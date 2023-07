Ružičasta groznica: Barbie je jedan od najbolje promoviranih filmova ikad

Marketingaši u stvarnom i virtualnom svijetu uspijevaju oživjeti svijet poznate lutkice, a „Barbiemanija“ je postala dio pop-kulture 2023.

Za točno osam dana, u kino-dvorane diljem svijeta stiže film Barbie koji bi, kako se nadaju producentske kuće, zajedno s Tom Cruiesom i njegovom Nemogućom misijom, trebao spasiti filmsko ljeto. Sedmi nastavak Nemoguće misije na američkom bi tržištu, predviđaju, mogao zaraditi 300 milijuna dolara, dok bi Barbie trebala donijeti najmanje 240 milijuna dolara u SAD-u. Iako Nemogućoj misiji predviđaju nešto veću zaradu, u marketinškom smislu, Barbie je nedvojbeni pobjednik ljeta, ako ne i godine. Barbie film je u suradnji s Mattelom producirao Warner Bros. i to s budžetom od oko 100 milijuna dolara. Greta Gerwing je tako postala prva ženska redateljica s toliko visokim budžetom koji bi se trebao, kako se predviđa, vratiti već u prvom vikendu prikazivanja. Osim što su ulupani milijuni u samu produkciju, nije se štedjelo ni na promotivnim aktivnostima, a Barbie već krune titulom jednog od najbolje reklamiranih filmova ikad.

Svijet u ružičastom

Posljednji su mjeseci tako marketingaši doista dali sve od sebe ne bi li svijet upoznali s novim holivudskim hitom kojim ne planiraju osvojiti djecu već žene u dobi do 35 godina. Upravo je zato većina promotivnih aktivnosti vezana uz tu ciljnu skupinu koja, možda kao i lik Barbie u filmu, uživa u modi, zabavi, ali i doživljava svoju prvu egzistencijalnu krizu. Osim što glumački tim na čelu s ‘barbikom‘ Margot Robbie obilazi promocije diljem svijeta odajući pritom počast modnom stilu poznate lutkice, marketinški je tim uspio sklopiti partnerstva s više od stotinu brendova od modnih kuća koje lansiraju ‘barbiecore‘ kolekcije pa do ružičastih smrznutih jogurta, polica za osiguranje doma pa do Barbie Xboxa. U Malibuu je Airbnb oglasio Barbienu kuću iz snova – pravu trokatnicu obojanu u jarko-ružičastu boju s bazenom s visokim ružičastim toboganom, plesnim podijem na otvorenom, dvoranom za disko-koturaljke i hrpetinom ormara.

Margot Robbie i redateljica Greta Gerwing odvele su čitatelje Architectural Digesta i u virtualni obilazak seta filma koji je ‘lažan, prekrasan kao i sve drugo u Barbielandu‘. U Santa Monici obožavatelji mogu posjetiti pravi Barbie kamper s glazbenim studiom prigodno nazvanim „World of Barbie“, dok internetski korisnici mogu besplatno isprobati ‘Barbie selfie generator‘ i kreirati memeve s vlastitim Barbie likom. Tu su, dakako, i suradnje s nekim od najpopularnijih glazbenih imena poput Bille Eilish ili Nicki Minaj koje su samo potvrda da je ‘Barbiemaniji‘ postala dio pop-kulture post-pandemijske 2023.