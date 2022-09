Supermodel Kate Moss lansirala wellness i beauty brend Cosmoss

Wellness brend Cosmoss je inspiriran životnim iskustvom Kate Moss i njenim putem samospoznaje i iscjeljenja

Kate Moss, jedna od istaknutih figura iz zlatne ere supermodela, osim po ljepoti poznata je bila i po svom razuzdanom, rock'n'roll životnom stilu, buntovnom stavu i životnoj mantri 'never complain, never explain'. No, kako je podijelila s Vogueom, ti dani su daleko iza nje, a ona se danas osjeća bolje nego ikad.

Nakon godina koje je provela na putu samospoznaje i iscjeljenja, isprobavajući različite duhovne tehnike, primarno meditacije, Moss je odlučila napraviti životni i poslovni iskorak te se iskušati u industriji ljepote i wellnessa. Danas je tako lansiran Cosmoss koji je na društvenim platformama opisan kao self-care brend kreiran za moderno životno putovanje – slavljenje svakog dana baš takvog kakav jest, sa svim svojim nesavršenostima.

Rituali njege

Kako stoji na Instagram stranici Cosmossa, brend je inspiriran nevjerojatnim životom Kate Moss koja je sada spremna sa svima podijelili iskustvo duhovnog putovanja koji ju je naučio prihvatiti se točno onakvom kakva jest. Također, brend utjelovljuje ideju da je briga o psihičkom zdravlju važna koliko o fizičkom tako da svaki proizvod u liniju pruža njegu iznutra, ali izvana, postaje dijelom svakodnevnih rituala – energizirajućih jutarnjih i smirujućih na kraju dana.

U ponudi se trenutno nalazi miris Sacred Mist s esencijalnim uljima, obnavljajuća krema za lice s biljnim ekstraktima i ulje, Golden Nectar s CBD-om i kolagenom. Svi će se proizvodi moći kupiti putem službene web stranice i biti dostupni kupcima u Americi, Kanadi, Ujedninjenom Kraljevstvu i Europi s planom širenja i na ostatak svijeta.