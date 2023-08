Slavni i poznati u agencijama preokreću norme

Glumac Idris Elba nedavno je u suradnji s Miroma Groupom osnovao marketinšku agenciju, još jednu specijalisticu za sadržajni marketing. Samo je posljednji u nizu glumaca, pjevača, pisaca koji su počeli u marketinškim agencijama ili ih osnovali. Nema šoubiznisa do marketinškog biznisa

Svi su se odavno naviknuli na poznate ljude, pjevače ili glumce koji s malih ekrana vabe napaćeni narod da kupi neki proizvod, jer ako ga upotrebljava George Clooney, zašto onda ne biste i vi? Poznate face u oglašavanju teško je ignorirati jer su poznate, zato privlače pozornost, makar i podsvjesno, i stavljaju nam bubice u uho da budemo baš kao oni, barem na trenutak. Korištenje slavnih osoba u oglašavanju privlači pozornost masa pa brend postaje vidljiv i prepoznatljiv jer se počinje povezivati upravo s tim selebritijima. Prema istraživanju Social Media Weeka, upotreba slavne osobe u reklamiranju brenda može povećati vrijednost dionica i prodaje za oko četiri posto. Vjerojatno je najbolji primjer upotrebe podrške slavnih za povećanje prodaje Nikeova kampanja za Air Jordan iz 1984. godine. Čak 25 godina poslije, točnije 2009., marka Nike Jordan dominirala je sa 75 posto prodaje košarkaških tenisica i 10,8 posto ukupne prodaje obuće u Sjedinjenim Američkim Državama.

No što kad svi ti slavni odluče da je vrijeme da se na trenutak odmaknu od prednjeg dijela ekrana i nađu se s druge strane? Kad se to dogodi, najčešće otvore reklamne ili marketinške agencije. Primjera je zaista mnogo, ima ih čak i na domaćem oglašivačkom i marketinškom terenu. Spike Lee, Michael B. Jordan, Ryan Reynolds, Shaquille O‘Neal, Armando Pérez Pitbull, Gigi Hadid, Dwayne​ Johnson The Rock samo su neki od poznatih koji su svoja imena vezali uz marketinšku agenciju.

Raketno gorivo

Recimo, Shaquille O‘Neal rekao je da se odlučio na taj potez kad je na snimanju neke reklame shvatio da su on i njegova buduća partnerica Asmirh Davis ondje jedini nebijelci.

– Pa čekaj malo, svijet ne izgleda ovako! – rekao je Shaq Davis i rodila se ideja o agenciji.

– Željeli smo stvarati oglase i reklame usmjerene prema svijetu kakav zaista jest – rekao je Shaq za Wall Street Journal prije nekoliko godina.

Dakle, Majority je stvoren s idejom da se preokrenu norme u pretežno bjelačkoj marketinškoj industriji. Shaqov potpis bio je samo dodatno raketno gorivo koje je lansiralo agenciju brže i više nego što bi se to dogodilo bez velikog NBA-ovca. Davis, koja ima više od dvadeset godina iskustva u oglašavanju, rekla je da su agilnost i brzina koju je omogućio Shaqov angažman pridonijele rastu agencije. Majority je do sada radio s mnogo klijenata, od NBA-a, Coca-Cole do Netflixa.

Svijet oglašavanja nije stran slavnim osobama. Samo pogledajte koliko ih je bilo u reklamama za Super Bowl ove godine, ali, zapravo, i svake prethodne. Nije ni čudo što bi se, osim što glume u njima, željeli uključiti u industriju za koju se predviđa da će u sljedećih nekoliko godina dosegnuti bilijun dolara. Prema Davisu, slavnim je osobama to olakšano djelomično zbog društvenih medija.

– Mijenja se način na koji potrošači gledaju na oglašavanje i marketing. To sve više sliči zabavi i stvaranju sadržaja, što slavne osobe poznaju mnogo bolje od tradicionalnog marketinga – objašnjava Davis.

Smooth za poludit

Glumac Ryan Reynolds danas privlači pozornost svojim nogometnim pothvatom. Naime, već je neko vrijeme vlasnik nogometnoga kluba Wrexham. Mnogi ne znaju da je također vlasnik agencije koja je imala itekako zapažene reklame koje su završavale i u raznim talk showovima i vijestima. Njegova agencija Maximum Effort znala je iskoristiti pogreške drugih kompanija da bi dignula svoje klijente, u ovom slučaju Reynoldsa, tj. njegov džin. Stvari su tekle ovako: ​Peleton, sportska tvrtka koja proizvodi sobne bicikle, 2019. izbacila je reklamu u kojoj muž svojoj fit ženi kupuje jedan takav bicikl te ona počne voditi nešto poput dnevnika vježbanja. Nakon godinu dana ona i muž zapale taj njezin dnevnik, na što ona kaže kako je to bila odlična odluka. Naravno da je reklama označena kao seksistička, što je Maximum Effort jako dobro iskoristio u svoju korist. Uzeo je istu glumicu iz Peletonove reklame i smislio scenarij prema kojem se ona s dvije prijateljice sastaje u kafiću te pije Reynoldsov džin. Reklama donosi priču da se žena rastala od luđaka koji joj je kupio sobni bicikl i sad uživa s prijateljicama na džinu koji je smoooooth da je to ‘za poludit‘. Naravno da je reklama odmah postigla velik uspjeh i prodaja džina bila je gotovo zajamčena. Za slavne osobe kao što je Reynolds postoji i dodatna prednost – na raspolaganju im je agencija za sve robne marke koje posjeduju, što je relativno. Maximum Effort na svojoj mrežnoj tranici navodi Reynoldsove brendove Aviation Gin i Mint Mobile te filmove u kojima je glumio, poput ‘Deadpoola‘ i ‘Detektiva Pikachua‘.

Genijalni spoj

Maximum Effort i Reynolds briljirali su i 2020. složivši reklamu za aplikaciju za upoznavanje Match.com, koja je proglašena jednom od najboljih te godine. U njoj su spojili ni manje ni više nego Sotonu s 2020. godinom. Reklama je uzela prepoznatljivi atribut marke ‘postoji netko za svakoga‘ i povezala ga s kulturnim Zeitgeistom 2020., što je Reynoldsu priskrbilo naziv ‘marketinškoga genija godine‘.

Posuđivanje slavnih za izradu oglasa nije nužno novi trend, istaknuo je osnivač konzultantske tvrtke Avidan Strategies Avi Dan. U 70-ima slavni novinar Chet Huntley bio je partner u tvrtki Levine, Huntley, Schmidt and Beaver. Kad je Coca-Cola angažirala agenciju Creative Artists za izradu reklama ranih 90-ih i kad je taj posao propao, brend je nastavio s agencijom u kojoj je Walt Disney Co. imao manji udio. Opće je mišljenje da većina slavnih u agencijama nije duboko uključena u svakodnevno poslovanje.

Široki domet

Direktorica RED agencije i bivša manekenka​ Sanela Seferagić Filipić objašnjava da slavne osobe imaju iskustvo rada i djelovanja u medijima, a poznaju i zakonitosti marketinške industrije. Teško je, kaže, reći je li im to plus ili minus u trenutku kad se odluče profesionalno pozicionirati u agencijskom poslu.

– Okolnosti su jedno, iskustvo je drugo. Minuli rad i imidž će pomoći, nekomu možda i odmoći, ali na kraju rad donosi uspjeh u svakoj branši. Tako će i na tome poslovnom putu morati donijeti rezultat. Tko god to uspije, treba ga poštovati – kaže Seferagić Filipić.

Na domaćoj agencijskoj sceni još od 2006. posluju zagrebački hip-hop umjetnik Marko Lasić i njegova agencija Neki Daniels Media. Iako mnogima poznat kao Nered, u njegovoj agenciji vlada red. Kaže da poznate osobe marketinškim agencijama donose dodanu vrijednost koju predstavljaju i za koju rade.

– Tu govorimo o awarenessu jer će agencija postati vidljivija u javnosti i medijima. Tu je i imidž jer poznata osoba može pomoći agenciji agenciji u stvaranju ugleda i povećati povjerenje potencijalnih klijenata u njezine usluge. Također, javne osobe imaju širok domet na društvenim mrežama i drugim medijskim platformama, što može pridonijeti širenju marketinških poruka ciljnoj publici – kaže nam Lasić i dodaje da je ljude poput raznih umjetnika, glazbenika ili glumaca jako dobro imati u agencijama jer imaju razvijene različite vještine, što često rezultira inovativnim kampanjama koje se ističu i privlače pozornost.

Kamen spoticanja

Ipak, da ne bi sve bilo divno i krasno, Lasić navodi i negativnu stranu angažiranja takvih osoba u agencijama – skupoću takve suradnje.

– Takve suradnje ili angažmani skuplji su od uobičajenih, zato cijena agencijskih usluga za klijenta automatski raste, što je uvijek kamen spoticanja – objašnjava pa dodaje kako javne osobe mogu biti i predmet kontroverzija ili skandala, što može negativno utjecati na imidž cijele agencije i klijenata s kojima se surađuje. Zato na to uvijek treba posebno paziti i obratiti pozornost.

Uglavnom, ako birate javnu osobu za rad u agenciji, birajte je pažljivo. Neka bude usklađena s vrijednostima i misijom agencije, govori Lasić. Ipak, više je pozitivnih strana u angažiranju poznatih. Jedna je i ta da se lakše privlače klijenti, barem na našim prostorima, što nam potvrđuje i Lasić.

– Pa znate naše ljude, poznati sigurno imaju veće šanse da privuku nove klijente, osobito one koji žele iskoristiti popularnost neke javne osobe. Ali važno je istaknuti da uspješna suradnja s klijentima ovisi o mnogim drugim čimbenicima, primjerice kvaliteti usluga, povjerenju i rezultatima koje agencija pruža – zaključuje Lasić.

Deset svjetskih faca i njihove agencije

1. Dwayne Johnson The Rock – osnovao je Seven Bucks Creative, kreativnu agenciju koja se fokusira na filmsku produkciju, televiziju, digitalne medije i marketinške kampanje.

2. Jennifer Lopez – osim što je poznata glumica i pjevačica, osnovala je marketinšku agenciju Nuyorican Productions koja se bavi produkcijom filmova, glazbe i televizijskih emisija.

3. Jay-Z – legendarni reper osnivač je i izvršni direktor Roc Nationa, kreativne agencije koja se bavi menadžmentom talenata, glazbenom produkcijom i brendiranjem.

4. Justin Timberlake – osim što je poznati pjevač i glumac, suosnivač je marketinške agencije Tennman Creative koja se bavi digitalnim marketingom, brendiranjem i dizajnom.

5. Beyoncé – globalno popularna pjevačica ima vlastitu kreativnu agenciju Parkwood Entertainment koja se bavi upravljanjem brendom, produkcijom, filmskom i glazbenom industrijom.

6. Will Smith – glumac i producent pokrenuo je svoju marketinšku agenciju koja se fokusira na digitalni sadržaj i brendiranje.

7. Rihanna – slavna pjevačica i modna ikona ima vlastitu kreativnu agenciju Fenty Corp. koja se bavi modom, kozmetikom i drugim kreativnim područjima.

8. Gigi Hadid – slavni supermodel osnovao je svoju marketinšku agenciju Gigi Hadid Inc koja se bavi brendiranjem, savjetovanjem i modnim projektima.

9. Serena Williams – teniska ikona ima vlastitu marketinšku agenciju Serena Ventures koja se fokusira na ulaganje u različite tvrtke i brendove iz različitih industrija.

10. Draymond Green – ​NBA košarkaš osnovao je marketinšku agenciju Money23Green koja pruža marketinške usluge i savjetuje sportaše i druge klijente.