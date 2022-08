Putnici ne poznaju svoja prava pa ni da za otkazni let mogu dobiti naknadu do 600 eura

Kaos u europskim i svjetskim zračnim lukama traje već neko vrijeme. Problemi s prtljagom, štrajkovi, otkazivanje letova, kašnjenja… tek su dio problema koji je zadesio zračne kompanije koje su tijekom pandemije dijelile otkaze pa im sada, usred povećane potražnje, nedostaju radnici.

U cijeloj priči najveći je problem to što posljedice radnji zračnih kompanija na svojoj koži osjete upravo putnici koji su pošteno platili svoje karte i isplanirali svoja putovanja. Mnogi od njih ostaju bez svojih letova, a iako u ovoj situaciji povrata za izgubljene živce nema, brojni putnici ne znaju da mogu nadoknaditi izgubljeni novac.

Prema pravilima Europske unije, u slučaju otkazivanje leta, pa čak i kašnjenja u polasku ili uskraćenog ukrcaja, putnicima su garantirana određena prava među kojima je i pravo na odštetu koja se može popeti i do iznosa od 600 eura.

Nadoknada ovisi o dužini leta

S otkazivanjem leta ovog ljeta susrela se i Ivana Zelić, naša sugovornica, kojoj je prije dva mjeseca Austria Airlines otkazao let iz Kopenhagena koji je preko Beča išao za Zagreb.

- Let nam je bio otkazan 15 sati prije polijetanja, dakle dan prije. Kompanija nam je automatski prebukirala ovaj let na drugi koji je išao preko Bruxellesa za Zagreb koji je polijetao isti dan, ali kasno poslijepodne – prepričala je Zelić koja je dodala da je za otkazani let iskoristila svoje pravo na nadoknadu.

Europska unija je 2004. donijela Uredbu o pravima putnika u zračnom prometu koja, putnicima garantira određena prava među kojima je ono na odštetu nevezano je li vam kompanija osigurala drugi let ili vratila iznos za plaćenu kartu. Iznos naknade, ovisi o udaljenosti leta, a može varirati od 250 do 600 eura. Također, putnici imaju pravo i na pomoć u vidu hrane i pića u periodu čekanja leta te na moguće noćenje.

Točnije, prema članku 5. spomenute uredbe, u slučaju otkazivanja leta putnici imaju pravo:

birati između nadoknade za cjelokupni iznos vrijednosti karte koja bi trebala biti plaćena u roku od sedam dana ili povratnog leta do polazišne destinacije kada je to najranije moguće

na obroke i pića u periodu čekanja leta, smještaj u hotelu ako je potrebno , prijevoz od zračne luke do smještaja

pravo na odštetu od strane zračnog prijevoznika ukoliko su obaviješteni o otkazivanju leta manje od 14 dana prije polaska.

Člankom 7. spomenute uredbe, koji se odnosi konkretno na otkazivanje letova, putnicima je garantirano pravo na odštetu u iznosu od:

250 eura za sve letove dužine 1.500 kilometara ili kraće

400 eura za letove unutar EU duže od 1.500 kilometara i za sve druge letove dužine između 1.500 i 3.500 kilometara

600 eura za letove koji ne spadaju u duže od 3.500 kilometara i koji su van EU-a.

Kako do nadoknade?

Postupak dobivanja nadoknade nije kompliciran, iako na prvu tako djeluje pa neki ljudi u startu odustaju čak i ako znaju da imaju pravo na nju. Prije svega, potrebno se ispunjenim obrascem obratiti prijevozniku i, po pravilu, čekati njihov odgovor. Ako ne odgovore unutar šest tjedana ili ako odgovor nije zadovoljavajući, putnici se mogu obratiti nadležnom tijelu u državi.

Naša sugovornica svoju je naknadu je zatražila isti dan kad im je let bio otkazan, a potvrdu o tome da će ona biti isplaćena dobila je u nešto kraćem roku od dva mjeseca. U trenutku našeg razgovora, novac im još nije bio isplaćen na račun.

Obrazac za podnošenje zahtjeva moguće je pronaći na stranici Your Europe, a na stranici se spominje da je važno zadržati kopiju obrasca koja je poslana prijevozniku.

Premalo znanja o svojim pravima

Manjak znanja o ovom pravu velik je problem. Naime, zračne kompanije, naravno, izbjegavaju reći putnicima da imaju to pravo i neće Vam ju sami ponuditi nadoknadu. Istovremeno, malo je onih koji su svjesni koja prava imaju kada su u pitanju problemi s letovima, a još je manje onih koji znaju kada i kako ih ostvariti.

Naša sugovornica nam je objasnila da je ona naknadu zatražila sama, a da za nju zna, prije svega, jer je po struci pravnica pa joj je tematika poznata. No, slaže se da su ljudi nedovoljno upućeni kada su pitanju njihova prava,

– Smatram da ljudi općenito nisu dovoljno informirani o svojim pravima. Primjerice, većina ljudi s kojima sam razgovarala smatralo je da je kompanija 'odradila' svoj dio obveza time sto su nam prebukirali let – rekla je Zelić te dodala da to nije dovoljno jer kompanije moraju snositi odgovornost za svoje postupke.

– Građani se kao korisnici zračnog prijevoza trebaju moći osloniti na kompanije i njihove rasporede te je isto tako važno da te iste kompanije snose odgovornost za svoj dio obveza koje imaju prema putnicima – zaključila je Zelić.