Što rade kada ne rade: Za menadžere je i hobi izazov

Od sporta preko čitanja knjiga do igranja videoigara, najpoznatiji lideri svoje slobodno vrijeme upotpunjuju mnogim hobijima. Microsoftov osnivač Bill Gates više je puta istaknuo svoju strast prema čitanju i putovanjima. Veliki je kolekcionar rijetkih knjiga i automobila, voli igrati bridž (tu kartašku igru naučio ga je Warren Buffett) i tenis, a kao aktivnost u dokolici nekoliko je puta spomenuo i druženje i opuštanje s obitelji. Vlasnik Tesle, SpaceX-a i X-a Elon Musk veliki je gejmer. Tijekom nedavnoga gostovanja u podcastu Lexa Fridmana izjavio je da ga igranje videoigara opušta jer mu ‘ubijanje demona u videoigrama smiruje demone u glavi‘. Kao dijete je navodno volio mađioničarske trikove. Googleov izvršni direktor Sundar Pichai pak obožava sport, konkretno nogomet i kriket. Amazonov osnivač ​ Jeff Bezos voli jahanje i letenje, a ima i pilotsku dozvolu pa često samostalno leti privatnim avionom. Mark Zuckerberg ​više je puta istaknuo svoju ljubav prema borilačkim sportovima, konkretno MMA-u, kao i prema ekstremnima, a kao hobije nekoliko je puta u intervjuima naveo pilotiranje te sviranje gitare.

Profesionalno i za gušt

Uvijek je zanimljivo čitati i slušati o hobijima i interesima globalno poznatih menadžera i poduzetnika, no što je s domaćima? Što hrvatski menadžeri rade kada ‘ne rade‘? Svoje je hobije za Lider podijelila jedna od osnivačica i predsjednica udruge Alice in Blockchains Magda Milas.

– Kada promatram svoj život, more i vodeni sportovi definitivno su moje najdraže aktivnosti. Ronjenje u svim oblicima – govori Milas, napominjući i da posjeduje PPL/SEP (A), dozvolu privatnog pilota za letenje jednomotornim propelercima. Roni pak, kaže, od djetinjstva, a natjecateljskim ronjenjem na dah bavila se od 2007. do 2012. godine.

– Godine 2009. bila sam članica hrvatske reprezentacije. Imam položen tečaj ronjenja na dah AIDA Freediving s četiri zvjezdice. U Tajlandu sam 2012. polagala tečaj za instruktoricu, no tada ga nisam uspjela završiti. Zbog sindroma jet-laga, salmonele koju sam u međuvremenu pokupila i ograničenog vremena koje je imao instruktor trener na Phuketu nisam mogla odraditi sve dubinske komponente. Zbog toga iznimno žalim, ali u to vrijeme bilo je samo nekoliko instruktora trenera na svijetu kod kojih se mogao polagati instruktorski tečaj. Danas su vremena drukčija, slobodno ronjenje sve se više popularizira. U međuvremenu sam se posvetila poslovnoj karijeri, majčinstvu i ronjenju za vlastiti gušt – iznosi Milas, koja se 2007. počela baviti i ronjenjem s bocom.

Tim su je hobijima privukli, kaže, neizmjeran osjećaj slobode, želja za pomicanjem vlastitih granica, prilika za najiskreniji mogući oblik rada na sebi i suočavanje s vlastitim strahovima i ‘demonima‘.

– K ronjenju me privukla voda, moje najdraže agregatno stanje, bilo da se radi o plivanju, veslanju bilo plovidbi. Kada duboko udahnem i zaronim, odlazim u poseban svijet tišine, plavetnila i spokoja... Teško mi je to opisati, vrlo intimno, ali budem doslovno ‘ja‘. Letenje je drukčije, mnogo zahtjevnije; istodobno stvara stres, a zahtijeva odricanje i pripremu, ali pruža osjećaj ispunjenja – navodi Milas i ističe da je, nakon što je 2015. bila na prvome samostalnom letu, dobila veliko samopouzdanje i osjećaj postignuća, što je pozitivno pridonijelo njezinu stavu i nošenju sa svakodnevnim problemima i izazovnim situacijama, kako privatno tako i poslovno. Ronjenje na dah joj je pak način opuštanja i provođenja kvalitetnog vremena s kćeri.

Na vodi, ali zahtjevno

Vodenim sportom bavi se i glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatska Daniel Šimić koji je, gledajući svakoga dana kiteboardere na Zlatnom ratu kako surfaju i izvode trikove, odlučio i sâm se okušati u tom ekstremnom sportu.

– I djeca su dovoljno velika da počnu učiti pa smo imali obiteljsku aktivnost i pozitivno međusobno natjecanje. A kad jednom krenete, ne možete stati – govori nam Šimić, koji se tim sportom aktivno bavi posljednjih pet godina i svaki dan uči neki novi trik, tako da mu svaka sezona donosi nešto novo što može naučiti i iskušati.

Kako tvrdi, kiteboarding ​idealan je sport za one koji nisu od previše ležanja na plaži, ali i detoksikaciju od svih vrsta ekrana, monitora i online aktivnosti.

– Dok planirate lokacije, opremu, trikove, procjenjujete kada će vjetar probiti, stalno učite o novim temama koje nisu iz svakodnevne domene. Također učite od drugih kitera i upoznajete krugove ljudi iz cijeloga svijeta koji vas obogaćuju raznim iskustvima. Ali kada ste na sredini Hvarskoga kanala uz dobar maestral, prije svega uživate – kaže Šimić.

Sportom se u slobodno vrijeme bavi i član Uprave Zagrebačke burze Tomislav Gračan, no umjesto na more on je svoj hobi pronašao u planinama. U svijet planinarenja ušao je potkraj studentskih dana.

Izazovi u planinama

– Jedan odlazak u planine s prijateljima probudio je u meni zanimanje za planine, planinarenje i alpinizam. U početku je sve bilo neobvezno, no moj interes i ambicije brzo su rasli pa sam se učlanio u jednu od planinarskih udruga i počeo školovanje koje me na kraju dovelo i do naslova alpinista, najvišeg stupnja dostignuća u planinarstvu – navodi Gračan.

Kad je počeo, bilo je to samo druženje i boravak u prirodi, no preraslo je u težnju za slobodnim i samostalnim kretanjem u planinama uz postavljanje sve težih i zahtjevnijih izazova, kao i natjecanje sa samim sobom.

– Za mene je alpinizam sinteza tjelesnih napora, intelektualnih traženja i otkrivanja i snažnih emocija. Prizore koje imam priliku vidjeti u planinama toliko su čudesni, često neponovljivi i dostupni vrlo malom broju ljudi da svaki napor koji zahtijeva uspon bude time nagrađen – tvrdi Gračan, napominjući pritom da mu znanje i vještine koje je stekao baveći se tom aktivnošću omogućuju odlazak u planine u svako godišnje doba i na sve moguće načine, od planinarenja preko penjanja po teško pristupačnim i strmim stijenama korištenjem tehničke opreme, svladavanje terena pod snijegom i ledom do penjanja po zaleđenim slapovima i skijanja izvan uređenih skijaških staza.

– To zahtijeva stalnu fizičku i psihičku kondiciju, veliko iskustvo, poznavanje opreme i tehnika penjanja te drugih faktora nužnih za sigurno i uspješno svladavanje prepreka na usponu. Zato redovito treniram i svaki mjesec budem u planinama – kaže Gračan.

Kroz oko kamere

Ipak, postoje kvalitetni i hvalevrijedni hobiji i izvan sporta, što nam je potvrdio i partner u Fil Rouge Capitalu Stevica Kuharski, koji se bavi fotografijom. Tim se hobijem počeo baviti prije dvije godine, nakon što je kupio iPhone 14 Pro Max. Isprobavao je, kaže, kameru i mogućnosti telefona, dobio pozitivne komentare pa ubrzo prešao na pravi fotoaparat.

– Ubrzo sam shvatio da mi treba još različitih objektiva pa sam kolekciju upotpunio s njih sedam. U prosincu te godine supruga mi je predložila da se okušam i u astrofotografiji pa sam nakon prvih nekoliko noćnih snimanja naručio i teleskop, montažu i sve ostalo potrebno za kvalitetno snimanje noćnog neba – dodaje Kuharski, koji je cijeli život isprobavao nove stvari, hobije i tehnologije.

– Dok sam aktivno programirao, radio sam razne vrste softvera, od ERP-ova preko robotskih kosilica i kompletnog softvera za njih do mobilnih igara. Programiranje mi je u neku ruku bilo način izražavanja. Danas je slična stvar s fotografijom: tijekom mjeseca ‘okinem‘ katkad nekoliko stotina, katkad i tisuća fotografija. Jedno mi je od najvećih priznanja odabir za Hoykinu ‘Fotosofiju‘ ove godine, tri moje fotografije bit će na izložbi ove jeseni – objašnjava partner u Fil Rouge Capitalu.

Kuharski smatra da se u životu treba baviti s nekoliko različitih hobija, okušavati se u njima i usavršavati u onima koji nam se najviše sviđaju. Svakom od njih, tvrdi, treba se posvetiti i istražiti ga što je više i dublje moguće, jer samo na taj način možemo upoznati sebe.

– Jednako su važni potpora i razumijevanje obitelji. Primjerice, supruga i djeca bili su sa mnom dvije-tri noći tijekom snimanja ovogodišnjih Perzeida. Od iskustava i hobija za budućnost znam da još želim isprobati lončarstvo i napisati knjigu. Dok će lončarstvo pričekati, na knjizi sam ovo ljeto počeo raditi. Očekujem da bi do idućega ljeta mogla biti gotova – poručuje Kuharski.

Kreativnost i ispušni ventil

Umjetnički hobi ima i član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha Hrvatska Mislav Galler – njegova su strast i hobi glazba. Osim što već više od dvadeset godina pjeva u muškoj klapi Kastav, svira klavir i trubu.

– S klapom sam proputovao cijeli svijet, od Južne do Sjeverne Amerike preko Europe pa sve do Azije. Nedavno sam imao priliku posjetiti i Novi Zeland, gdje smo sudjelovali na 13. svjetskim zborskim igrama, najprestižnijem i najvećem događaju svjetske zborske glazbene scene, i osvojili ondje srebrnu medalju u kategoriji ‘Folklorna i izvorna glazba a cappella‘. Sjajno je to iskustvo kad imate hobi koji vam omogućava daleka putovanja i istraživanje novih mjesta, upoznavanje zanimljivijih ljudi, različitih kultura i stjecanje novih iskustava. Iako se možda na prvu ne čini tako, pjevanje, a posebno sviranje trube, zahtijeva fizičku kondiciju i spremnost, što postižem svakodnevnim bavljenjem sportom – objašnjava Galler navodeći da je za njega to primarno boks.

Kombinacija glazbe i sporta, tvrdi, omogućava mu da izdvoji vrijeme samo za sebe i postigne ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

– Glazba me ispunjava i hrani moju kreativnost, a sport mi služi kao ispušni ventil i način da se opustim i pripremim za nove radne pobjede – zaključuje Galler.