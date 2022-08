‘Sve u isto vrijeme‘ zaradio sto milijuna dolara i postao najuspješniji film produkcijske kuće A24

Utrženih sto milijuna dolara sjajan je pokazatelj da A24 postaje ozbiljan igrač u svijetu filmske produkcije iako je inicijalno osnovana kao indie kuća koja ganja kvalitetu, a ne kvantitetu

Filmski uradak Daniela Kwana i Daniela Scheinerta 'Sve u isto vrijeme' (Everything Everywhere All at Once) premašio je zaradu od 100 milijuna dolara te službeno postao najunosniji film produkcijske kuće A24. Dosad, rekord je držao hororac Naslijeđeno zlo (Hereditary) koji je oduševio publiku i kritiku na globalnoj razini zaradio 80,2 milijuna dolara, a potom sa 79 milijuna dolara Lady Bird koji je režirala Greta Gerwing.

Kako prenosi Variety, produkcijski budžet filma 'Sve u isto vrijeme' bio je 'skromnih' 25 milijuna dolara, a ovaj je uspjeh pokazao da i nezavisni filmovi mogu biti prilično lukrativni posebno uzme li se u obzir da su u promociju (gleda li se iz holivudskog rakursa) uložili neznatnu lovu, a publika je u kina stizala zahvaljujući marketingu od usta do usta.

Redefiniranje indie filma

Također, utrženih sto milijuna dolara sjajan je pokazatelj da A24 postaje ozbiljan igrač u svijetu filmske produkcije iako je inicijalno osnovana kao indie kuća koja ganja kvalitetu, a ne kvantitetu. A24 su prije deset godina pokrenuli John Hodges, Daniel Katz i David Fenkel koji su odlučili dati otkaze na svojim poslovima i otvoriti nezavisnu kompaniju koja će se baviti produkcijom i distribucijom 'drugačijih' filmova.

Prije svega, njihov cilj bio je promijeniti način na koji publika gleda na indie filmove koji su, posebno u kino-dvoranama, bili u sjeni holivudskih blockbustera. Poduzetnici i kreativci su ime kompaniji dali prema autocesti A24 kojom su se vozili i maštali o svom novom biznisu.

I doista, poslovni san je postao stvarnost, a A24 vodeći indie igrač koji iza sebe ima 25 nominacija za nagradu Oscar te stoji iza produkcije i/ili distribucije uspješnica poput Sobe, Uncut Gems, Moonlighta, spomenutih Herediteryija i Everything Everywhere All at Once te TV serije Euphoria.