog transporta u regiji. Sebe vidimo kao dio globalnog pokreta koji omogućava ljudima koji se inače ne kreću dovoljno da uživaju u prednostima lakih vozila kao što su bicikli, električni bicikli, e-romobili dok stvaraju i grade pametnije i zelenije gradove – rekao je Ante Gustin, direktor Nextbikea za Hrvatsku.

Sustav električnih romobila neće biti novost na domaćem tržištu. Tu uslugu već nudi i Bolt premda je temelji na većim gradovima, a uslugu iznajmljivanja električnih romobila u turističkim središtima prvi je ponudio Dash City, tvrtka čiji je prokurist Krešimir Dvorski.

Nepredvidljiva je vožnja hrvatskim prugama: brzine vlakova manje su nego ikad, treba biti pripravan na mogućnost kvara ili presjedanja u autobuse, a nije neuobičajeno ni da se u jeku paklenih vrućina pokvari i klima

– Moram priznati da iz godine u godinu i iz mjeseca u mjesec imamo sve više vlastitih e-romobila na terenu. Ne radimo ništa stihijski. Tu uslugu ponudili smo u partnerstvu s lokalnim turističkim zajednicama, s gradovima i jedinicama lokalne samouprave, ali i hotelijerima, kojima je naša usluga još jedan način privlačenja turista koji žele upoznati odredište, ali s vjetrom u kosi – istaknuo je Dvorski i dodao kako je kod nas ta usluga još povezana samo s turizmom, a u drugim dijelovima Europe, bliže i dalje, potpuno je uobičajen dio javne ponude urbane mobilnosti.

Tu su, naravno, i popularni turistički vlakovi na odredištima, koji su zapravo prepravljeni traktori i rikše, bicikli s prikolicama koje ponegdje voze potplaćeni Nepalci​, pa je pravi egzotičan doživljaj potpuno omogućen. Tko kaže drugačije, laže!