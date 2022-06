Stranger Things: Kreirana aplikacija za naručivanje pizze telekinezom

Aplikacija imitira pokrete junakinje Eleven, pa se tako korisnici moraju zapiljiti u proizvod na ekranu, a potom kratko trznuti glavom te tako ‘odobriti‘ narudžbu

Na kraju četvrte sezone popularne Netflixove serije Stranger Things, junakinja Eleven gubi svoje telekinetičke sposobnosti. No, kako piše portal Inc, zahvaljujući jednoj poslovnoj inovaciji, gledatelji mogu testirati vlastitu snagu uma i to tijekom obavljanja jednog životno važnog zadatka – naručivanja pizze.

Naime, američki lanac pizzerija Domino's u suradnji s agencijom WorkInProgress i kompanijom UNIT9 razvio je 'mind-ordering' aplikaciju koja omogućava kupcima da naruče pizzu pomicanjem glave i pogleda. Aplikacija imitira pokrete junakinje Eleven, pa se tako korisnici moraju zapiljiti u proizvod na ekranu, a potom kratko trznuti glavom te tako 'odobriti' narudžbu.

Ta inovacija uvedena je u sklopu njihove promotivne kampanje (kolaboracija sa Stranger Thingsom) koja uključuje i trominutni video s junacima i serije, ali i osvježenu web stranicu s uputama za služenje aplikacijom.

Privatnost podataka

Kako je Inc.-u izjavio jedan od direktora u WorkInProgresu, Dan Corken, lanac Domino's je oduvijek inovirao način narudžbe. Tako su, primjerice, svojedobno sklopili suradnju s brendovima Amazon Alexa i Google Home (glasovne narudžbe), ali i omogućili kupcima da naruče pizzu šaljući poruku s emojijem kriške pizze.

– Htjeli smo napravili nešto zabavno, jedinstveno i pomaknuti tehnološke granice naručivanja – izjavio je Corken.

U tome im je pomogla londonska kompanija UNIT9 koja se bavi razvojem softvera za facijalno prepoznavanje. Njega su 'naučili' da prepozna pokrete junakinje Eleven te na dobrovoljcima testirali 'mind-ordering' sustav. Iako je inovacija razvijena za Domino's kampanju, očekuje se da će u skoroj budućnosti svoju primjenu naći i kod drugih e-trgovina pa će se proizvodi i usluge doista moći naručivati pogledom ili pokretima lica, odnosno glave.

No, osim što tehnološke kompanije moraju usavršiti softver, trebaju se usredotočiti i na sigurnost korisnika, odnosno osigurati da se podaci o, primjerice, facijalnim karakteristikama kupca ne zloupotrebljavaju, a njihova privatnost zaštiti.