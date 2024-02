Temu: Nakon kampanje na Super Bowlu i veliki igrači strahuju od novoga kineskog brenda

Za razliku od drugih velikih brendova koji su zakupili najskuplje sekunde televizijskog oglašavanja na planetu, u Temuovoj kampanji nije gostovala nijedna zvijezda, nije ganuto nijedno gledateljsko srce, a ni donesen posebno duhovit sadržaj. U njegovim spotovima likovi su trpali jeftine artikle u košarice, a kompanija im je poručila da na Temuu kupuju kao milijarderi

Kineska e-trgovina Temu, koja (na zgražanje kupaca koji ljube održivost) ima ambiciju postati novi Shein, ali s Amazonovim asortimanom (ne prodaje samo odjeću), može se pohvaliti podatkom da su joj se deseci milijuna dolara ulupanih u reklamiranje tijekom Super Bowla isplatili. Naime, zakupila je tri termina za emitiranje spota, svaki po prosječnoj cijeni od sedam milijuna dolara, i potrošila još ekstra petnaest milijuna na različite kupone, nagrade i slične akcije.

Za razliku od drugih velikih brendova koji su zakupili te najskuplje sekunde televizijskog oglašavanja na planetu, u Temuovoj kampanji nije gostovala nijedna zvijezda, nije ganuto nijedno gledateljsko srce, a ni donesen posebno duhovit sadržaj. U njegovim spotovima likovi su trpali jeftine artikle u košarice, a kompanija im poručila da na Temuu kupuju kao milijarderi (a to je, valjda, jedino što milijarderi ne bi radili ni mrtvi).

Ipak, kampanja je postala viralna, a kako prenosi Business Insider, pretraživanje brenda, prema Google Trendsu, strelovito je naraslo i aplikacija je postala druga najpreuzimanija na američkom tržištu. Budući da je mjesecima prije Super Bowla počeo bilježiti lagan pad broja preuzimanja, reklamama se svakako vratio u igru i kreće u jači desant na lidera, kompaniju Amazon, koja samo na američkom tržištu drži 40 posto, i, dakako, na ostatak svijeta, gdje kani preoteti udjele Sheinu, AliExpressu i sličnim brendovima koji nude sve i svašta po nižim cijenama, ali i većim, ozbiljnijim igračima koji strahuju od prodora toga novoga kineskog brenda.

Ugroženi konkurenti

Tako je nedavno izvršna direktorica američke e-trgovine Jane.com najavila skorašnje gašenje jer je nemoguće natjecati se s Temuovim i Sheinovim cijenama, a šef platforme Etsy rekao je da te dvije kineske šoping-platforme nepovoljno utječu i na cijene oglašavanja. Čak je i Gapov izvršni direktor izjavio da osvajaju kupce tog brenda i uzimaju mu udjel te da ih treba doživjeti kao ozbiljnu prijetnju. I doista, prilično je izazovno natjecati se s prodavačima koji igraju na kartu niske cijene i česte izmjene asortimana (iznimno su fleksibilni u prilagođavanju trendovima), ali i, za razliku od npr. AliExpressa, bildaju vlastite brendove, razvijaju komercijalne marketinške strategije. U usporedbi sa Sheinom Temu je noviji brend koji je u vrlo kratkom vremenu uspio napraviti čudo na konkurentnom tržištu: Shein je osnovan 2008., a Temu je vlasnik PPD Holding lansirao 2022. Kako predviđaju stručnjaci, do kraja godine prihodi bi im se mogli približiti iznosu od dvadeset milijardi dolara.

Temu prodaje odjeću i obuću koja se može nabaviti za tri-četiri dolara i sve te brutalno jeftine proizvode oglašava na naslovnoj stranici zajedno s recenzijama kupaca. A kvalitetu primjerice neshvatljivo jeftinih slušalica Bluetooth kupci su usporedili s onima brenda Beats koje se mogu nabaviti za 350 dolara

Oba kineska brenda imaju dobre prognoze unatoč ozbiljnim kontroverzijama u poslovanju. Shein je, primjerice, optužen ne samo da kopira dizajnere već i da krši radnička prava, a Temuova sestrinska tvrtka Pinduoduo optužena je za prodaju lažnjaka. Također, iako ta dva brenda i međusobno ratuju (dižu se tužbe zbog krađe dobavljača i slično), uspjela su osvojiti tržišne udjele, odnosno kupce poznatih brendova brze mode kao što su H&M, Zara i Forever 21. Potonjima je najveći izazov cijena, ali i brzina kojom ‘Kinezi‘ stavljaju proizvode na virtualne police.

Cijena i prodajna strategija

Kako prenosi portal Tribu, globalna potrošnja usporava zbog inflacije, a ta je nepovoljna situacija izvrsno sjela Temuu, odnosno njegovoj cjenovno strategiji. On pozornost kupaca privlači sloganima Team up i Price down te im tako poručuje da će potrošiti manje ako kupe više. Pritom je Temuu put do kupaca utro Shein jer je istopio nepovjerenje dijela publike koja je odbijala kupovati proizvode u kineskim e-trgovinama i postao jedan od najpopularnijih brendova brze mode. Rezultat? Samo u Americi Temu je prodao 60 tisuća slušalica Bluetooth za samo 3,7 dolara, 45 pari papuča za 3,69 dolara i 20 tisuća olovaka za obrve za tek 54 centa. Prodaje odjeću i obuću koja se može nabaviti za tri-četiri dolara i sve te brutalno jeftine proizvode oglašava na naslovnoj stranici zajedno s recenzijama kupaca. Usput budi rečeno, kvalitetu neshvatljivo jeftinih slušalica Bluetooth kupci su usporedili s onima brenda Beats koje se mogu nabaviti za 350 dolara. Početak poslovanja na globalnom tržištu aplikacija je počela proglašenjem besplatne shipping-zone, trideset posto popusta i besplatnim povratima.

Tim su akcijama potrošači bili toliko šokirani da je jedan kupac komentirao da se može zaraditi kupnjom i preprodajom na Facebooku. Osim što kupce mami akcijama, nudi im pogodnosti ako potaknu druge da preuzmu aplikaciju. Točnije, uspijete li nagovoriti dvoje ‘svojih‘ ljudi da je preuzmu, dobit ćete bonus od dvadeset dolara, što je u Temuovu svijetu prilično visok iznos. Premda je cijena temelj Temuove (i Sheinove) strategije, nije i njihova jedina snaga.

Majstori digitalnog marketinga

Naime, Temu izvrsno barata društvenim platformama i, baš poput svoga kineskog konkurenta, uspijeva iskoristiti aktualne trendove u medijima. Svaki dan Shein i Temu ponude stotine novih proizvoda koji mahom odgovaraju trending-stilovima ili proizvodima na TikToku ili Instagramu. Temu također surađuje s vodećim influencerima koji podižu vidljivost brenda, ali i daju mu ton. Uz pomoć tih partnera iz virtualnog svijeta brend prestaje biti (samo) kineska trgovina koja prodaje proizvode loše kvalitete po bagatelnoj cijeni i postaje brend koji prati trendove, razumije svoje kupce. Cross-dressing i unboxing videa povećavaju interes za kupaca za Temu, posebno zato što angažirani influenceri bez cenzure progovaraju o kupljenim/dobivenim proizvodima, hvale ili kritiziraju kvalitetu, savjetuju što kupiti, a što zaobići. Temu se tu i ne trudi razuvjeriti kupce koji misle da pojedini proizvodi nisu kvalitetni jer na police će toga dana staviti stotine novih. Boljih ili lošijih? Potpuno je nevažno. Uz toliko niske cijene (i opciju povrata) kupci ne mogu ni osjećati krivnju zbog impulzivne kupnje. Kriviti se eventualno mogu jer na taj način potiču neetično poslovanje i nebrigu za okoliš, ali i na to mnogi brzo zaborave nakon što pročitaju da za 3,7 dolara mogu kupiti slušalice Bluetooth dobre gotovo kao Beatsove.

Shein i Temu ratuju tužbama: Pljušte optužbe čak i za mafijaške metode

Potkraj prošle godine Temu je tužio Shein jer ‘maltretira, zastrašuje i prijeti u mafijaškom stilu‘ ne bi li neke kineske dobavljače spriječio da surađuju s njim. Prema CNN-u, Sheinova ekipa ‘mafijaša‘ čak je zaplijenila mobitele trgovaca i tako dolazila do povjerljivih informacija, a neke je, navodno, zatočila i satima držala u svojim uredima. Sheinovi su predstavnici pak u priopćenju za medije naveli da je tužba bez ikakve osnove i najavili da će se žestoko braniti protiv nje, ali i protiv one iz lipnja koju je također protiv njih podignuo mlađi kineski konkurent.

U njoj je pak navedeno da Shein krši antimonopolske zakone jer brani kineskim proizvođačima odjeće da proizvode robu za konkurenciju. No, prema Sheinovu mišljenju, i Temu ima putra na glavi. Naime, Shein je protiv Temua također dignuo tužbu i optužio ga da od utjecajnika traži da ih kritizira na društvenim mrežama. Istodobno obje kompanije prati glas da primjenjuju neetične poslovne prakse i krše autorska prava.