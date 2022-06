Tajna milijardera: Petosatnim pravilom svaki dan pretvorite u uspješan

Jedan sat svaki dan posvećen osobnom razvoju pretvorit će propali dan u smisleni te na duge staze popraviti kvalitetu života

Osim debelog novčanika, milijarderi poput Oprah Winfrey, Warren Buffeta ili Elon Muska imaju još jednu stvar zajedničku –primjenjuju neku verziju 'petosatnog pravila' u svom životu. Ideja 'petosatnog pravila' je da najmanje jedan sat dnevno osoba posveti osobnom razvoju - učenju, savladavanju novih vještina ili vježbanju moždanih stanica. Jedan sat svaki dan, odnosno pet sati tjedno, pretvorit će propali dan u smisleni te na duge staze popraviti kvalitetu života.

No, budući da je svakoj zaposlenoj osobi i to posebno ako ima obitelji ili bilo kakvo obavezu, izazov pronaći i slobodnu minutu u danu, ekipa iz Big Thinka, podijelila je par savjeta kako petominutno pravilo učiniti dijelom svakodnevice.

Tri kategorije

Za početak, savjetuju da čitate. Audio i fizičke knjige, radio, podcasti, internetske stranice puni su inspirativnog, zabavnog i, istovremeno, edukativnog sadržaja; konzumirajte ga kad god možete. Smislenih sat vremena možete provesti i u – eksperimentiranju. Kako navode u Big Thinku, rad na sebi ne znači da glavu morate puniti činjenicama. Najuspješniji ljudi na svijetu nisu oni koji su nabasali na neko tajno blago već oni koji su pokušavali, griješili, pokušavali opet i pet pogriješili. U svojoj knjizi 'Adapt: Why Success Always Starts with Failure, Tim Harford kaže da 'prvo, tražimo nove ideje i isprobavamo nove stvari; drugo, kad isprobavamo nešto novo, pripremimo se na to da su greške izgledne te, treće, učimo od tih pogrešaka'.

Kao treći savjet, odnosno kategoriju primjene petominutnog pravila, navodi se 'refleksija', a osim što tijekom tog sata analiziramo eventualne pogreške, provodimo vrijeme u razmišljanju o stvarima koje jesmo ili koje bismo htjeli napravili. Na koncu, kako zaključuju u Big Thinku, zašto ne biste dali priliku petosatnom pravilu i sat vremena dnevno čitali, eksperimentirali li reflektirali? U najgorem slučaju, imat ćete o čemu razgovarati na sljedećem obiteljskom ručku, a u najboljem, kao i u slučaju ekipa s početka priče, mogli biste zaraditi i koji milijun dolara.