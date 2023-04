Super Mario Bros. ruši kino-rekorde sa zaradom od 377 milijuna dolara

Iako su film kritičari populjivali, uspio je privući gledatelje različite dobi – od mladih gamera do njihovih roditelja koji su Super Marija igrali na prvim Nintendo konzolama

Iako je tek travanj, velike su šanse da će The Super Mario Bros. postati najgledaniji filmski naslov u ovoj godini. U prvom vikendu otvaranja zaradio je 141 milijun dolara te srušio rekord koji je u kategoriji filmova nastalih prema video-igricama, držao Sonic the Hedgehog 2.

Od premijere 5. travnja, zaradio je 204,6 milijuna dolara na američkom i oko 377 milijuna dolara na globalnom tržištu. Taj uspjeh je senzacionalan posebno uzme li se u obzir da je kritičare ostavio, malo je reći, ravnodušnim.

Lukrativna franšiza

Tako je, primjerice, kritičar New York Posta kazao da je film ‘bez duše i samo služi tome da gledateljima proda robu (merchandise)‘, dok je kritičar u The Guardianu zapisao da je ‘naporan i prazan u svakom smislu‘. No, publika im je na Rotten Tomatoesu dala čak 96 posto, a čak je i Elon Musk ‘tvitao‘ da kritičari nemaju veze sa stvarnošću.

Ključ njegovog uspjeha vjerojatno leži u činjenici da je uspio privući gledatelje različite dobi – od klinaca koji igraju današnje verzije Super Marija do njihovih roditelja koji su se zabavljali prvim Nintendo konzolama. Inače, poznata braća Mario i Luigi rođena su 1981., a trenutno su najlukrativniji brend u vlasništvu Nintenda s vrijednošću od preko 30 milijardi dolara.