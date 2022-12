Što su ove godine čitali hrvatski menadžeri?

Izbor je ove godine definitivno pao na teorijsku literaturu, na knjige koje pokušavaju tumačiti vrijeme u kojem živimo ili one koje pomažu da razumijemo posao i kako se nositi s problemima, a beletristike je vrlo malo. Knjige tako još nude šire odgovore od drugih medija i zato će tu ostati još dugo, bez obzira na to jesu li tiskane ili digitalne

Kako godinu privodimo kraju, vrijeme je da sumiramo što smo u njoj napravili, novo vidjeli, isprobali, pogledali, naučili, pa i pročitali. Bez obzira na to uhvatili se najnovijih naslova koji su tek izašli ili nekih starih zaboravljenih, postoji neko posebno bogatstvo u knjigama, za koje često izdvajamo premalo vremena. Jer, čitajući knjige učimo, širimo vidike, vidimo ono što inače ne bismo, a na kraju se uvijek možemo sjetiti ‘one jedne‘ koja nam je posebna. Kako je istaknula jedna od mojih sugovornica, pitanje koja joj je knjiga obilježila godinu najljepše je moguće pitanje, a evo i izdvojenih favorita onih koji su marljivo čitali tijekom godine.

1. Prihvaćanje je odgovor na izazove

Knjiga ‘The Obstacle is the Way‘ autora Ryana Holidaya na vrhu je liste Marcela Majsana, predsjednika Udruge eCommerce Hrvatska. Za knjigu u kojoj se kroz primjere legendarnih vođa iz povijesti predstavlja stoicizam i prihvaćanje svega što život stavi pred nas, ističe da bi je trebali pročitati svi koji žele bolji život.

– Svi se u životu susrećemo s preprekama, ali važno je kako ih doživljavamo i što s njima radimo. Također, ako imamo visoke ciljeve, logično je da ćemo se susreti s još više izazova, stoga ovu knjigu preporučujem ponajprije svim poduzetnicima, profesionalnim sportašima i svima ostalima koji rade visokostresan posao – istaknuo je Majsan.

2. Najvažnije teme današnjice

Sa svog popisa Nevena Rendeli Vejzović, direktorica i osnivačica Prime time komunikacija, ove bi godine izdvojila knjigu ‘Poziv na novo promišljanje svijeta‘. Knjiga autorice Maje Göpel ju je, kako kaže, oduševila, a u njoj se na popularnoznanstveni način pristupa najvažnijim temama današnjice.

– Göpel je politička ekonomistica nove generacije i proučava korake koji su doveli do globalne krize zapadnoga neoliberalnog modela i klimatske krize. Piše jasno i zanimljivo, ističući što su socijalna i politička pravda – objasnila je Rendeli Vejzović.

3. Pozitivni učinci ‘kreativne destrukcije‘

Ekonomist Damir Novotny nije se mogao odlučiti za jednu, pa je naveo dvije knjige koje su ga oduševile ove godine – jedna iz područja njegova znanstvenog i stručnog interesa, a druga je iz područja beletristike. Knjigu ‘The Power of Creative Destruction‘ napisali su Simon Bunel, Céline Antonin i Philippe Aghion, a nastala je u vrijeme koronakrize i oživljava poznatu ideju o pozitivnim učincima ‘kreativne destrukcije‘.

– Naime, pod pritiskom krize COVID-19, mnogi su se sektori ubrzano počeli koristiti novim tehnologijama za promjenu svojih poslovnih modela. Autori knjige nastoje bolje razumjeti ‘kreativnu destrukciju‘ i njezinu moć u stvaranju novih ideja i poslovnih modela kao pokretača ekonomskog rasta i tehnološkog napretka istaknuo je Novotny.

Druga je knjiga ‘Zemlja straha‘ autora Isaaca Rosa, u kojoj se razotkriva kako se grade i šire strahovi.

4. Primjena sportskih znanja u poslovanju

Kao većina muškaraca, i Dražen Oreščanin, član Uprave Legita, veliki je obožavatelj nogometa. Upravo zato je među knjigama koje je ove godine pročitao izdvojio onu Rasmusa Ankersena ‘Gold Mine Effect: Crack the Secrets of High Performance‘. Ankersen je vrlo poznata osoba u nogometnom svijetu, a u knjizi, među ostalim, pokušava odgovoriti na pitanje kako možemo prepoznati i razviti poslovne talente te svoja saznanja prilagođava poslovnom kontekstu.

– Autor opisuje svoja putovanja na šest mjesta u svijetu koja su poznata po razvoju vrhunskih sportaša u različitim sportovima – svjetskih prvaka, rekordera i olimpijskih pobjednika. Pokušao je otkriti i opisati koji su razlozi da najbolji svjetski sportaši stasaju upravo u tim sredinama. Svoja saznanja je nakon razgovora s trenerima i sportašima generalizirao i na poslovno okružje.

5. Savjeti o izgradnji i vođenju ‘startupova‘

Albert Gajšak, izvršni direktor tvrtke CircuitMess, izdvojio je knjigu ‘The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers‘. Knjiga Bean Horowitza nudi važne savjete o izgradnji i vođenju startupova. No, za razliku od priča kako je dobro pokrenuti posao, Horowitz govori o tome koliko ga je teško voditi te analizira probleme s kojima se lideri svakodnevno suočavaju.

– Knjiga je super kao all time classic za poduzetnike i sve one koji razmišljaju žele li to postati – istaknuo je Gajšak.

6. Knjiga koja mijenja odnos prema sebi

Dorotea Milas, prodekanica za znanstveni i stručni rad na Poslovnom veleučilištu Zagreb, teško je uspjela izdvojiti samo jednu knjigu u 2022., ali izbor je ipak pao na ‘Četrdeset pravila ljubavi‘ autorice Elif Shafak. U knjizi se prepliću dvije priče – jedna smještena u suvremeni svijet i druga u trinaesto stoljeće.

– Bogata i raskošna knjiga u kojoj se isprepliću i nadopunjuju prošlost i sadašnjost u obrani strasti, ljubavi i prijateljstva na mene je ostavila dubok dojam koji ne nestaje. Nakon čitanja te knjige pogled na mnoge životne trenutke mijenja se, a posebno odnos prema sebi – objasnila je Milas.

7. Kako stvaramo mišljenje i donosimo odluke

Kao svoga ovogodišnjeg favorita Ivan Horvat, menadžer marketinga i odnosa s javnošću u dm-u, naveo je knjigu ‘Misliti, brzo i sporo‘ autora Daniela Kahnemana. U knjizi autor pojašnjava kako naš um funkcionira, odnosno dva sustava uz pomoć kojih percipiramo svijet oko sebe, stvaramo mišljenja te donosimo odluke.

– Pojednostavnjeno, naš um radi na način da sve odluke pokušavamo donijeti temeljem ranijih iskustava i znanja, što nas može navesti da nesvjesno ograničimo svoju kreativnost i spriječiti da bez predrasuda pristupimo donošenju odluka u novim situacijama. Zaključak do kojeg me ova knjiga dovela je da svemu trebamo pristupati sa ‘zrnom sumnje‘, pa tako i vlastitim prosudbama i intuiciji. Trebamo uzeti više vremena da bismo procijenili vlastite misaone procese i otkrili što je točno utjecalo na neku odluku koju smo donijeli – objasnio je Horvat.

8. Kad vam teoretičar fizike prepričava anegdote

Još jedna knjiga stranog naslova pridružila se listi. Davor Žic, izvršni direktor marketinga u Auro Domus Grupi, kao knjigu godine izdvojio je ‘Surely You‘re Joking, Mr. Feynman!‘ autora Richarda Feynmana. Knjiga je atipična biografija u kojoj jedan od najslavnijih teoretičara fizike prepričava anegdote iz svog života.

– Osim kao zanimljiv uvid u jedan neobičan i uzbudljiv život, knjiga sjajno prenosi osjećaj dječje radosti u otkrivanju novih znanja, svladavanju prepreka, kao i borbi protiv stereotipa i nametnutih tuđih očekivanja. Iako je objavljena 1985. godine, otkrio sam je tek ovog ljeta i pročitao u svega par dana, vođen zaraznom Feynmanovom energijom koja se zadržava dugo nakon čitanja – napomenuo je Žic.

9. Nova psihologija uspjeha

Mladen Jambrović, direktor Iverpana, kao svoju knjigu godine izdvojio je ‘Mindset: The New Psychology of Success‘ autorice Carol Dweck. Ključno pitanje knjige je jesu li inteligencija, talenti ili karakter nešto što se razvija kroz život ili su fiksne, urođene osobine te kako zauzimanje bilo kojeg od ovih stajališta može utjecati na život, karijeru, razvoj poslovanja.

– U sve zamršenijim situacijama s radnom snagom, svaka pomoć u odabiru ljudi za određene pozicije, upravljanju ljudima na pravi način je dobrodošla. Konstantno učenje i razvoj, odstupanje od uobičajenog ‘tako smo uvijek radili‘, poticanje iznalaženja drukčijih rješenja, pa makar i uz pogreške, kreira temelje za zdrav rast. Ali, kako takve zaposlenike zadržati? Ili ih se baš takvim pristupom može zadržati? Za malo više odgovora isplati se pročitati knjigu – objasnio je Jambrović.

10. Stvaranje vrijednosti za klijente u fokusu

Knjiga ‘Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers‘ autora Freda Reichhelda ovogodišnji je izbor Mislava Malenice, osnivača i direktora hrvatskog AI startupa Mindsmiths. Knjiga uvodi mjeru ‘Earned growth‘ kao indikator kvalitete rada tvrtke koji se odnosi na to koliki je rast tvrtka ostvarila kroz postojeće klijente, odnosno kroz rast poslovanja s njima ili novim klijentima koje tvrtka pronađe preko njih.

– Uspoređuje to s ‘Acquired growth‘ koji je kupljen kroz prodaju i marketing. Što tvrtka ima veći udio ‘Earned growtha‘ zdravija je i ima dugoročno bolju perspektivu. Ovo je jako bitno jer vraća stvaranje vrijednosti za klijente u fokus, a iz toga onda proizlazi i vrijednost za zaposlenike i dioničare – objasnio je Malenica.