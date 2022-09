Tesla Store ima novo mjesto u Zagrebu

Krajem rujna 2021. godine Tesla je otvorila svoj prvi prodajni salon u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu u poznatoj Zagrepčanci, no nakon samo godinu dana prodajni salon Tesle je pronašao novo mjesto pod zagrebačkim suncem.

Novi prodajni salon koji se sastoji od od izložbenog prostora, dostavnog centra gdje kupci mogu preuzeti svoje nove Tesle i servisnog centra za pomoć i postprodajne operacije od sada se nalazi na Jankomiru u Kovinskoj ulici broj 2.

- Novi Tesla centar u Zagrebu, otvoren početkom kolovoza i sada u punoj funkciji, zamjenjuje dosadašnji Tesla Store radi boljeg korisničkog iskustva. Kupci sada mogu dobiti informacije od naših Tesla savjetnika, imati probne vožnje, preuzeti svoje novo vozilo i obavljati poslove održavanja, sve na istom mjestu – objavili su I dodali kako Tesla nastavlja sa širenjem svoje mreže prodaje, servisa I superpunjača u Europi.

Novi Tesla Store otvoren je od ponedjeljka do petak od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 14 sati, dok je servis otvoren od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati, te od 12:30 do 16 sati.