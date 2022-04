Tajne milijardera: Želite li uspjeti - spavajte!

San, zajedno s prehranom i tjelovježbom, igra ključnu ulogu u održavanju općeg zdravlja. Upravo zato, milijarderi poput Gatesa, Bezosa, Huffington i Maa spavaju minimalno sedam sati dnevno

Osim milijuna na bankovnom računu, super-bogati i uspješne javne ličnosti poput Oprah Winfrey, Jeff Bezos ili Warren Buffeta imaju još jednu stvar zajedničku – kvalitetan san. I ne, to nema nikakve veze s mirnom savješću već sa usvojenom spoznajom da san, zajedno s prehranom i tjelovježbom, igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja tijela i uma. Kako prenosi magazin CEO, The American Academy of Sleep Medicine tvrdi da je za dobro zdravlje odrasloj osobi potrebno minimalno sedam sati sna te konzistentna rutina spavanja (lijeganje i dizanje u otprilike isto vrijeme). – Rutine spavanja treba se držati svakog dana, uključujući i vikende – objasnio je znanstvenik i autor knjige Zašto spavamo Matthew Walker te naveo da pod svaku cijenu valja izbjeći takozvanu 'bulimiju spavanja' koja se odnosi na pokušaj nadoknađivanja izgubljenih sati spavanja tijekom, primjerice, vikenda. – San nije kao bankarski kredit kojeg će te sad trošiti, pa nadoknaditi neki drugi put – kazao je Walker. Kako nastavlja magazin CEO, toga su svjesna i mnoga uspješna lica iz svijeta biznisa. Njihov životni stil nije lako kopirati, ali rutinu spavanja bi trebalo.

Oprah Winfrey

Čuvena TV voditeljica i medijski mogul, Oprah Winfrey spava minimalno osam sati dnevno i to od 22 do 6 sati, a svaki večer odradi mali ritual zahvalnosti. Na noćnom ormariću drži dnevnik u koji zapisuje pet stvari koje su joj taj dan donijele radost i na kojima je zahvalna. Tajna mirnog sna je u osjećaju mira i zahvalnosti zbog toga što uvijek, bez obzira na to kakav joj je dan bio, može izdvojiti trenutke, događaje ili osjećaje koji je ispunjavaju.

Jeff Bezos

Iako je dnevni ritam osnivača Amazona (posebno dok je aktivno vodio kompaniju) hektičan i nepredvidiv, noćne se rutine drži uvijek. Ona uključuje osam sati sna – rano lijeganje i rano ustajanje zbog čega, kako je objasnio, bolje misli, bolje je raspoložen i ima više energije. Također, sve važne sastanke održava ujutro – najčešće u 10 sati jer su tad njegova koncentracija i energija na vrhuncu.

Jack Ma

Ni osnivač kineske šoping platforme Alibaba noći ne provodi budan. Zapravo, bez obzira na to koliko mu je dan bio stresan ili koliko brine, nastoji se držati svoje rutine spavanja. Kako je kazao medijima, 'spavat će bez obzira na sve'. – I ako ne spavam, problemi će biti tu. No, ako se dobro naspavam, velike su šanse da ću ih sutra uspjeti riješiti – kazao je Ma.

Elon Musk

Za razliku od ranije spomenutih kolega milijardera vlasnik Tesle spava nešto manje – šest sati. Svojedobno je priznao da je pokušao spavati manje, a raditi više, ali mu je produktivnost značajno pala. Inače radi do kasno u noć – ne ide spavati prije jedan ili dva ujutro, ali trudi se ne raditi vikendom.

Arianna Huffington

Vlasnica medija Huffington Post i autorica knjige The Sleep Revolution, Arianan Huffington u značaj sna uvjerila se kad je – kolabirala. Od iscrpljenosti, pala je u nesvijest, lupila glavom o stol, slomila jagodičnu kost i zaradila pet šavova ispod oka. Nakon te nezgode, odlučila je u potpunosti promijeniti životni stil te sad održava TED govore s temom: 'Želite uspjeti? Spavajte!' Svaku noć spava osam sati, a prije počinka gasi sve ekrane i sve što ima ikakve veze s poslom te se uspavljuje uz knjigu.

Tobi Lutke

Osnivaču platforme Shopify, Tobi Lutkeu iznimno je stalo držati balans poslovnog i privatnog. Tijekom tjedna ne radi više od 40 sati (osim ako ima silnu želju za radom) i ne spava manje od osam. Svoj posao obožava, ali, kako je izjavio – posao je i dalje samo posao, a privatan život na vrhu njegove liste prioriteta.

Warren Buffet

Jedan od vodećih svjetskih investitora – Warren Buffet liježe najkasnije u 22i45h i spava minimalno osam sati. Za njega je to, kako je izjavio, ključno, jer više od 80 posto vremena u danu provede istražujući i čitajući, a to zahtijeva ozbiljnu mentalnu kondiciju.

Bill Gates

U ranim danima Microsofta, Bill Gates znao je raditi čitavu noć. Tada je živio na kofeinu i adrenalinu, bio opsjednut poslom i uvjeren da je spavanje odraz lijenosti. Međutim, s vremenom je promijenio stav, počeo više spavati i manje raditi, jer, kako je zapisao na svom blogu citirajući dr. Thomasa Rotha: 'Broj ljudi koji su uspjeli spavati pet sati ili manje, a da to nije ostavilo posljedice je ravan – nuli'.