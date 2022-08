Seinfeld Cookbook: U tisku prva kuharica s receptima iz popularne serije

U kuharici se nalazi 60 recepata za jela o kojima su junaci pričali ili ih konzumirali, poput juha, babki, koktela od kozica ili salata

Iako je premijerno prikazana 'daleke' 1989. godine, Seinfeld i dalje slovi kao jedna od najuspješnijih serija u povijesti televizije koja, osim starih, nostalgičnih gledatelja, uspijeva privući i mlađe generacije. Točnije, istraživačka kompanija Nielsen objavila je da je čak 41 posto gledatelja serije na streaming servisu Netflix mlađe od 34 godine, a u prvih mjesec dana od ponovnog prikazivanja (listopad 2021.) ostvarila je 595 milijuna minuta gledanja.

Taj sjajan uspjeh kultne serije potaknuo je Julie Tremaine i Brendana Kirbyija da za stare, a i nove fanove pripreme prvu, službenu Seinfeld kuharicu koja sadrži 60 recepata inspiriranih serijom.

Popularna jela

Kako prenosi HypeBeast, kuharica sadržava recepte za jela o kojima su nezaboravni junaci serije najviše pričali, najviše se šalili, ali i koju su konzumirali – bilo u Jerryijevoj kuhinji ili zalogajnici Monk's. Tako se, primjerice, mogu pronaći recepti za crno-bijele kekse, 'Big Salad', koktele od kozica, različite vrste babki i, naravno, juha, ali i slastice s 'Mackinaw' breskvama, izmišljenoj sorti breskvi koje je hvalio Cosmo Kramer.

Kako napominju autori, recepte mogu pripremati iskusni amaterski chefovi, ali i ne tako vješti kupci jer svaki recept prate precizno objašnjeni koraci i kulinarski savjeti. Seinfeld: The Official Cookbook je već sad moguće naručiti putem Amazona i to po cijeni od 30 dolara, a službena prodaja (dostava) kreće 11. listopada.