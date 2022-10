Raja Rajamannar (Mastercard): Na pragu smo dosad neviđene transformacije marketinške industrije

Uspješni marketingaši više neće biti uspješni stručnjaci za industriju, nego generalni menadžeri koji izvrsno razumiju marketing. Trebaju biti poput Leonarda da Vincija, pokrenuti desnu i lijevu stranu mozga!

Poznati američki poslovni magazin Forbes prošle je godine glavnog direktora marketinga i komunikacija kompanije Mastercard Raju Rajamannara proglasio jednim od najutjecajnijih marketinških direktora na svijetu stavivši ga na visoko četvrto mjesto. Posljednjih devet godina koliko je na poziciji CMO-a Rajamannar inzistira na uvođenju novih tehnologija koje mu pomažu da jača, kako ga naziva, passion-focused brend, ali i posluje sa svrhom koja nadilazi ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata.

Tako, primjerice, razvija projekte i kampanje u kojima je na prvome mjestu ideja inkluzivnosti te je prilično glasan i kad je riječ o borbi protiv govora mržnje i sličnim izazovima digitalnog svijeta.

Osim što je čelni čovjek Mastercardova marketinga, sjedi u Upravi organizacije World Federation of Advertisers and the Association of National Advertisers, a lani je objavio i svoj prvi naslov, ‘Quantum Marketing: Mastering the New Marketing Mindset for Tomorrow‘s Consumers‘, u kojem piše o trenutačnoj drastičnoj transformaciji marketinške industrije i savjetuje čitateljima (poslovnim liderima i marketingašima) kako da se pripreme, prilagode i prihvate pravila igre nove revolucionarne ere – The Fifth Paradigm.

Što je kvantni marketing i koje su ključne poruke vašega posljednjeg bestselera?

– Marketing je na pragu najuzbudljivijeg preokreta u povijesti, ulaska u takozvanu petu marketinšku paradigmu. Nove tehnologije poput umjetne inteligencije, proširene stvarnosti, 5G-a, interneta stvari (internet of things), pametnih zvučnika, nosivih uređaja i lanaca povezanih blokova (blockchain) spremne su transformirati živote potrošača i možda podignuti utjecaj marketinga na potpuno novu razinu. Cijela marketinška znanost, a i njegova funkcija, sada može imati zadivljujuće uvide u svijet potrošača, ostvariti interakcije u stvarnom vremenu i hiperciljan, hiperrelevantan angažman potrošača, a sposobnost postizanja dobrih poslovnih rezultata u uvjetima brutalne konkurencije ne samo da je iznimna već je i ključna za budući opstanak biznisa.

U posljednja dva desetljeća industrija je prošla transformacije kakve nije doživjela prije u povijesti, a posao je​ marketingaša prilagoditi se promjenama. Zašto je ova posljednja – kvantna – promjena toliko disruptivna u odnosu na prethodne?

– Tradicionalni marketing više ne funkcionira. Marketingaši se moraju povezati s potrošačima na dosad neviđene, uzbudljive načine koristeći se tehnologijom i podacima kako bi privukli njihovu pozornost. Potrošači su svakodnevno bombardirani s više od deset tisuća oglasa. Živimo u vremenima kad brendovi moraju biti inovativni i pomicati granice! Žele li se probiti kroz taj nered i ostati relevantni, brendovi ne smiju ploviti morem jednolikosti.

Kako prilagodba tim promjenama i strategije kvantnog marketinga izgledaju u praksi? Trebaju li lideri transformirati svoje organizacije i timove te na koji način?

– Marketinško polje potpuno je drukčije: što je kvantna fizika fizici, to je kvantni marketing marketingu. Pravila su se potpuno promijenila pa ih marketingaši moraju promišljeno integrirati u svoje timove. Uspješni marketingaši više neće biti uspješni stručnjaci za industriju, već generalni menadžeri koji izvrsno razumiju marketing. Trebaju biti poput Leonarda da Vincija, pokrenuti desnu i lijevu stranu mozga! Talenti su naš najdragocjeniji resurs, zato je ključno da sljedeća generacija marketingaša ima potrebne natjecateljske vještine, želju za uspjehom i napredovanjem u petoj paradigmi.

Ove ste godine na marketinškom festivalu u Cannesu govorili o multisenzornome marketingu i zvučnim logotipima.

– Potrošači su danas preplavljeni golemom količinom oglašivačkog sadržaja, a s druge strane njihova pozornost drastično pada. Moramo pronaći načine da se efikasno probijemo kroz tu buku, dosegnemo potrošača i zaokupimo njegovu pozornost. Izražavanjem jedinstvenosti s pomoću različitih vrata percepcije – vida, okusa, mirisa ili dodir – karakter brenda ​razlikuje se od konkurencije i uspostavlja snažan, višedimenzionalan identitet. Prime li potrošači poruku različitim osjetilima, dublje se i snažnije emocionalno povezuju s brendom.

Sponzorstva, posebno u sportu i industriji zabave, važan su dio Mastercardove strategije. Koja je najveća korist od sponzorstva za brend?

– Sponzorstva ne segmentiramo na tradicionalan način, prema dobi, regiji i slično, već prema njihovim strastima. S publikom se tako povezujemo s pomoću stvari koje ih najviše zanimaju, bilo da je riječ o sportu, zabavi, glazbi, hrani bilo o wellnessu. Sponzorstvima oživljavamo tu svoju passion-focused strategiju (strategiju usmjerenu na strasti, nap. a.); kreiramo iskustva koja ostavljaju izniman, trajan dojam na publiku. Primjerice, nedavno smo priredili bucket list-iskustvo za posjetitelje golfskog turnira The 150th Open. Za ljubitelje golfa, biti dio najprestižnijega međunarodnog prvenstva u St. Andrewsu iskustvo je koje se jednostavno može opisati kao – neprocjenjivo. Razmislite samo o njihovim dojmovima, a zatim i dijeljenju osjećaja na društvenim platformama. Priređivanje takvih iskustava ne samo da pokreće naš brend nego nam pruža i stvarnu konkurentsku prednost.

Koji su najveći izazovi izgradnje povjerenja u društvu kojem povjerenja više nema, i to zbog niza čimbenika, od lažnih vijesti do opadanja povjerenja u institucije, kompanije itd.?

– Pridobiti vjernost potrošača danas je teže nego ikad. Mijenja se uloga brendova u životima potrošača, a marketingaši moraju s njima neprestano njegovati odnos. Potrošači očekuju da se biznisi koje oni podupiru ponašaju etično, posluju transparentno i zauzmu stajalište o stvarima koje su doista bitne. I dok povjerenje postaje sve važniji čimbenik u odlučivanju o kupnji, brendovi koji čine prave stvari imaju priliku zasjati.

Mladi su ‘digitalni domoroci‘, ali starijoj generaciji, čak i milenijcima, teže se prilagoditi promjenama u industriji financijskih tehnologija (digitalni novčanici, kripto itd.). Što marketingaši moraju imati na umu kad educiraju ljude o novim tehnologijama?

– Edukacija je ključ. Veliki sam zagovornik učenja; provodim najmanje pet sati tjedno učeći nešto novo, uvijek ohrabrujem i članovima svog tima pružam prilike za edukaciju. Danas marketingaši moraju misliti i desnom i lijevom stranom mozga, moraju razumjeti tehnologiju i znanost te se znati povezati s ljudima do kojih žele doprijeti. Da bi to učinili, moraju imati temeljno znanje o novim tehnologijama. Edukacija bi uvijek trebala biti prioritet marketinškim stručnjacima na svim razinama.

Što smatrate svojim najvećim postignućem u doista impresivnoj karijeri? Što vas najviše zanima, u čemu ste najstrastveniji?

– Mnogo mi toga pada na pamet, ali u ovom trenutku najviše se ističe – Touch Card. Tijekom mog odrastanja moja je baka oslijepjela, a moja sestra i ja pomagali smo joj da se privikne na okolinu. Uvijek sam imao suosjećanja za to njezino iskustvo. Mnogo godina poslije, 2021., lansirali smo Touch Card, karticu za slijepe i slabovidne. Osmišljena je kako pružila osjećaj sigurnosti, inkluzivnosti i neovisnosti 2,2 milijarde slijepih ili slabovidnih ljudi diljem svijeta. Nedavno smo je lansirali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima s bankom Ajman i imamo planove za globalno širenje u partnerstvu s vodećim svjetskim financijskim institucijama.