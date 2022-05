SAD razmatra zabranu prodaje mentol cigareta

Američka administracija sve je bliža odluci da se u toj zemlji trajno zabrani prodaja, ni manje ni više, već mentol cigareta. I kad ste već pomislili "koga briga, tko to još puši", iznenadit ćete se kad saznate da su cigarete s okusom mentola izbor broj jedan za čak za trećinu američkih pušača koji godišnje, barem na legalnom tržištu, popuše cigareta u vrijednosti od nevjerojatnih 20 milijardi dolara.

The Food and Drug Administration (FDA) odnosno američka Uprava za hranu i lijekove objavila je u četvrtak kako bi se zabrana odnosila isključivo na prodaju cigareta s mentolom i drugih aromatiziranih cigara. Zasad se tek razmatra dopuštanje izuzeća za određene proizvode, kao što su uređaji za grijanje duhana ili cigarete s vrlo niskom razinom nikotina, a poznato je tek to da se zabrana neće odnositi na e-cigarete s mentolom.

Predložena zabrana cigareta sa mentolom neće se ipak dogoditi preko noći, obzirom da će odluka, ako se i kada službeno i donese, stupiti na snagu tek za dvije godine. FDA je najavila da će do tada trajati javna rasprava o predloženim pravilima, a svaku primjedbu koja stigne službenim putem FDA je obvezna pregledati i uvažiti. Kako su najmanje dvije duhanske tvrtke najavile da bi, dođe li do zabrane, mogle tužiti FDA, moguće je, procjenjuju stručnjaci za američke medije, da se zabrana i odgodi do daljnjega. Smatralo bi se to svojevrsnom pobjedom duhanske industrije, koja unatoč svemu, itekako puni proračune ne samo službenog Washingtona, već i brojnih drugih država. Inače, zabrana prodaje cigareta, pa makar i samo mentola, potez je koji se na američkom tlu priprema već više od dva desetljeća.

I dok stručnjaci u FDA vjeruju da će ovom zabranom spasiti brojne živote i zdravlje pušača, jer mentol cigarete navodno puše jako mladi pušači, koji tek počinju eksperimentirati s cigaretama, za duhanske tvrtke s druge strane mentol cigarete su jedan od najvažnijih segmenata poslovanja. Udio pušača u SAD-u koji puše takve cigarete kontinuirano raste, s 30,5 % u 2005. na 43% u 2020., prema analizi podataka iz Nacionalnog istraživanja o upotrebi droga i zdravlju Wall Street Journala. Očekivano, narativ kojim se u reakcijama na te potencijalne odluke poseže u duhanskoj industriji vrti se oko "prohibicije" koja po njima nikome ništa nije dobro donijela.