Rat u ukrajini: Nakon dva tjedna stajanja po strani brendovi napokon odlučili pomoći

Kompanije poput FedExa, Ikee, Amazona, Unilevera i L‘Oréala nude financijsku i pomoć u obliku donacija svojih proizvoda stradalima u Ukrajini, a odnedavno su se aktivirali i globalni modni divovi. Tako se pokazuje kako ideja o svrhovitosti brenda funkcionira u praksi

U trenutku pisanja ovog teksta topi se bilo kakav optimizam u vezi brzog završetka ratnih strahota na istoku Europe, a međunarodne organizacije procjenjuju da će više od deset milijuna građana (budu li imali sreće) napustiti teritorij Ukrajine. Nakon što su punih tjedan dana, vjerojatno pomiješanih osjećaja nevjerice, a možda i nade u skoro primirje, globalni brendovi situaciju promatrali sa strane i birali politiku nemiješanja, situacija je danas potpuno drugačija. Zbog sankcija Rusiji gase se tvornice zapadnih kompanija u njoj, zaustavlja se prodaja proizvoda, tvrtke stavljaju ključ u bravu.

Kompanije poput FedExa, Ikee, Amazona, Unilevera i L‘Oréala nude financijsku i pomoć u obliku donacija svojih proizvoda Ukrajini, a odnedavno aktivirali su se i globalni modni divovi. Tako je modna grupa Kering, koja u svom portfelju drži brendove poput Guccija, Alexandera McQueena, Balenciage, Bottega Venete i Saint Laurenta najavila da će uplatiti ‘znatnu svotu‘ za pomoć tisućama izbjeglica koji su morali pobjeći iz svoje domovine.

Angažirana moda

‘Da bismo pridonijeli humanitarnim akcijama pomoći i podrške ukrajinskim izbjeglicama, Kering će znatnu donaciji uplatiti UNHCR-u‘, najavila je kompanija na Instagramu i navela da se nada skorom, mirnom rješenju konflikta. Kako je Keringov CEO François-Henri Pinault izjavio za WWD, pojedinačni će brendovi također izdvojiti financijsku pomoć drugim humanitarnim organizacijama. Jedan od brendova u njihovu portfelju – Balenciaga, nedavno je izbrisao sve objave na profilima društvenih platformi te ostavio samo jednu – ‘U slavu Ukrajine‘. Također, objavio je da je donirao sredstva ‘The World Food Programmeu‘ te pozvao pratitelje da slijede njegov primjer.

Kernigov Gucci donirao je pola milijuna funti UNHCR-u putem svoje inicijative ‘Chime for Change‘. Njegov glavni konkurent – grupa LVMH – donirao je pet milijuna funti Međunarodnom pokretu Crvenoga križa (ICRC) te sudjeluje u brizi za ukrajinske zaposlenike u svojih 76 modnih kuća. Modni konglomerat Only The Brave Foundation, koji upravlja brendovima Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Amiri i Jil Sander, te organizacija koja stoji iza milanskoga modnog tjedna – ‘Camera Nazionale della Moda Italiana‘ – također surađuju s UNHCR-om kako bi pomogli ukrajinskim građanima koji su primorani napustiti svoj dom. Chanel je pak najavio da će donirati dva milijuna eura organizacijama Care i UNHCR, a Net-a-Porter, Asos, Nanushka i Nike odlučili su obustaviti prodaju u Rusiji. Ta odluka stigla je nakon što je ukrajinski Vogue pozvao velike modne kompanije da uvedu embargo premda, u tom trenutku, nijedan luksuzni brend nije ‘udario‘ sankcije na rusko tržište. ‘Zbog vojne agresije Ruske Federacije i rastuće humanitarne krize u Ukrajini, Vogue UA poziva međunardne modne kompanije i luksuzne konglomerate da smjesta prekinu bilo kakvu suradnju s tržištem agresora‘, poručili su iz Voguea.

Pomoć ugroženima

Srećom, modni brendovi nisu jedini koji su se od ovog tjedna odlučili priključiti akcijama pomoći nesretnim Ukrajincima. Globalni div Unilever surađuje s neprofitnim organizacijama, kojima je donirao pet milijuna eura u hrani i proizvodima za higijenu. Uključivanje Unilevera u ovu tragediju za neke je prilično iznenađenje budući da u vlasništvu drži brend Ben&Jerry‘s, koji je početkom veljače na Twitteru objavio da je nemoguće istodobno sprječavati rat i pripremati rat te pozvao Bidena da ne šalje vojne trupe u Europu jer će tako samo dodati ulje na vatru. Iz Unilevera su se tada ogradili od izjava ekipe iz Ben&Jerry‘sa te zaključili da bi se svi brendovi iz njihova portfelja trebali držati po strani kad je riječ o temama za koje nisu stručni niti imaju kredibilitet o njima govoriti.

Za razliku od Ben&Jerry‘sa, koji je prozivanjem Amerike izazvao mali PR potres, Unileverov Dove je izrazio bezrezervnu podršku ugroženim građanima, obećao donacije i da će se pobrinuti za sigurnost 146 ukrajinskih zaposlenika. Među najvećim pomagačima je i švedski brend Ikea, koji je nedavno ugasio proizvodnju i prodaju na ruskom tržištu te do daljnjeg zaustavio uvoz u Rusiju i Bjelorusiju. Putem humanitarne fondacije The Ikea Foundation uplatio je 20 milijuna eura donacije. ‘Ovo je ljudska tragedija. Svatko zaslužuje sigurno mjesto koje može nazvati domom i mi smo se zakleli da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo djeci i obiteljima na čije živote utječe ovaj smrtonosni rat‘, rekao je izvršni direktor Ikea Foundationa Perr Heggenes i dodao da je UNHCR njihov partner te pozvao svjetske vlade, kompanije i filantrope da im pomognu i podrže UNHCR-ove napore da pomognu izbjeglim Ukrajincima.

Popis će se povećavati

Osim financijske pomoći, Ikea planira donirati deset milijuna eura vrijednih proizvoda UNHCR-u, organizaciji Save the Children i lokalnim neprofitnim udrugama. Spomenutim brendovima valja priključiti i igrače poput Amazona, Applea, Grammarlyja, Diagea, FedExa, Accenturea, Oraclea, Microsofta, Airbnb-a koji su izdvojili novac za pomoć stradalima.

Kad je riječ o domaćem tržištu, prehrambene su tvrtke najavile da će donirati proizvode, odnosno slati humanitarnu pomoć, Arriva, Čazmatrans i The Gepek pomažu u transportu, a marketinška agencija Señor honorar za kreiranje marketinške kampanje u iznosu do 150 tisuća kuna donirat će organizaciji po izboru klijenta. Budući da se još ne nazire kraj ruske invazije, izgledno je da će se popis brendova spremnih pomoći i povećati. To je, dakako, sjajna stvar, jer se tako pokazuje kako ideja o svrhovitosti (brand purpose) funkcionira u praksi. I da, kritičari će reći da je i angažman brendova politički obojen, ali o tome se stigne raspravljati i poslije, kad pomoć stigne do ljudi koji je trebaju.