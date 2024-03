Taylor Swift efekt: Gdje ona dođe ekonomija cvate

Nema sumnje da je američka glazbenica i kantautorica Taylor Swift u posljednje vrijeme goruća tema gotovo svih portala i društvenih mreža. Talentirana je, sposobna i pametna što je potvrdila ne samo svojim dosadašnjim, golemim uspjehom u glazbenom svijetu nego i svojim uspješnim tehnikama poslovanja pa se njezino ime sve češće može čuti i kada se govori o ekonomiji.

Swiftonomics pojam je koji označava ekonomski utjecaj ove mlade zvijezde. 2023. godine Swift je započela The Eras Tour, svjetsku seriju koncerata čiji se ukupni prihod procjenjuje na više od jedne milijarde dolara s time da turneja još ni nije gotova. Swift je tako ispisala povijest turnejom s najvećom zaradom u povijesti, prestižući u toj tituli velika imena poput Eltona Johna i Beyonce. Turneja je zaslužna i za rast lokalne ekonomije diljem SAD-a te pozitivnim utjecajem i na globalnu ekonomiju.

Svjetska ekstravagancija s najvećom zaradom

Prosječna cijena karte na Ticketmasteru, platformi za prodaju i distribuciju ulaznica, za The Eras Tour iznosi 254 dolara, što za Swift znači zaradu veću od 300 milijuna dolara nakon svega jednog koncerta od ukupno 22, prenosi Bloomberg.

Turneja ne zarađuje samo na fanovima već i na sponzorima i suvenirima koji se mogu kupiti prilikom koncerta. Fanovi izdvajaju više od 1300 dolara za ulaznice, putovanje, smještaj i odjeću koju će obući posebno uoči dana održavanja koncerta. Prošle godine krajem srpnja, Swift je samo još više porasla u očima svojih vjernih pratitelja, ali i ostatka svijeta, kada je odlučila podijeliti zaradu sa svojim timom, izdvojivši 55 milijuna dolara na bonuse za plesače, tonske tehničare i vozače kamiona koji su svi podjednako doprinijeli da turneja prođe bez ikakvih većih komplikacija. Ovime je postavila standard za mnoge druge izvođače, ali i poslodavce koji svoj uspjeh mogu zahvaliti nizu ljudi koji su sudjelovali u realizaciji nekog projekta.

Swiftonomics – ekonomija Taylor Swift

Čini se da bi Taylor Swift mogla značajno utjecati na američku, ali i svjetsku ekonomiju nakon pandemije COVID-19 tijekom koje su kućni prihodi dosegnuli vrhunac, ali s druge strane turizam je pretrpio značajne gubitke. U ovom gotovo savršenom trenutku uslijedila je The Eras turneja. Ticketmaster srušio se 2022. uslijed goleme navale za koncertnim kartama.

Jedna od studija pokazala je da prosječni troškovi za one koji odluče biti dio The Eras turneje, iznosi 2.327,74 dolara. Turneja prikuplja pet milijardi dolara i time puni američku blagajnu. U.S. Travel Association tvrdi da bi cifra mogla biti čak bliža deset milijardi dolara kada bi se uračunali i svi ostali, nedirektni troškovi. Svojim posjetima gradovima-domaćinima, Swift ne utječe samo na njihovu nego i na ekonomiju okolnih mjesta.

Na primjer, iako Novi Zeland nije bio na popisu mjesta gdje će se održati koncert u sklopu turneje, Air New Zeland potvrdio je da su dodali više od 2000 dodatnih mjesta na svojim letovima kako bi se prilagodili takozvanom „Swift udaru“ (Swift surge) nakon što je pjevačica najavila svoj dolazak u Australiju.

Kanadski premijer Justin Trudeau pitao je Swift putem aplikacije X (nekadašnji Twitter) da održi koncert i u Kanadi, nakon čega je ona to i napravila. Prema analizi Bloomberga, neto vrijednost Taylor Swift iznosi 1,1 milijarde dolara od listopada 2023. te se smatra drugom najbogatijom self-made ženom u američkoj glazbenoj industriji, odmah iza jednako tako poznate pjevačice Rihanne.

Kontroverza oko koncerta u Singapuru

Drugog ožujka ove godine Swift je započela turneju po jugoistočnoj Aziji s prvom, ujedno i jedinom, postajom u Singapuru. Pjevačica je tako održala ukupno šest koncerata na Nacionalnom stadionu, a posljednji je bio 9. ožujka. Svaki od koncerata trajao je oko tri sata tijekom kojih je više od 368 tisuća posjetitelja moglo uživati u izvedbama svoje omiljene pop zvijezde.

Mnogi su izrazili svoje negodovanje zbog odluke da se svih šest koncerata održi isključivo u Singapuru iako se radi o turneji po jugoistočnoj Aziji. Naime, singapurska vlada sklopila je ugovor s organizatorima koncerta kako bi osigurali da grad-država bude jedino mjesto gdje će Swift održati koncert. Okolne države izrazile su nezadovoljstvo ovom odlukom. Srettha Thavisin, tajlandski premijer, tvrdio je tijekom poslovnog foruma u Bangkoku održanog 16. veljače da je Singapur platio Taylor Swift tri milijuna dolara po koncertu pod uvjetom da jedino nastupa u njihovoj državi. Usprkos primjedbama, svih šest koncerata rasprodalo se, a više od 300 tisuća ljudi napunilo je stadion.

Prema procjenama ekonomista u Maybanku, 70 posto posjetitelja doletjelo je prekomorskim putem prilikom čega su potrošili i do 370 milijuna dolara. Između 1. i 9. ožujka dok je Swift bila u gradu, singapurski dolazni letovi porasli su za 186 posto i potražnja za smještajem skoro se upeterostručila, navodi Edmund Ong, generalni direktor platforme za putovanja Trip.com u Singapuru.

Ovakva velika, globalna glazbena događanja savršena su prilika za singapurske usluge bazirane upravo na turizmu. Fanovi iz Singapura, Tajlanda i Kine i ostalih država regije potrošili su velike količine novca na karte za koncert i avion. BDP po glavi na Filipinima iznosi oko 3500 dolara godišnje, prema Svjetskoj banci. U usporedbi, Singapur je jedan od svjetski najbogatijih mjesta gdje prosječna osoba zarađuje skoro 23 puta više s BDP-om po glavi stanovnika od 83 tisuće dolara. Singapurska valuta jedna je od najjačih u Aziji, što automatski znači i veće izdatke za turiste.

Tko su to Chiefties

U rujnu 2023. superzvijezda američkog nogometnog tima Kansas City Chiefs, Travis Kelce, potvrdio je svoju ljubavnu vezu sa Swift kada je po prvi put viđena na utakmici kako entuzijastično navija za tim u kojem igra Kelce. Ovime je došlo do ispreplitanja Swiftiesa, prihvaćenog naziva za bazu obožavatelja istoimene pjevačice, sa svijetom američkog nogometa.

Facebook profil Chiefsa imao je oko 2,1 milijuna pratitelja na početku rujna 2023. prije Swiftinog pojavljivanja na utakmici kasnije tog mjeseca. Stranica je dobila dodatnih 400 tisuća pratitelja nakon što je pop zvijezda viđena na tribinama. Ženska gledanost nacionalne lige američkog nogometa, NFL-a, 2023. u regularnoj sezoni bila je devet posto i otprilike je bila takva još od prošle godine.

Promjena u strukturi i količini publike osjetila se gotovo odmah nakon pojave Taylor Swift, što je primijetila i sama majka Travis Kelcea, Donna Kelce. Taylor Swift efekt tako je svoje korijene pustio i na području američkog nogometa. Porast ženske gledanosti NFL-a razlikuje se prema godinama. Među tinejdžericama, gledanost je porasla za 53 posto. Gledanost za dobnu skupinu od 18 do 24 godine, porasla je za 24 posto. Čak i bez dodatne ženske publike, gledanost NFL-a je porasla, ali i broj sponzora čiji se postotak popeo na 20 posto.

Prema NBC Sportu, utakmica koju su Chiefsi igrali u listopadu protiv New York Jetsa privukla je 27 milijuna ljudi diljem platforme, najveći broj od veljače 2023. kada je održan Super Bowl LVII. tijekom kojeg su Chiefsi pobijedili. Prema Apex Marketingu, Swift je efektivno prikupila dodatnih 331,5 milijuna dolara u vrijednosti brenda za Chiefse i NFL.

Ipak, ne profitira samo NFL od Taylor Swift efekta. Brendovi povezani sa Swift također dobivaju korist od njezinog utjecaja pa je tako Complex, online magazin za pop kulturu, prenio da je tjedan dana nakon što je Swift viđena da nosi New Balance 550 tenisice, brend primijetio porast od 25 posto prilikom posjećivanja stranica.

Prihod od ovih ugovora ključan je za ligu i izgradnju široke mreže brendova i sponzora koji će dugoročno utjecati na povećanje gledanosti NFL-a. Iako Swift nije direktan sponzor, liga već sada ima 37 sponzora za sezonu 2023-2024. Jedan od njih, Gatorade, sponzor je već skoro 40 godina. Najnovija pridošlica među sponzorima je YouTube koji je potpisao ugovor 2023. Od prošle godine, NFL je strateški proširio svoju popularnost surađujući sa raznim modnim brendovima, posebno s onima koji su povezani s glazbenicima.

Super Bowl skuplji nego prije, ali i dalje tražen

Cijene karata za ovogodišnji Super Bowl bile su skuplje za 70 posto u usporedbi sa prošlom godinom. Prosječna cijena karata viša je za 300 posto za razliku od prije deset godina. Osam tisuća dolara prosječna je minimalna cijena karte za jednu osobu, a neke platforme za nabavku karata kao što je Ticketmaster nemaju opciju kupnje jedne karte već minimalno dvije. Prisustvovanje Super Bowlu tako je postao luksuz rezerviran jedino za bogatu elitu i poznate ličnosti. Ipak, gledanost na televizijskim ekranima i putem raznih platformi i dalje drži velike brojke.

Mnogi gledatelji Super Bowla te i sami fanovi i navijači NFL-a izrazili su svoje nezadovoljstvo s Taylor Swift i njezinom prisutnosti na utakmicama Chiefsa, smatrajući da se njezinom nazočnošću oduzima pozornost sa same utakmice. Ovim mišljenjima ne ide u prilog statistika koja pokazuje da pojavljivanjem glazbenice na utakmicama, zainteresiranost za američki nogomet samo raste.

Direktor AI marketing usluge Zeta Global, David Steinberg, izjavio je za CNBC da su ocjene za NFL skočile sedam posto nakon što je Swift prisustvovala prvoj utakmici. Na ovogodišnjem Super Bowlu centar pozornosti nije bio Usherov koncert tijekom poluvremena, već upravo Taylor Swift i njezino entuzijastično navijanje sa majkom Travisa Kelcea.

Prije prvog pojavljivanja glazbenice na utakmicama Chiefsa, Kelce nije bio ni među prvih deset najtraženijih dresova za prodaju. Prema NFL-u. 24.rujna bio je među prvih pet. Proteklih mjeseci, njegov dres je na vrhu prodaje u Ujedinjenom Kraljevstvu što uspješno ide u prilog naporima NFL-a da svoju publiku prošire i na ostatak svijeta, pogotovo Europu.